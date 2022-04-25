حبوب جديدة لعلاج اضطرابات الرغبة الجنسية لدى النساء

وطن– تشير معظم الدراسات إلى أن العجز الجنسي قد ارتفع بشكل كبير بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كوفيد -19. وهو ما دفع أغلبية النساء إلى استعمال حبوب جديدة. قِيل أنها يمكن أن تزيد من الرغبة الجنسية عن طريق تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

في هذا السياق، تحدثت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن Goop، وهي علامة من العلامات التجارية أطلقت مؤخرا مكملات تحتوي على بذور الحلبة وخلاصة الزعفران من بين مكوناتها.

تهدف هذه الشركة التي أسستها الممثلة جوينيث بالترو إلى تعزيز الرغبة الجنسية لدى النساء بعد أن علقن في الداخل أثناء وباء كورونا.

بذور الحلبة

تأتي أقراص Goop في عبوة وردية مع صورة لشفاه المرأة وتباع مقابل 55 دولارًا (43 جنيهًا إسترلينيًا). كما تحتوي هذه الأقراص على بذور الحلبة وخلاصة الزعفران من بين مكوناتها.

أصبحت بذور الحلبة مكونًا شائعًا تعزّز صحة الحياة الجنسية. وفي هذا السياق أكدت دراسة أُجريت عام 2015 على أن هذا النبات يعزز بنجاح تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية بعد تحليل أجري على 80 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و 49 عامًا.

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تأثير فيروس كورونا على الصحة الجنسية

وجدت ورقة بحثية كتبها باحثون من كندا وإيران في مجلة BMC Public Health أن وباء كورونا أدى إلى ارتفاع معدلات العجز الجنسي وانخفاض النشاط الجنسي. خاصة عند النساء وفقًا لصحيفة صنداي تايمز.

ونتيجة لذلك، بدأت علامات تجارية على غرار سيلفريدجز وهولندا آند باريت وهارودز في بيع منتجات تساعد على تعزيز الرغبة الجنسية.

منتجات لتعزيز الرغبة الجنسية

تبيع شركة سيلفريدجز أقراص “JSHealth” للمساعدة في تعزيز الرغبة الجنسية وحتى الشعر مقابل 30 جنيهًا إسترلينيًا، بمعدل 1 جنيه إسترليني للحبة الواحدة.

أما شركة Holland & Barrett فهي تبيع أقراصًا يقع تناولها مع الطعام.

من جهته، أطلق رجل الأعمال البريطاني هنري سيموندز، زوج المؤلفة كوكو ميليرز، علكات تعمل على زيادة وتنشيط الرغبة الجنسية.

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