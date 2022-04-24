تعويم الجنيه .. عمرو أديب يمهّد للخطوة والدولار سيصل لهذ السعر! (فيديو)

وطن – بعد أقل من 24 ساعة من حديث الإعلامي المصري المقرب من الأجهزة السيادية، عمرو أديب، عن أن سعر الجنيه سيتحدد حسب آلية السوق، ملمحا لانخفاض جديد في سعر الجنيه، كشف مصدر مطلع في البنك المركزي المصري عن تعويم جديد للعملة المصرية في شهر يونيو/حزيران المقبل.

تعويم جديد للجنيه

وقال المصدر في البنك المركزي المصري، إن الجنيه سيشهد تعويما جديدا قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو القادم. ما سيدفع الجنيه إلى انخفاض جديد يتوقع أن تبلغ نسبته بين 16 إلى 18.5 في المئة.

وبحسب المصدر نفسه الذي رفض الكشف عن هويته، في حديثه لموقع “عربي21“، فقد توقع أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارات جديدة بخفض سقف المسحوبات اليومية من الجنيه والدولار. وسط توقعات بأن يصل سعر الصرف بين 21 إلى 22 جنيها للدولار الواحد.

عمرو أديب يمهد لتعويم جديد للجنيه

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من قول الإعلامي عمرو أديب، إن الفترة المقبلة قد تشهد تحديد سعر العملة وفقا لآليات السوق المحلية.

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ولفت أديب إلى أن ذلك قد يشجع على ارتفاع حجم الصادرات. في إشارة إلى انخفاض محتمل لسعر الصرف.

ودعا أديب خلال برنامجه “الحكاية” عبر شاشة “MBC مصر”، إلى حوار سياسي والمضي في سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية الحكومية وتصحيح مناخ الاستثمار، بما يضمن جذب استثمارات جديدة وحل مشكلات المستثمرين.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماع استثنائي يوم 21مارس/آذار الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس. مما أدى لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بنسبة وصلت إلى 15%، ليتراجع أمام الدولار إلى 18.50 جنيها بدلا من 15.70 جنيها.

تخفيض سعر الجنيه

وليلة صدور قرار البنك المركزي، أكد عمرو أديب أن البنك المركزي قد يتخذ قرارًا برفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل، تزامنًا مع رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة استجابة للتضخم الواسع النطاق عالميًا.

وذكر: “الأيام المقبلة سوف تشهد إجراءات اقتصادية للحماية المجتمعية. والدولة يجب أن تضع الفئات الأكثر احتياجًا في قبة حديدية”.

وقال خلال تقديم برنامجه “الحكاية”: “طول ما الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ستكون هناك معاناة. الدواء مؤلم والإجراءات الاقتصادية التي سوف تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة ستكون صعبة حتى تستطيع كبح التضخم”.

وأضاف: “أنا شايف ان الفترة الجاية ممكن البنك المركزي يرفع الفائدة زي ما دول كتير عملت بسبب موجة التضخم. ولما البنك الفيدرالي بيرفع الفائدة معظم البنوك المركزية بتعمل زيه”.

وتسائل: “هو الجنيه المصري قوته وسعره هي هي زي من أربع أسابيع؟. لو معاك 10 ألاف جنيه ومن تلات أسابيع دلوقت قيمتهم 9-8”.

وتابع: “أنا مظنش أن سعر الجنيه أمام الدولار يفضل ثابت؛ طبيعي الجنيه قدام الدولار ممكن يتحرك. وعلى فكرة بلاقي ناس طالعة تشتكي احنا طالبين دولارات والاعتمادات محدش عارف حاجة. ولا اللي عملين الحرب نفسهم احنا مخلقناش الحرب ولا خلقنا الوباء. وأنت دولة بتصارع أنت طلباتك شعب وحكومة أكتر كتير من دخلك”.

(المصدر: وطن – متابعات)

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