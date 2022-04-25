اقتراح بشأن السلطان قابوس يتسبب بانتقادات حادة لوزير الإعلام العماني

وطن– تسبب اقتراح لناشطة ومؤثرة عمانية في مواقع التواصل، يخص السلطان الراحل قابوس بن سعيد بانتقادات حادة من قبل العمانيين لوزارة الإعلام العمانية ووزيرها عبدالله الحراصي.

السلطان قابوس بن سعيد

وكانت البداية عند الناشطة العمانية البارزة الشيماء بنت علي الرئيسي، مالكة شركة “إيدبل أرينجمنتس”، عندما استنكرت عدم إدراج أي أدعية للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، ضمن خطة شهر رمضان على شاشات التلفزيون العماني الرسمي.

إلى وزير الإعلام @Harrasi999 اختارك السلطان قابوس بن سعيد -رحمة الله تغشاه-وزيرا ضمن حكومته ومن باب البّر به،إدراج دعاء في ساعات مُباركة من خطة الشهر الفضيل لتذكير أبناء عُمان البارين بالترحم عليه والدعاء له. سينقضي الشهر ولا يزال الإعلام العُماني يعيش في عالم بعيد عن الذي نعايشه — الشّيماء الرئيسي | AlShaima AlRaisi (@AlShaimaAlRaisi) April 24, 2022

“الرئيسي” التي شغلت عضوية المجلس البلدي العماني عن ولاية “بوشر”، وجهت في تغريدة لها انتقادات حادة لوزير الإعلام العماني عبدالله الحراصي، بسبب هذا الأمر.

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انتقادات لوزير الإعلام العماني

وكتب في تغريدة أشارت له فيها على تويتر ورصدتها (وطن) ما نصه: “إلى وزير الإعلام عبدالله الحراصي.. اختارك السلطان قابوس بن سعيد -رحمة الله تغشاه-وزيرا ضمن حكومته.”

وتابعت مخاطبة الوزير أنه من باب البر بالسلطان الراحل “إدراج دعاء في ساعات مُباركة من خطة الشهر الفضيل لتذكير أبناء عُمان البارين بالترحم عليه والدعاء له”، حسب قولها.

واختتمت الشيماء الرئيسي تغريدتها بالقول: “سينقضي الشهر ولا يزال الإعلام العُماني يعيش في عالم بعيد عن الذي نعايشه.”

تأييد لهذا الطرح بشأن السلطان قابوس

تغريدة “الرئيسي” أثارت ردود فعل كبيرة بين العمانيين على تويتر، وأيد الكثيرون طرحها في هذا الشأن.

الحمد لله أختي شعب عمان البار يدعو له بجنات الخلد ورحمه .لم ينتظر أحد ليذكره بأبونا وأعز الرجال وأنقاهم .هذا الإنسان له مكانه ف القلب فله كل الدعاء من الكبير وصغير pic.twitter.com/jh6zE8A4hj — واثقه وجاسره (@RzqFatmh) April 25, 2022

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء: “للأسف الشديد لا في شهر رمضان المبارك ولا غيره.. نطالب بهذا منذ وفاته ولم نرى شيء طيب الله ثراه ترك شعب عظيم لم ينساه.”

مضيفا: “شعبه العزيز وأبنائه البررة الأوفياء.. أرى بنفسي من صدق مشاعرهم في وسائل التواصل.”

للأسف الشديد عزيزتي..لا في شهر رمضان المبارك ولا غيره ..نطالب بهذا منذ وفاته.

ولم نرى شيء.

طيب الله ثراه. ترك شعب عظيم لم ينساه.

شعبه العزيز..وأبنائه البررة الأوفياء.💔

أرى بنفسي من صدق مشاعرهم في وسائل التواصل. pic.twitter.com/FSliLK3m9F — 👑قابوس نور الوطن👑 (@bint_qaboos2) April 25, 2022

ودونت ناشطة أخرى: “والله من نفطر ويسون دعاء حال السلطان هيثم.. في خاطري اقول لو دقايق دعاء للسلطان الراحل ما بياخذ من وقتهم شي بعيد شر.. الله يرحمه ويغفر له”.

