دانا الحلبي تستفز اللبنانيين بإطلالتها الفاضحة بعد نكبة طرابلس (فيديو)

وطن– أثارت الفنانة اللبنانية دانا الحلبي، غضباً واسعاً وسط اللبنانيين إثر ظهورها الأخير عبر صفحتها على “انستجرام”.

شوية راحة

وظهرت دانا الحلبي بفيديو وهي ترتدي قطعة واحدة تغطي المناطق الحساسة فقط، بينما كان صدرها وساقيها مكشوفان بطريقة فاضحة.

وبدت الفنانة اللبنانية وهي تؤدي أغنية “ما بيه حيل” للفنان العراقي سيف عامر، معقبة: ” شوية راحة شوية”.

وعدا أن إطلالتها الفاضحة لا تناسب رمضان، هاجمها اللبنانيون بسبب عدم احترامها ضحايا قارب الموت في مدينة طرابلس التي تنحدر منها.

وجاء في التعليقات: ” انو ولو تمثيل احزني على الشهداء من منطقتك طرابلس ولو”.

وكتب آخر: “في رمضان، في رمضان!”.

قارب الموت في طرابلس

وكانت منظمة الصليب الأحمر اللبناني، قد أعلنت أول أمس السبت، غرق مركب غير نظامي على متنه نحو 60 شخصًا عند ساحل مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على تويتر “غرق زورق وعلى متنه حوالي 60 شخصًا”.

وأضافت: “الصليب الأحمر اللبناني وجّه 7 سيارات إسعاف الى ميناء طرابلس”.

⚠️⚠️⚠️طرابلس: غرق زورق وعلى متنه حوالي ٦٠ شخص. وجّه الصليب الأحمر اللبناني ٧ سيارات إسعاف الى ميناء طرابلس pic.twitter.com/EMQVXbljG8 — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) April 23, 2022

وفي اليوم التالي، تم الإعلان عن إنقاذ 47 شخصا أحياء، وانتشال 8 جثث.

وفاة طفلة وفقدان 27 شخص

ولا يزال البحث جارياً عن مفقودين، من المركب الذي كان يقل أكثر من 70 شخصا.

وأفادت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية بوفاة طفلة وفقدان 27 شخصاً في حادث غرق مركب كان يحمل مهاجرين بطريقة غير نظامية من لبنان باتجاه قبرص وأوروبا.

دومينيك حوراني فعلتها من قبل

وسبق أن فجرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، موجة غضب بين اللبنانيين بطريقة مشابهة، حين عبرت عن حالة الصدمة التي تعيشها بعد انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت دومينيك في حينها صورة جريئة عبر “انستجرام” ظهرت فيها بدون حمالة صدر. وبقميص يكشف جسدها بطريقة فاضحة، وهوت شورت يكشف ساقيها العاريتين.

وعلقت: ” كيف معنوياتكم؟ أعتقد إني بعدني تحت تأثير الصدمة؟ كيف مشاعركم إنتو؟”.

وأثارت الصورة غضب الجمهور الذي رأى أن جرأتها لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية التي وقعت في بيروت. وأنها لا تحترم مشاعر الجرحى وأهالي المفقودين والقتلى.