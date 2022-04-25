الانتحار في الأردن .. هذه عقوبة من يحاول ويفشل بموجب قانون جديد

وطن – أفادت وسائل إعلام أردنية بأن مجلس النواب أقر، الاثنين، قانونا جديدا يقضي بمعاقبة أي شخص يقدم على الانتحار بمكان عام في الأردن بالسجن والغرامة.

القانون الذي أقره مجلس النواب الأردني سيعاقب من يقدم على الانتحار بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

بكل مرة الأردن بتطلع قرار، بحكي مستحيل في أسوأ من هيك، بس مصّرين بكل مرة يصدموني أكثر من قبل.

كيف يعني شخص حاول الانتحار وفشل يتعرض لسجن وغرامة!

هاد إنسان عنده مشاكل نفسية واجتماعية ويمكن عاطفية ومادية، بدل ما تعالجوا المشكلة بتروحوا بتزيدوا من حجم المصيبة!

هاد إنسان المفروض

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كما سيتم تغريم صاحب محاولة الانتحار ـ بموجب ذات القانون ـ بغرامة لا تزيد على 100 دينار.

أو سيعاقب المدان بإحدى هاتين العقوبتين، وتنطبق على كل من شرع في الانتحار في مكان عام، بأن أتى “أيا من الأفعال التي تؤدي للوفاة عادة”.

كما ينص القانون الذي أقر بالمجلس على أنه “تشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.”

قانون الانتحار يثير الجدل!

القانون الجديد أثار جدلا واسعا بين الأردنيين على مواقع التواصل، والذين وجهوا انتقادات حادة للملك عبدالله الثاني والحكومة.

واستنكر العديد من النشطاء إصدار مثل تلك القوانين، بدلا من السعي لتوفير العلاج النفسي اللازم لتلك الفئة التي من المؤكد تعاني ظروفا صعبة دفعت أصحابها للتفكير بالانتحار أو الإقدام عليه.

وفي هذا السياق كتب الدكتور باسم الصرايرة:”لا أعلم ولا أفهم ولا أستوعب مثل هذا القرار مُطلقاً.”

مجلس النواب الاردني يُقرّ: الحبس والغرامة لكل من يحاول الانتحار في الأردن……..!! لا أعلم ولا أفهم ولا استوعب مثل هذا القرار مُطلقاً…..!! من يُحاول الانتحار يكون لديه مرض نفسّي…وهذا يحتاح الى علاج نفسي ومصحّة…وليس سجناً وغرامةً..! والله المُستعان pic.twitter.com/wsTyWQU4Vg — Dr. Basem Sarrayrah (@sardrsa) April 25, 2022

وتابع موضحا:”من يُحاول الانتحار يكون لديه مرض نفسّي وهذا يحتاج إلى علاج نفسي ومصحّة.. وليس سجناً وغرامةً!”

وعلى نفس الخط أكد “Omar Sanduka” :”في الطب النفسي: الانتحار ناتج عن اضطرابات نفسية، وكل من يحاول الانتحار يجب توفير له العلاج ضمن برامج نفسية وفي مؤسسات مؤهلة.

في الطب النفسي: الانتحار ناتج عن اضطرابات نفسية، وكل من يحاول الانتحار يجب توفير له العلاج ضمن برامج نفسية وفي مؤسسات مؤهلة. في الأردن: إذا حاولت تنتحر إدعي تنجح لإنه إذا ما نجحت عليك غرامة! https://t.co/CVNNrsW1YX — Omar Sanduka (@OmarSanduka98) April 25, 2022

وتابع مستنكرا وساخرا من هذا القانون بالوقت ذاته:”في الأردن: إذا حاولت تنتحر ادعي تنجح لإنه إذا ما نجحت عليك غرامة!”

وهاجم محمد عبدالمؤمن مجلس النواب الأردني بقوله:”أقسم بالله انه عنا مجلس نواب رهيب، حكومتنا قررت حبس كلو واحد بفكر ينتحر.”

وأضاف:”بدل ما تفكر تحل الموضوع وتشوف شو الأسباب اللي بتدفع لحدا يفكر بالانتحار، ريحو راسهم ويقررو يحبسوه وآسفي على بلدي.”

اقسم بالله انه عنا مجلس نواب رهيب

حكومتنا قررت حبس كلو واحد بفكر ينتحر

بدل ما تفكر تحل الموضوع وتشوف شو الأسباب الي بتدفع لحدا يفكر بالانتحار ، ريحو راسهم ويقررو يحبسوه

وآسفي على بلدي

ديكاتوتوريه في الانتحار #سبعكم#الاردن24 #الأردن_مش_بخير#الأردن pic.twitter.com/0u1T4VlJ4A — Mohammed Abd Almomani (@mohdabdmomani) April 25, 2022

وقالت ناشطة أردنية من جانبها معلقة على هذا القانون الخاص بحالات الانتحار في الأماكن العامة، إن حالات الانتحار واليأس التي عند فئة الشباب بتزيد لدرجة أنهم يفكرو بهذه الطريقة.

واستطردت موضحة:”ليه ما نبحث عن أكبر الدوافع اللي بتوديهم لهيك قرار، نطوّر و نشجع عالعلاج النفسي، نسوي برامج تأهيل ل الي حاولو او بفكرو بها لقرار الخ؟”.

ارتفاع معدلات الانتحار في الأردن

وشهدت معدلات الانتحار في الأردن ارتفاعا غير مسبوق عام 2020، حيث وصلت لحالتي انتحار كل يومين، بحسب الإحصائيات بينما سبق أن صرحت مسؤولة بوزارة الصحة أن الأردن من الدول التي تعتمد أرقاماً “مظلمة ومغيبة” بشأن الانتحار.

مؤكدة أن الأرقام الحقيقية لحالات الانتحار في الأردن تفوق الأرقام المعلن عنها.

ويشهد الأردن هذه الأيام وضع اقتصادي سيء جدا أدى لارتفاع نسب البطالة والفقر، وسط تبلد حكومي وصراع داخلي على السلطة ظهر في خلاف الملك عبدالله الثاني مؤخرا مع شقيقه الأمير حمزة.

وزادت الأزمات العالمية بداية من كورونا وانتهاء بالغزو الروسي لأوكرانيا، من الوضع الكارثي للاقتصاد الأردني المتأثر بالاقتصاد الدولي بلا شك.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يتقرب حالياً من دول الخليج، لطلب المساعدات المالية على ما يبدو.وفق تقارير

(المصدر: وكالات)

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