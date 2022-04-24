شاهد ماذا فعلوا بوزير الطاقة اللبناني وليد فياض اثناء خروجه من احد المقاهي! (فيديو)

وطن – تعرّض وزير الطاقة اللبناني وليد فياض لاعتداء جسدي، من أحد المحتجين المسلحين اثناء خروجه من احد المقاهي في العاصمة بيروت.

وظهر في المقطع المتداول الذي تابعته وطن، شخص يحمل سلاحاً رشاشاً، يتحدث إلى الوزير وليد فياض، ويقول له إن لديه رسالة من الشعب اللبناني، ثمّ يفاجئه بدفعه بقوة ليصطدم بجدار خلفه .

محتجات/ون يواجهون وزير الطاقة وليد فياض في أحد مطاعم #بيروت، ويطالبونه بالاستقالة.

من صفحة سالي حافظ#أخبار_الساحة pic.twitter.com/QqP7UjMUEg — أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) April 24, 2022

وأثارت واقعة الاعتداء على وزير الطاقة اللبناني، استياءً بين اللبنانيين على مواقع التواصل، فيما عبر كثيرون عن تضامنهم مع الوزير ورفضهم للاعتداء عليه .

المذيعة في قناة “الميادين” راميا ابراهيم علقت بالقول: “كل التضامن مع الوزير وليد فياض. هذا ليس غضباً شعبياً لفئة مقهورة هذه فوضى وعنف منظم ومدروس. وبرجع بقول قلة الأخلاق لا تصنع التغيير والله”.

كل التضامن مع الوزير #وليد_فياض

هذا ليس غضباً شعبياً لفئة مقهورة هذه فوضى وعنف منظم ومدروس

وبرجع بقول قلة الأخلاق لا تصنع التغيير والله🙄 pic.twitter.com/Yim5okLBrg — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) April 24, 2022

بينما علّق المغرّد ابو الفضل شومان: “متضامن مع وزير الطاقة وليد فياض. اقسم بالله لو سلاح المقاومة موجود مع القوات لكانوا حرقوا البلد وحرقونا.. هيدا النموذج الوسخ الأزعر ممنوع يكون بديل، وهو احقر بمرات من الفاسدين..”.

متضامن مع وزير الطاقة وليد فياض. اقسم بالله لو سلاح المقاومة موجود مع القوات لكانوا حرقوا البلد وحرقونا.. هيدا النموذج الوسخ الأزعر ممنوع يكون بديل، وهو احقر بمرات من الفاسدين.. — ابو الفضل شومان #موقوفو_الامارات 🇱🇧 (@afif_shoman_a) April 24, 2022

في حين كتبت ملك خالد:”هذا الوزير يراه كثيرون يمشي بدون حراسة في #بيروت ويعيش حياة تشبه حياة الناس العادية إلى حد كبير. مؤسف ما يتعرض له من بذاءات وتنمر وسخرية كأنه وحده المسؤول عن سوء ما نحن فيه. ربما عليه أن يتصرف كبلطجي يدوس الناس بسيارته او يضربهم بالنار ليخشاه السوقيون؟”.

هذا الوزير يراه كثيرون يمشي بدون حراسة في #بيروت ويعيش حياة تشبه حياة الناس العادية إلى حد كبير، مؤسف ما يتعرض له من بذاءات وتنمر وسخرية كأنه وحده المسؤول عن سوء ما نحن فيه. ربما عليه أن يتصرف كبلطجي يدوس الناس بسيارته او يضربهم بالنار ليخشاه السوقيون؟#وليد_فياض تحية لاخلاقك pic.twitter.com/qAXc8S6S8B — Malak Khaled (@Malakhaled) April 24, 2022

كما علقت إيمان بشير: “ولا مرة دعمت الوزير #وليد_فياض لانو ما عندي أمل انو ممكن يعمل أي شي بالمدة الزمنية القصيرة يلي رح يتولى فيها الوزارة. بس في واحد بلا أخلاق، وبلا ترباية، قرر يعمل زلمة (لانو ما بيشبه الزلم بشي) ويضرب الوزير يلي واقف بدون أي حماية مع الناس ويحمله ذنب فساد 30 سنة للدولة. كل التضامن”.

ولا مرة دعمت الوزير #وليد_فياض لانو ما عندي أمل انو ممكن يعمل أي شي بالمدة الزمنية القصيرة يلي رح يتولى فيها الوزارة. بس في واحد بلا أخلاق، وبلا ترباية، قرر يعمل زلمة (لانو ما بيشبه الزلم بشي) ويضرب الوزير يلي واقف بدون أي حماية مع الناس ويحمله ذنب فساد 30 سنة للدولة.

كل التضامن pic.twitter.com/DznI6nFIJv — إيمان بشير (@BashirrEman) April 24, 2022

المعتدي في قبضة مخابرات الجيش

في حين قال مغرد إن الشخص الذي اعتدى على الوزير في قبضة مخبارات الجيش اللبناني.دون التأكد من دقة هذه المعلومة

ايلي هيكل في قبضة مخبرات الجيش اللبناني.

الشماتة فيك واجب، و انشالله الكف ب ١٠٠ يا صوص. #وليد_فياض pic.twitter.com/oXHY8pZiZf — A. Aoun (@AbdoJosephAoun) April 24, 2022

بينما جاءت حادثة الاعتداء على الوزير وليد فياض، في وقت نظمت مظاهرات في العاصمة بيروت ومدينتي طرابلس وصيدا (شمال)، للتضامن مع ضحايا مركب الهجرة، الذي كان متجها نحو قبرص وغرق قبالة سواحل طرابلس.

كما أعلن لبنان إنقاذ 47 مهاجرا غير نظامي، وانتشال 8 جثث، فيما يجري البحث عن مفقودين من مركب الهجرة الذي كان يقل أكثر من 70 لبناني.

(المصدر: وطن – متابعات)

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