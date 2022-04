بايرن ميونخ يحسم مباراة القمة أمام دورتموند ويتوج بطلاً للدوري الألماني (شاهد)

وطن – حقق فريق بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي في تاريخ مسيرته، بعد فوزه في مباراة القمة الفاصلة على الوصيف بوروسيا دورتموند في منافسات الجولة ال31 على ميدان ملعب ” أليانز أرينا”.

ونجح فريق بايرن ميونخ من تحقيق رقم غير مسبوق في القارة الأوروبية، عقب تتويجه بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي. حيث يعد أول نادٍ يحقق هذا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

كما وتجاوز فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” الذي توج 9 مرات على التوالي بلقب الدوري الإيطالي الممتاز، خلال الفترة ما بين 2012-2020.

وأحرز صاحب الأرض بايرن ميونخ أولى أهداف مباراة القمة أمام الوصيف دورتموند، بهدف جاء في الدقيقة ال15 عن طريق سيرج غنابري، وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة ال34.

كما وقلص فريق بوروسيا دورتموند النتيجة بهدف في الدقيقة ال52 من توقيع إمري تشان عبر ركلة جزاء تحصل عليها في اللقاء.

وسجل البايرن الهدف الثالث في الدقيقة ال83 عن طريق جمال موسيالا، لينتهي المباراة بفوز البافاري بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد على بوروسيا دورتموند.

كما وشهدت المباراة تفوق فريق بايرن ميونخ على ضيفه دورتموند على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات أحداث المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 59%.

بينما وصل عدد تسديدات دورتموند باتجاه شباك مرمى الفريق البافاري إلى 7 تسديدات فقط، والاستحواذ بنسبة 41%.

ويستعد المتوج باللقب البايرن للمباريات الثلاثة المتبقية على ختام الموسم الحالي، حيث سيلتقي في المواجهة القادمة. أمام ماينتس بمنافسات الجولة ال32 مطلع الأسبوع المقبل.

