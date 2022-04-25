ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 بعد انتصار ليفربول وتشيلسي

وطن – يواصل فريق ليفربول الصراع مع نظيره مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تحقيق الفوز على إيفرتون في قمة الديربي، إلى جانب فوز تشيلسي الشاق على وست هام يونايتد.

مباراة ليفربول وإيفرتون

ونجح فريق ليفربول “الريدز” من تحقيق الفوز النظيف على إيفرتون في قمة ديربي الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.

.@andrewrobertso5's first in the Merseyside derby and in front of the Kop 🥰 pic.twitter.com/KkU9jPnDSV — Liverpool FC (@LFC) April 24, 2022

وسجل الريدز هدفي اللقاء أندرو روبرتسون في الدقيقة ال62، واللاعب ديفوك اوريجي في الدقيقة ال85.

وشهدت المباراة التفوق الواضح للوصيف فريق ليفربول على إيفرتون على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 83%.

Don’t get it twisted, 3 points & 20th clean sheet of the season 😄 pic.twitter.com/Bt5ckjzVnr — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) April 24, 2022

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موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقناة الناقلة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كما وصلت تسديدات الفريق المنافس إيفرتون إلى 9 تسديدات فقط، والاستحواذ بنسبة 18%، مع الاكتفاء طيلة مجريات اللقاء بالدور الدفاعي على شباك مرماه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

مباراة تشيلسي ووست هام

وحقق فريق تشيلسي الفوز الشاق على وست هام يونايتد بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة على نهاية المباراة من توقيع اللاعب كريستيان بوليسيتش.

What a time to score! 😎 pic.twitter.com/cm495fNm5K — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 24, 2022

كما وشهد اللقاء إهدار فريق البلوز لركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة بعد مراجعة تقنية الفار، إلا أن النجم الإيطالي جورجينهو فشل في تسجلها داخل شباك مرمى وست هام يونايتد.

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“لا يتعلق الأمر بالمال” .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول وكان فريق تشيلسي الأكثر تسديداً واستحواذاً على شباك وست هام يونايتد، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 26 تسديدة. كما ووصلت نسبة الاستحواذ بنسبة 67%.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة وحيدة على الوصيف المطارد ليفربول الذي جاء في المركز الثاني برصيد 79 نقطة.

وآتى فريق تشيلسي في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، كما وجاء فريق أرسنال في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.

وفي المركز الخامس فريق توتنهام برصيد 58 نقطة، كما ويليه فريق مانشستر يونايتد المتراجع في المستوى هذا الموسم برصيد 54 نقطة في المركز السادس. وبفارق نقطتين عن صاحب المركز السابع فريق وست هام برصيد 52 نقطة.

كما وجاء في المركز الثامن فريق وولفرهامبتون برصيد 49 نقطة، ويليه فريق نيوكاسل يونايتد.برصيد 43 نقطة في المركز التاسع، ولكن جاء فريق ليستر سيتي في المركز العاشر من الترتيب برصيد 42 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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