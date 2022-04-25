“ارفعوا رواتب المتقاعدين “.. مطلب شعبي يجتاح موقع “تويتر” في سلطنة عمان

وطن – تزامنا مع الارتفاع الحاد في الأسعار وتكاليف المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ساءت أكثر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الفائت، طالب مغردون عمانيون الحكومة بضرورة رفع رواتب المتقاعدين.

وتعبيرا عن دعمهم لهذا المطلب، دشن الناشطون العمانيون وسما بعنوان: “#ارفعواء_رواتب_المتقاعدين“، احتل صدارة الوسوم المتداولة في السلطنة على منصة التدوين المصغر “تويتر”، أكدوا من خلاله على ضرورة رفع رواتب المتقاعدين خصوصا وأن عدد كبير منهم يتقاضون رواتب متدنية لا تكفي سد احتياجاتهم.

وتعبيرا عن دعمه لهذا المطلب، قال الإعلامي العماني عادل الكاسبي في تغريدة له:” آن الأون أن تُرفع رواتب المتقاعدين وعلى مجلس الشورى أن يجتهد كثيرا في هذا الملف ، فتكلفة العيش الحالية لا تستقيم مع هذه الرواتب التقاعدية الضعيفة”.

آن الأون أن تُرفع رواتب المتقاعدين وعلى مجلس الشورى أن يجتهد كثيرا في هذا الملف ، فتكلفة العيش الحالية لا تستقيم مع هذه الرواتب التقاعدية الضعيفة : #ارفعواء_رواتب_المتقاعدين — عادل الكاسبي ADIL ALKASBI (@adil_alkasbi) April 25, 2022

وقال الكاتب الصحفي علي بن سالم الراشدي مؤيدا هذا المطلب:” اضم صوتي إلى المطالبين برفع رواتب المتقاعدين والتي أصبحت لا تغطي أساسيات الحياة اليومية في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار.”

اضم صوتي إلى المطالبين برفع رواتب المتقاعدين والتي أصبحت لاتغطي أساسيات الحياة اليومية في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار. #ارفعواء_رواتب_المتقاعدين — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) April 24, 2022

أما الكاتب والمخرج المسرحي عماد محسن الشنفري، فقال: “التقاعد الإجباري هو تسريح من العمل الحكومي لم يكن في حساب الموظف بل هم ضحية ديون تراكمت على الدولة بسبب أخطاء مسؤولين سابقين يتنعمون في قصورهم اليوم وهذه الفئة تعاني تبعات هذا التقاعد واليوم أقل ما يمكن تقديمه لهم هو استمرار العلاوة الدورية ورفع رواتبهم”.

التقاعد الإجباري هو تسريح من العمل الحكومي لم يكن في حساب الموظف بل هم ضحية ديون تراكمت على الدولة بسبب أخطاء مسؤولين سابقين يتنعمون في قصورهم اليوم وهذه الفئة تعاني تبعات هذا التقاعد واليوم أقل ما يمكن تقديمه لهم هو استمرار العلاوة الدورية ورفع رواتبهم #ارفعواء_رواتب_المتقاعدين — عماد محسن الشنفري (@AlshanfariAmad) April 24, 2022

كما طالب الدكتور الأكاديمي عماد الراشدي بزيادة رواتب المتقاعدين بالقول:” الرواتب متدنية والضرائب عالية والكهرباء والماء والبنزين والمعيشة مرتفعة فيجب أن لا يقل راتب المتقاعد عن ٧٠٠ ريالا ولا راتب حامل شهادة البكالوريوس عن ألف ريال ولا الماجستير عن ألف ونص ولا الدكتوراة عن ألفين وهذا زهيد في ظل ارتفاع الأسعار وقليل في بلد غني”.

الرواتب متدنية والضرائب عالية والكهرباء والماء والبنزين والمعيشة مرتفعة فيجب أن لا يقل راتب المتقاعد عن ٧٠٠ ريالا ولا راتب حامل شهادة البكالوريوس عن ألف ريال ولا الماجستير عن ألف ونص ولا الدكتوراة عن ألفين وهذا زهيد في ظل ارتفاع الأسعار وقليل في بلد غني#ارفعواء_رواتب_المتقاعدين — د.عماد الراشدي (@emadeeee2222) April 25, 2022

من جانبه، علق الناشط يوسف القاسمي بالقول: “معظم دول الخليج رفعت رواتب المتقاعدين ووجهت جزء من الايرادات لتحسين مستوى دخل الفرد .. لانها تعلم بأن مستوى معيشة ودخل المواطن ينعكس إيجابا على إقتصاد الدول .. ناهيك كونه حق من حقوق هؤلاء المواطنين .. ما الذي ينقصنا نحن ؟؟”.

معظم دول الخليج رفعت رواتب المتقاعدين ووجهت جزء من الايرادات لتحسين مستوى دخل الفرد .. لانها تعلم بأن مستوى معيشة ودخل المواطن ينعكس إيجابا على إقتصاد الدول .. ناهيك كونه حق من حقوق هؤلاء المواطنين .. ما الذي ينقصنا نحن ؟؟#ارفعواء_رواتب_المتقاعدين since:2022-04-23_21:22:03_UTC — يوسف القاسمي | Ƴυѕυf 🇴🇲 (@ALqasmi801) April 25, 2022

أمير قطر يرفع معاشات المتقاعدين

وتأتي هذه المطالبات برفع معاشات المتقاعدين في السلطنة بعد أيام قليلة من إصدار أمير قطر قرارا أميريا برفع معاشات المتقاعدين.

بينما أشار بيان الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر القانونين رقم (1)، ورقم (2) لسنة 2022، بشأن التأمينات الاجتماعية، والتقاعد العسكري.

ومن أبرز وأهم الخصائص المشتركة بين قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري، هو وضع الحد الأدنى لقيمة المعاش، بحيث لا يقل عن خمسة عشر ألف ريال (نحو 4 آلاف دولار أمريكي). كما أضاف القانونان بدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك.

وكذلك شملت القرارات الجديدة توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين القطريين، العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم.

(المصدر: تويتر – متابعة ورصد وطن)

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