ترتيب الدوري الإنجليزي 2022 بعد انتصار ليفربول وتشيلسي

وطن – يواصل فريق ليفربول الصراع مع نظيره مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تحقيق الفوز على إيفرتون في قمة الديربي، إلى جانب فوز تشيلسي الشاق على وست هام يونايتد.

ونجح فريق ليفربول “الريدز” من تحقيق الفوز النظيف على إيفرتون في قمة ديربي الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.

.@andrewrobertso5's first in the Merseyside derby and in front of the Kop 🥰 pic.twitter.com/KkU9jPnDSV

— Liverpool FC (@LFC) April 24, 2022