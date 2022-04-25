الإثنين, أبريل 25, 2022
الرئيسيةحياتناأدهم نابلسي ينشر أول تلاوة قرآنية مرئية له (فيديو)
حياتنا

أدهم نابلسي ينشر أول تلاوة قرآنية مرئية له (فيديو)

حقق المقطع منذ طرحه أكثر من 80 ألف مشاهدة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
أدهم نابلسي ينشر أول تلاوة قرآنية مرئية له (فيديو) watanserb.com
أدهم نابلسي

وطن– ظهر الفنان الأردني المعتزل، أدهم نابلسي، في أول فيديو مرئي لتلاوته القرآنية، بعد حصوله على إجازة في أحكام تلاوة القرآن الكريم.

صوت خاشع

وظهر أدهم نابلسي بفيديو نشره عبر قناته على “يوتيوب”، وهو يجلس في استديو مخصص للتسجيل الصوتي مرتدياً تيشرت عادي.

وبدأ أدهم بترتيل الآيات التالية من “سورة الزمر”:”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ “.

قد يهمك أيضاً:

وحقق المقطع منذ طرحه أكثر من 80 ألف مشاهدة بعد ساعات فقط. ولقي انتشاراً كبيراً بين المتابعين الذين أثنوا على صوته الخاشع في القرآن.

سر الآية التي اعتزل بسببها

ومؤخرا، روى الفنان السابق قصة الآية التي شجعته على اعتزال الغناء.

وكشف نابلسي عن الشخص الذي كان سببا في اعتزاله المجال الفني.

وقال إنه قبل سنتين تقريبا كان بعض النشطاء قد نشروا تعليقا “إنه شو بيقول أدهم نابلسي في تعليق أو شيء مثل هذا.”

وتابع: “فالناس كلها جاءت تكتب كلمات وأغاني وكذا.. ففيه شخص كتب “يقول يا ليتني قدمت لحياتي”.

“يا ليتني قدمت لحياتي”

وأوضح أدهم أنه لما قرأ هذه الآية أيقظت شيء ما بداخله: “صحت شيء جواتي إنه عن جد شو بيقول أدهم نابلسي: “يا ليتني قدمت لحياتي”.”

وأضاف: “عن جد يعني الإنسان لما يججي يفكر بموضوع إنه عن جد شو عملت انا بحياتي بيرضي رب العالمين.”

وأكد نابلسي مرة أخرى أن هذه الآية تحديدا أيقظت شيء بداخله، وبعد فترة الأمور صارت أحسن، حسب وصفه.

وأردف: “يعني هاي الآية لما قرأتها وقتها كانت أوضاعي مش تمام بصراحة، وكنت حاسس إن أنا كتير مقصر. والآن أقرأها والحمد لله على الوضع الحالي لذلك أنا أحب هذه الآية جدا.”

وكان  أدهم قد أعلن في نهاية العام الماضي، اعتزاله الغناء وتفرغه للعبادة بهدف ”إرضاء الله“. معلناً عن رحلته الجديدة بعيداً عن الغناء والفن.

اقرأ أيضاً:

المصدررصد وطن- يوتيوب
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

نادية عكاشة تخرج عن صمتها وتصف المشرفين على الدولة بعديمي “الشرف والدين والوطنية”

دانا الحلبي تستفز اللبنانيين بإطلالتها الفاضحة بعد نكبة طرابلس (فيديو)

وصول جنود إسرائيليين إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا (شاهد)

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقناة الناقلة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

هكذا حاولت الإمارات توريط شخصيات دينية في التطبيع للظهور بثوب التسامح بين الأديان (شاهد)

وثائق لـِ”أسامة بن لادن” تكشف ما الذي خطط له بعد هجمات سبتمبر

طوني خليفة يكشف لأول مرة عن حبه لإعلامية شهيرة وما حدث حين زارها في المنزل!

صور صادمة لجثمان “أيمن هدهود” تُكذب رواية النيابة المصرية وتؤكد تعرضه لتعذيب (شاهد)

ما هو مصدر الأمراض والأوبئة التي وضعت حياة البشر على المحك؟

مصدر ديبلوماسي: العلاقات الجزائرية المصرية على المحك

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC