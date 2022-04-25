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حبوب جديدة لعلاج اضطرابات الرغبة الجنسية لدى النساء

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
حبوب جديدة لعلاج اضطرابات الرغبة الجنسية لدى النساء watanserb.com
رجل الأعمال البريطاني هنري سيموندز هو الذي أطلق الحبوب

وطن– تشير معظم الدراسات إلى أن العجز الجنسي قد ارتفع بشكل كبير بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كوفيد -19. وهو ما دفع أغلبية النساء إلى استعمال حبوب جديدة. قِيل أنها يمكن أن تزيد من الرغبة الجنسية عن طريق تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

في هذا السياق، تحدثت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن Goop، وهي علامة من العلامات التجارية أطلقت مؤخرا مكملات تحتوي على بذور الحلبة وخلاصة الزعفران من بين مكوناتها.

تهدف هذه الشركة التي أسستها الممثلة جوينيث بالترو إلى تعزيز الرغبة الجنسية لدى النساء بعد أن علقن في الداخل أثناء وباء كورونا.

بذور الحلبة 

تأتي أقراص Goop في عبوة وردية مع صورة لشفاه المرأة وتباع مقابل 55 دولارًا (43 جنيهًا إسترلينيًا). كما تحتوي هذه الأقراص على بذور الحلبة وخلاصة الزعفران من بين مكوناتها.

أصبحت بذور الحلبة مكونًا شائعًا تعزّز صحة الحياة الجنسية. وفي هذا السياق أكدت دراسة أُجريت عام 2015 على أن هذا النبات يعزز بنجاح تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية بعد تحليل أجري على 80 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و 49 عامًا.

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وجدت ورقة بحثية كتبها باحثون من كندا وإيران في مجلة BMC Public Health أن وباء كورونا أدى إلى ارتفاع معدلات العجز الجنسي وانخفاض النشاط الجنسي. خاصة عند النساء وفقًا لصحيفة صنداي تايمز.

ونتيجة لذلك، بدأت علامات تجارية على غرار  سيلفريدجز وهولندا آند باريت وهارودز في بيع منتجات تساعد على تعزيز الرغبة الجنسية.

منتجات لتعزيز الرغبة الجنسية

تبيع شركة سيلفريدجز أقراص “JSHealth” للمساعدة في  تعزيز الرغبة الجنسية وحتى الشعر مقابل 30 جنيهًا إسترلينيًا، بمعدل 1 جنيه إسترليني للحبة الواحدة.

أما شركة Holland & Barrett فهي تبيع أقراصًا يقع تناولها مع الطعام.

من جهته، أطلق رجل الأعمال البريطاني هنري سيموندز، زوج المؤلفة كوكو ميليرز، علكات تعمل على زيادة وتنشيط الرغبة الجنسية.

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ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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