أدهم نابلسي ينشر أول تلاوة قرآنية مرئية له (فيديو)

وطن– ظهر الفنان الأردني المعتزل، أدهم نابلسي، في أول فيديو مرئي لتلاوته القرآنية، بعد حصوله على إجازة في أحكام تلاوة القرآن الكريم.

صوت خاشع

وظهر أدهم نابلسي بفيديو نشره عبر قناته على “يوتيوب”، وهو يجلس في استديو مخصص للتسجيل الصوتي مرتدياً تيشرت عادي.

وبدأ أدهم بترتيل الآيات التالية من “سورة الزمر”:”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ “.

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وحقق المقطع منذ طرحه أكثر من 80 ألف مشاهدة بعد ساعات فقط. ولقي انتشاراً كبيراً بين المتابعين الذين أثنوا على صوته الخاشع في القرآن.

سر الآية التي اعتزل بسببها

ومؤخرا، روى الفنان السابق قصة الآية التي شجعته على اعتزال الغناء.

وكشف نابلسي عن الشخص الذي كان سببا في اعتزاله المجال الفني.

وقال إنه قبل سنتين تقريبا كان بعض النشطاء قد نشروا تعليقا “إنه شو بيقول أدهم نابلسي في تعليق أو شيء مثل هذا.”

وتابع: “فالناس كلها جاءت تكتب كلمات وأغاني وكذا.. ففيه شخص كتب “يقول يا ليتني قدمت لحياتي”.

“يا ليتني قدمت لحياتي”

وأوضح أدهم أنه لما قرأ هذه الآية أيقظت شيء ما بداخله: “صحت شيء جواتي إنه عن جد شو بيقول أدهم نابلسي: “يا ليتني قدمت لحياتي”.”

وأضاف: “عن جد يعني الإنسان لما يججي يفكر بموضوع إنه عن جد شو عملت انا بحياتي بيرضي رب العالمين.”

وأكد نابلسي مرة أخرى أن هذه الآية تحديدا أيقظت شيء بداخله، وبعد فترة الأمور صارت أحسن، حسب وصفه.

وأردف: “يعني هاي الآية لما قرأتها وقتها كانت أوضاعي مش تمام بصراحة، وكنت حاسس إن أنا كتير مقصر. والآن أقرأها والحمد لله على الوضع الحالي لذلك أنا أحب هذه الآية جدا.”

وكان أدهم قد أعلن في نهاية العام الماضي، اعتزاله الغناء وتفرغه للعبادة بهدف ”إرضاء الله“. معلناً عن رحلته الجديدة بعيداً عن الغناء والفن.

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