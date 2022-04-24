الأحد, أبريل 24, 2022
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وائل جسار يهاجم ميريام فارس ويكشف قصة الفنانة الإسرائيلية التي التصقت به!

وصف جسار كليبات ميريام بالمستفزة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
وائل جسار يهاجم ميريام فارس ويكشف قصة الفنانة الإسرائيلية التي التصقت به! watanserb.com
وائل جسار وميريام فارس

وطن– انتقد الفنان اللبناني وائل جسار، مواطنته الفنانة الاستعراضية ميريام فارس، متهماً إياها بالإغراء بطريقة غير مباشرة.

وقال وائل جسار إن كليبات ميريام فارس مستفزة، وإن تركيزها على الإيحاءات أثار استفزازه جداً.

وتابع خلال استضافته الليلة في برنامج ”حبر سري“، الذي تقدمه الإعلامية المصرية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس : “هي بتركز على مناطق معينة بجسمها في الكليب”.

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كما نفى جسار شائعات خلافه مع الفنانة نوال الزغبي بعد وقوع خلاف بينه وبين شقيقها مارسيل الزغبي الذي كان يتولى إدارة أعماله لعدة سنوات.

خلافات نوال الزغبي

وعقب على الأمر بالقول: “مفيش أي خلافات، هو أخوها، ونوال صديقة عزيزة ونفتخر فيها بلبنان بفنها”.

وزاد: “اللي حصل انه كان مدير أعمالي، وعلى فكرة أنا من أكتر الناس اللي قربّ مارسيل من نوال، ويمكن هي مش عارفة، وأنا صالحت ما بينهم بمرحلة فتور”.

ورد جسار على شائعة ارتباطه سراً بفنانة إسرائيلية، الأمر الذي عرضه لهجوم واسع، وصل حد اتهامه بالخيانة.

فنانة إسرائيلية

وقال جسار: “سمعت بشائعة ارتباطي بفنانة إسرائيلية، وهذه شائعة مضحكة للغاية، وليس لها أي أساس من الصحة، ولا أعلم عنها أي شيء”.

وتابع: “على من يروج لشائعة علاقتي بفنانة إسرائيلية أن يقدموا دليلا أو حتى نصف دليل بدلًا من التأثير على سمعتي وإيذائي في عملي ووطني. ولا أعلم ما هو الهدف الذي يسعى إليه من يروجون لمثل هذه الشائعات، ولماذا يريدون أذيتي”.

ورأى جسار أن الأمر زاد عن حده، مردفاً: “هناك العديد من أعداء النجاح، ولكن هذه المرة زيادة عن الحد، خاصة أننا في لبنان لنا ظروف خاصة في الوضع مع إسرائيل. وكده ضرر لي على الجانبين العملي والوطني”.

خيانة جديدة

وسبق أن اتهم الفنان ملحم بركات، جسار بالخيانة بعد غناء الأخير باللهجة المصرية.

لهجة أي دولة عربية هي لهجة للعرب جميعهم، وجميع العرب أن يعتزوا بعروبتهم

ورد جسار على الأمر بالقول: “ملحم بركات كان يحب أن يغني الفنانون اللبنانيون اللهجة اللبنانية فقط. لكنه لديه وجهة نظر مختلفة عن الأمر، وليس أن نغني نحن اللبنانيين بأي لهجة عربية، خصوصًا المصرية التي نعتز بها”.

 

 

وأكد جسار أن بركات أخطأ بتوجيه تهمة الخيانة له، لأن الدول العربية دولة واحدة بحسب تعبيره.

وأضاف: “لهجة أي دولة عربية هي لهجة للعرب جميعهم، وجميع العرب أن يعتزوا بعروبتهم ولهجاتهم المتعددة. وأتمنى أن أغني بعدة لهجات العراقية أولها”.

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المصدررصد وطن- القاهرة والناس
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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