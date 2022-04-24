الأحد, أبريل 24, 2022
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الهدهد

سلطنة عمان تعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سلطنة عمان تعلن موعد إجازة عيد الفطر watanserb.com
أطفال عمانيون بالزيّ التقليدي في عيد الفطر (تصوير: سمير النمري)

وطن – أعلنت سلطنة عمان عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك في السلطنة للموظفين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، على حسابها في “تويتر”، أنّه بناءً على التوجيهات السامية فإنّ موعدة إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ للموظفين في القطاعين العام والخاص من يوم الأحد الأول من مايو إلى يوم الخميس الـ 5 من مايو المقبل”.

ولفتت إلى أنّ الدوام الرسمي يستأنف يوم الأحد الموافق 8 من مايو 2022م.

وأوضحت وزارة العمل أنه يجوز العمل في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يتم التعويض عن هذه الإجازة حسب الأنظمة المعمول بها.

وبدأ رمضان في سلطنة عمان يوم الأحد 3/نيسان/2022، إلى جانب كلّ من: والأردن والمغرب وإيران وإندونيسيا؛ بسبب تعذر رؤية الهلال .

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المصدروكالة الأنباء العمانية
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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