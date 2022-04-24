بيج رامي يعكس الآية تماما في “رامز موفي ستار” ويُحرج رامز جلال (فيديو)

وطن – شهدت حلقة “رامز موفي ستار” على “إم بي سي”، السبت، ضيفا استثنائيا هو نجم بطولة “مستر أولمبيا” العالمية المصري بيج رامي.

وقلب “بيج رامي” حلقة رامز جلال التي تصور من صحراء السعودية، رأسا على عقب هذه المرة.

حيث أنه وعلى خلاف العادة ظهر رامز جلال، هو الخائف من الضيف “بيج رامي” وليس العكس.

وقال رامز جلال ساخرا في بداية الحلقة عندما رأي البنية الجسدية الجبارة لبيج رامي: “أنا بقول نقصر الشر ونلغي الحلقة ونروح بكرامتنا أحسن”

وتابع سخريته: “بيفطر كرتونة بيض بقشره وبيضرب لبن من ضرع الجاموسة.”

كما عبر رامز جلال عن خوفه من هذه الحلقة: “أنا شايل كفني على إيدي وبطلب من كل أم تدعيلي.”

ووصف رامز “بـيج رامي” بأنه:”هركليز العرب وهالك المصريين.”. مضيفا:”دا مش لابس جزمة.. لابس بانيو في رجله وكف إيده زي الطبلية.”

وعلى خلاف جميع الضيوف السابقين لم يظهر على “بـيج رامي” الخوف الشديد في فقرة الرعب من البرنامج، عندما انحدرت السيارة نحو البحيرة.

والحقيقة أن رامز جلال، هو الذي ظهر خائفا وكان طيلة الحلقة يفكر برد فعل “بيـج رامي” عند معرفته الحقيقة.

حتى أن رامز لم يستخدم الثعبان في هذه الفقرة مع “بيج رامي”، كعادته مع كل الضيوف، فيما يبدو أنه خاف من استفزازه.

تعليقات النشطاء على تويتر

وكتب أحد النشطاء معلقا على أن هذه الحلقة جاءت بالعكس وأحرجت رامز جلال:”بيـج رامي كأنه بيتفسح في دريم بارك”.

فيما دونت مغردة أخرى: “يارب ربع ثبات انفعال بيـج رامي.”

وقال ناشط: “بيـج رامي لو وقع من الجسر هو اللي هياكل التمساح.. مش التمساح اللي هياكلو.”

وتفاجأ “بـيج رامي” بمعرفة حقيقة المقلب في النهاية، لكن رد فعله كان هادئ للغاية ولم يعتدي على رامز جلال بأي شكل، على خلاف الضيوف السابقين لـ”رامز موفي ستار”.

ويشار إلى أن “بيـج رامي” هو بطل مصري ولاعب كمال أجسام محترف، اسمه الحقيقي ممدوح محمد حسن السبيعي.

تحدي العمالقه 💪 بيج رامي ورامز جلال 😀#رامز_موفي_ستار pic.twitter.com/JLAlIPHo0N — Ramez Galal (@ramezgalal) April 23, 2022

بينما حاز “بيج رامي” على لقب بطل كمال أجسام بطولة العالم “مستر أولمبيا” لعامي 2020 و 2021 على التوالي.

ويأتي برنامج رامز جلال “رامز موفي ستار” هذا العام من المملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ.

واستضاف رامز على مدار رمضان العديد من نجوم الفن والرياضة، منهم ياسمين صبري، وعبدالله السدحان، وصابرين، وسليمان عيد، ورانيا يوسف، وسالم الدوسري، وتارا عماد.

(المصدر: يوتيوب / تويتر – وطن)

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