وقالت مغردة مستنكرة تجاهل وزارة الإعلام لمثل هذا الأمر: “الواحد من يموت ما ينفعه الا عمله الصالح وولد صالح يدعو له.. نحن كلنا أولاده ونضم اسمه في دعائنا ولا ننسى فضله علينا.. الإعلام العماني في سبات.”

الواحد من يموت ما ينفعه الا عمله الصالح وولد صالح يدعو له نحن كلنا أولاده ونضم اسمه في دعائنا ولا ننسى فضله علينا….

الإعلام العماني في سبات — سندريلا صحار🧚‍♀️ (@Sohar88888) April 25, 2022

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

كما شارك في الدعاء للسلطان قابوس خلال الردود العديد من النشطاء العرب من غير العمانيين، مؤيدين الانتقادات الموجهة لوزير الإعلام العماني عبدالله الحراصي.

أنا كويتي 🇰🇼 واحب عمان 🇴🇲 واهلها واسمحوا لي أبدي رايي على هالتغريدة هذي واقول ✔️ عليچ أستاذة الرئيسي والدنا السلطان قابوس رحمه الله يستاهل وله حق عليكم

القائد الحبيب المحب الذي لم يؤذي أحد قائد محنك قائد صنع للشعب العماني مجد

وبنا لكم شخصية مميزة السلطان العادل 👈🏼 رحمك الله — 🇰🇼 abu-ghanem (@AaaAaa11055534) April 25, 2022

وعقد ناشطون مقارنة في هذا الأمر بما يفعله الإعلام الإماراتي تجاه المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وكتب هيثم الجهوري في هذا السياق: “الشيخ زايد الله يرحمه منذ وفاته في ٢٠٠٤ وإلى الآن قنوات أبوظبي ودبي، تبث له دعاء بعد كل أذان مغرب.”

الشيخ زايد الله يرحمه منذ وفاته في ٢٠٠٤ والى الان قنوات ابوظبي ودبي تبث له دعاء بعد كل اذان مغرب . — هيثم الجهوري (@haithamaljahwa1) April 24, 2022

رأي مخالف

هذا ورأى آخرون أن الدعاء للسلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ باني النهضة العمانية ـ لا يحتاج إلى تذكير وأنه باق في قلوب شعبه ومحبيه.

وقال ناشط: “ليس دفاعا عن وزير الإعلام ولكن.. وهل يحتاج الدعاء إلى الإذاعة والتلفزيون الرسمي لتذكيرنا به والترحم عليه؟!”

ليس دفاعًا عن وزير الأعلام الموقر ، وهل يحتاج الدعاء إلى الإذاعة والتلفزيون الرسمي لتذكيرنا به والترحم عليه ؟! الدعاء له في قلب كل عماني أصيل في الليل والنهار وفي كل صلاة ، برّاً به ووفاءً له وإكراماً لذكراه الطيبة. رحم الله المغفور له بأذن الله السلطان قابوس بن سعيد . — 🦖Tyranno* 0.0 (@Ghosthell20) April 24, 2022

مؤكدا على أن الدعاء للسلطان قابوس “في قلب كل عماني أصيل في الليل والنهار وفي كل صلاة، برّاً به ووفاءً له وإكراماً لذكراه الطيبة.”

وكتب ناشط آخر مستنكرا:” يعني دعاء التلفزيون يدخل الجنة على طول ولا ايش يسوي بضبط؟!”

وأضاف:” من يريد أن يدعي له ليرفع يده بعد كل صلاة ويدعي بنية صادق وخالصة لوجة الله. وكما يقال من يريد أن يصلي يدرك تماما أين تقع القبلة دون الإشهار بها.”

السلطان قابوس ليس شخصيا عاديا حتى يُقال “يكتفى بدعاء أبنائه”

من جانبه اعترض العماني “خالد” على هذا الرأي وكتب: “نعم يحتاج. ويحتاج ويحتاج الدعاء سواء من الاعلام المرئي الحكومي أو الخاص.”

