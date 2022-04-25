الإثنين, أبريل 25, 2022
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رياضة

إقالة بوكيتينو من تدريب باريس سان جيرمان في الانتظار وهؤلاء أبرز المرشحين لخلافته

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان و إقالة بوكيتينو watanserb.com
باريس سان جيرمان و إقالة بوكيتينو

وطن – باتت إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي معدودة على الورق، وفي انتظار الإعلان المرتقب من قبل النادي الباريسي بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، بعد فشله في الذهاب بعيداً في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

إقالة بوكيتينو

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، بأن مدرب باريس سان جيرمان بوكيتينو يقضي أيامه الأخيرة مع الفريق الفرنسي، بعد نية الإدارة فسخ التعاقد معه وتعيين البديل لخلافته، على الرغم من تتويجه مع الباريسي باللقب العاشر في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

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وبينت الصحيفة، بأن إدارة النادي قد قرروا بالفعل على رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

زيدان المرشح الأبرز

وأضافت، ” زيدن الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، يعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب النادي الباريسي خلال الموسم المقبلة”.

كما واستكملت، ” زيدان ما زال ينتظر قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم .من أجل تدريب منتخب فرنسا، في حال قرر المدرب ديدييه ديشان الرحيل عن المنتخب بعد مونديال كأس العالم 2022″.

وتابعت، ” هناك احتمال بتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان إلى الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الحالي، من أجل خلافة المدرب بوكيتينو”.

رحيل ليوناردو

من جانبه، كشفت الصحفية الفرنسية بأن بقاء البرازيلي ليوناردو في منصبه كمدير للكرة داخل نادي سان جيرمان. ليست مضمونة، كما من المتوقع تعيين مدرب أرسنال الإنجليزي السابق أرسين فينغر ليكون كبديل عنه لتولي هذا المنصب.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد إقصائه من قبل ريال مدريد من دوري الربع النهائي من البطولة القارية، الذي تنتظره مواجهة قوية مرتقبة أمام مانشستر سيتي، الثلاثاء، لحسم المتأهل منهما إلى الدور النهائي للصراع على اللقب.

كما واكتفى الفريق الباريسي الخروج هذا الموسم 2021-2022 بالتتويج بلقبين محليين وهما كأس فرنسا للمرة ال14، ولقب الدوري الفرنسي للمرة العاشر في تاريخه.

يشار إلى أن الأرجنتيني بوكيتينو قد تولى تدريب سان جيرمان. القادم من نادي توتنهام الإنجليزي في عام 2021، بعد إقالة مدرب تشيلسي الحالي توماس توخيل.

( المصدر: وطن + لوباريزيان + تويتر) 

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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