إقالة بوكيتينو من تدريب باريس سان جيرمان في الانتظار وهؤلاء أبرز المرشحين لخلافته

وطن – باتت إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي معدودة على الورق، وفي انتظار الإعلان المرتقب من قبل النادي الباريسي بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، بعد فشله في الذهاب بعيداً في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

إقالة بوكيتينو

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، بأن مدرب باريس سان جيرمان بوكيتينو يقضي أيامه الأخيرة مع الفريق الفرنسي، بعد نية الإدارة فسخ التعاقد معه وتعيين البديل لخلافته، على الرغم من تتويجه مع الباريسي باللقب العاشر في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

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وبينت الصحيفة، بأن إدارة النادي قد قرروا بالفعل على رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

-🚨Le Parisien : الطلاق الوشيك بين ماوريسيو بوكيتينو وباريس سان جيرمان كل شيء هو مجرد تسوية مالية حوالي 15 مليون ، المدرب لا يريد البقاء والإدارة لا تريد الاحتفاظ به. pic.twitter.com/uCnzlWgbL2 — ¡El Càpitano! (@YnRMC) April 24, 2022

زيدان المرشح الأبرز

وأضافت، ” زيدن الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، يعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب النادي الباريسي خلال الموسم المقبلة”.

كما واستكملت، ” زيدان ما زال ينتظر قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم .من أجل تدريب منتخب فرنسا، في حال قرر المدرب ديدييه ديشان الرحيل عن المنتخب بعد مونديال كأس العالم 2022″.

وفقًا للتقارير، باريس سان جيرمان ينوي إقالة ماوريسيو بوكيتينو وتعيين أنطونيو كونتي 🗞️ pic.twitter.com/02MXsv9L6b — نيو سبوت – NewSpoots (@NewSpoots) April 25, 2022

وتابعت، ” هناك احتمال بتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان إلى الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الحالي، من أجل خلافة المدرب بوكيتينو”.

رحيل ليوناردو

من جانبه، كشفت الصحفية الفرنسية بأن بقاء البرازيلي ليوناردو في منصبه كمدير للكرة داخل نادي سان جيرمان. ليست مضمونة، كما من المتوقع تعيين مدرب أرسنال الإنجليزي السابق أرسين فينغر ليكون كبديل عنه لتولي هذا المنصب.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد إقصائه من قبل ريال مدريد من دوري الربع النهائي من البطولة القارية، الذي تنتظره مواجهة قوية مرتقبة أمام مانشستر سيتي، الثلاثاء، لحسم المتأهل منهما إلى الدور النهائي للصراع على اللقب.

بحسب Le Parisien : يأمل باريس سان جيرمان تعيين زين الدين زيدان مدربًا جديدًا بدلًا من ماوريسيو بوكيتينو هذا الصيف. pic.twitter.com/V5ptO5bzEn — قووول (@GooolMx) April 17, 2022

كما واكتفى الفريق الباريسي الخروج هذا الموسم 2021-2022 بالتتويج بلقبين محليين وهما كأس فرنسا للمرة ال14، ولقب الدوري الفرنسي للمرة العاشر في تاريخه.

يشار إلى أن الأرجنتيني بوكيتينو قد تولى تدريب سان جيرمان. القادم من نادي توتنهام الإنجليزي في عام 2021، بعد إقالة مدرب تشيلسي الحالي توماس توخيل.

( المصدر: وطن + لوباريزيان + تويتر)

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