نعم يحتاج ويحتاج ويحتاج الدعاء سواء من الاعلام المرئي الحكومي أو الخاص،اين المشكلة لو تم تخصيص دعاء يومي للسلطان الراحل والسلطان الحالي بعد كل صلاة ولمدة خمس دقائق؟سبحان الله أفنى من عمره خمسين عامًا في خدمة عمان وشعب عمان ويبخلون عليه بالدعاء ولمدة خمس دقائق بعد كل صلاة (عجبًا). — khalid (@khalid55541664) April 24, 2022

وأضاف متسائلا:” أين المشكلة لو تم تخصيص دعاء يومي للسلطان الراحل والسلطان الحالي بعد كل صلاة ولمدة خمس دقائق؟.. سبحان الله أفنى من عمره خمسين عامًا في خدمة عمان وشعب عمان ويبخلون عليه بالدعاء ولمدة خمس دقائق بعد كل صلاة (عجبًا).”

كما تساءل عامر أبوالطيب:”إذا وزارة الإعلام لم تخصص ولو دقائق من برامجها للدعاء لباني نهضة عمان الحديثة السلطان قابوس طيب الله ثراه. فإننا كشعب لن ننساه في دعائنا في كل يوم وفي كل وقت وفي كل زماناً ومكان. من باب رد الجميل لمن أعطانا كل وقتة رحمه الله تعالى رحمة الابرار.”

اذا وزارة الاعلام لم تخصص ولو دقائق من برامجها للدعاء لباني نهضة عمان الحديثة

السلطان قابوس طيب الله ثراه فاننا كشعب لن ننساه في دعانا في كل يوم وفي كل وقت وفي كل زماناً ومكان من باب رد الجميل لمن أعطانا كل وقتة رحمه الله تعالى رحمة الابرار pic.twitter.com/5t3VByaFTH — ▪️🇴🇲عامر احمد ابوالطيب🇴🇲▪️ (@Ml39oshUIppvBQG) April 25, 2022

أحد المغردين أيضا اعتبر في رده أن “السلطان الراحل قابوس بن سعيد باق في وجدان شعبه.. ولكن ربما الجهات الرسمية لها وجهة نظر أن “لكل زمان دولة ورجالُ” حسب وصفه.

وذكرت مغردة عمانية: “الحمد لله شعب عمان البار يدعو له بجنات الخلد والرحمة. لم ينتظر أحد ليذكره بأبونا وأعز الرجال وأنقاهم، هذا الإنسان له مكانه في القلب فله كل الدعاء من الكبير وصغير.”

فيما اقترح سالم حمد الساعي:”أنه من المفترض إبلاغ أئمة المساجد بالدعاء للسلطان الراحل، في صلاة التراويح والقيام وصلاة الجمعة.”

حياك الله اخت شيماء من المفروض على @meraoman

ابلاغ ائمة المساجد بالدعاء للسلطان الراحل الله يغفر له ويرحمه في صلاة التراويح والقيام وصلاة الجمعة — سالم حمد الساعدي (@alftaalsamer) April 24, 2022

وغرد آخر مستنكرا:”فعلآ والله أمر غريب وعجيب باني نهضة عمان لا يكون له دعاء. من فتحنا أعيننا على الدنيا ونحن نراه كل يوم في التلفاز وفي الأعياد الوطنية، ونكون مشتاقين ومتلهفين لرؤيته.”

مضيفا:”وبعدالله سبحانه وتعالى تم بناء هاذا الوطن الغالي بسببه.. كيف لا يكون له دعاء في كل مدار السنة وليس رمضان فقط.. أقل شي نقدمه.”

وفاة السلطان قابوس

ويشار إلى أن السلطان قابوس بن سعيد، توفي يناير من العام 2020 بعد صراع طويل مع المرض.

وتولى أمور الحكم خلفا له ابن عمه السلطان الحالي هيثم بن طارق، بناء على وصية شخصية من السلطان الراحل الذي توفي ولم يكن له أبناء.

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