وطن – أعلنت سلطنة عمان عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك في السلطنة للموظفين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، على حسابها في “تويتر”، أنّه بناءً على التوجيهات السامية فإنّ موعدة إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ للموظفين في القطاعين العام والخاص من يوم الأحد الأول من مايو إلى يوم الخميس الـ 5 من مايو المقبل”.

ولفتت إلى أنّ الدوام الرسمي يستأنف يوم الأحد الموافق 8 من مايو 2022م.

وأوضحت وزارة العمل أنه يجوز العمل في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يتم التعويض عن هذه الإجازة حسب الأنظمة المعمول بها.

#عاجل بناءً على التوجيهات السامية .. إجازة #عيد_الفطر_المبارك لعام 1443هـ للموظفين في القطاعين العام والخاص من يوم الأحد الأول من مايو إلى يوم الخميس الـ 5 من مايو المقبل.#العُمانية pic.twitter.com/VklSSAzTSH — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 24, 2022

وبدأ رمضان في سلطنة عمان يوم الأحد 3/نيسان/2022، إلى جانب كلّ من: والأردن والمغرب وإيران وإندونيسيا؛ بسبب تعذر رؤية الهلال .