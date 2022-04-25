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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 بعد انتصار ليفربول وتشيلسي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
احتفال فريق ليفربول بهدفه داخل شباك إيفرتون في قمة الديربي watanserb.com
مباراة ليفربول وإيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي

وطن – يواصل فريق ليفربول الصراع مع نظيره مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تحقيق الفوز على إيفرتون في قمة الديربي، إلى جانب فوز تشيلسي الشاق على وست هام يونايتد.

مباراة ليفربول وإيفرتون

ونجح فريق ليفربول “الريدز” من تحقيق الفوز النظيف على إيفرتون في قمة ديربي الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.

وسجل الريدز هدفي اللقاء أندرو روبرتسون في الدقيقة ال62، واللاعب ديفوك اوريجي في الدقيقة ال85.

وشهدت المباراة التفوق الواضح للوصيف فريق ليفربول على إيفرتون على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 83%.

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مباراة تشيلسي ووست هام

وحقق فريق تشيلسي الفوز الشاق على وست هام يونايتد بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة على نهاية المباراة من توقيع اللاعب كريستيان بوليسيتش.

كما وشهد اللقاء إهدار فريق البلوز لركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة بعد مراجعة تقنية الفار، إلا أن النجم الإيطالي جورجينهو فشل في تسجلها داخل شباك مرمى وست هام يونايتد.

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ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة وحيدة على الوصيف المطارد ليفربول الذي جاء في المركز الثاني برصيد 79 نقطة.

وآتى فريق تشيلسي في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، كما وجاء فريق أرسنال في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.

وفي المركز الخامس فريق توتنهام برصيد 58 نقطة، كما ويليه فريق مانشستر يونايتد المتراجع في المستوى هذا الموسم برصيد 54 نقطة في المركز السادس. وبفارق نقطتين عن صاحب المركز السابع فريق وست هام برصيد 52 نقطة.

كما وجاء في المركز الثامن فريق وولفرهامبتون برصيد 49 نقطة، ويليه فريق نيوكاسل يونايتد.برصيد 43 نقطة في المركز التاسع، ولكن جاء فريق ليستر سيتي في المركز العاشر من الترتيب برصيد 42 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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