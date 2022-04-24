الأحد, أبريل 24, 2022
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حياتنا

لبنان.. مهرجان انتخاب عمر حرفوش ينتهي بكارثة ومواطنون:” أول سياسي يسرقه الشعب”

اتهم حرفوش منافسوه بمحاولة إفساد اللقاء

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
لبنان.. مهرجان انتخاب عمر حرفوش ينتهي بكارثة ومواطنون:
قام الحضور بسرقة الكراسي التي كانوا يجلسون عليها

وطن– في حادثة الأولى من نوعها، قام عدد من الأشخاص في لبنان، بسرقة كراسي مهرجان انتخابي في مدينة طرابلس شمال البلاد.

روايات مختلفة

حدث ذلك في المهرجان الذي أقامه المرشح إلى الانتخابات النيابية في دائرة الشمال الثانية، عمر حرفوش، أمس السبت. حين قام الحضور بسرقة الكراسي التي كانوا يجلسون عليها، ولم يبق واحداً منها.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، صوراً ومقاطع فيديو توثق الحادثة، مع اختلاف الروايات حول الأسباب.

فقد ذكرت صحيفة LBC، أن إشكالاً حدث خلال المهرجان الانتخابي الذي أقامه حرفوش، أدى إلى سقوط جريح.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الخلاف يعود إلى اشكال حول توزيع اموال، لتعود وتنفي مصادر اللائحة هذا الموضوع.

وبعد الإشكال تعرضت الكراسي في الموجودة في ساحة المهرجان إلى السرقة.

بدل أموال

بينما ذكرت صحيفة “الجديد” أن الحضور أخذوا الكراسي بدلا من الأموال التي كانوا موعودين بها، ولم يحصلوا عليها.

وفي رواية ثالثة، أفيد بوقوع إشكال خلاله بين الحضور والمنظمين، وفق صحيفة “النهار”.، فانتقموا بسرقة الكراسي.

وسخر الناشطون من الواقعة، وتمحورت التعليقات على كون حرفوش، هو أول سياسي يسرقه الشعب، وليس العكس.

حرفوش يعلق

وتعليقًا على ما حصل، قال حرفوش بفيديو نشره عبر “فيسبوك”: “أشكر كل من أتى للمشاركة ودعم هذه المغامرة الحقيقية والشفافة لإنقاذ طرابلس ولبنان”.

وتابع: “هناك من يخاف، وعليه ان يخاف. وقد ظهر هذا الخوف بمحاولتهم إفشال هذا اللقاء. وأنا متأكد بأن اللقاء اليوم كان ناجحاً لأنه كان ليفشل لو لم يأتِ أحد، وكان فاشلاً لو لم يحاول الخصوم والخائفون إفشاله”.
واستطرد حرفوش: “أنا لا أريد أن يكون لدي فريق عسكري يحميني من الناس. بل أريد أن ألتقي بالناس وليس الابتعاد عنهم والتفكير فقط بحمايتي الشخصية”.


ووجه حرفوش رسالة صريحة لمنافسيه: “للخائفين أقول، عليكم ان تخافوا اليوم وغدا وحتى 15 أيار. وعليكم ان تفكروا جدياً بالهروب ومغادرة لبنان، لأن طرابلس ولبنان لن يتركوا لكم المجال لسرقتهم”.

وختم حرفوش: “لم أكن أتوقع بأن يكون شباب طرابلس إلى هذا الحد من الانهيار. لذلك أريد ان أشكر هؤلاء الذين حضروا اللقاء كما وأشكر خصومي لانهم يحاولون إفساد ما نبنيه”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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