الأحد, أبريل 24, 2022
الرئيسيةرياضةباريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه (فيديو)
رياضة

باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
احتفال ليونيل ميسي بعد تسجيله الهدف في مرمى شباك لنس watanserb.com
باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه

وطن – توج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخ مسيرته الكروية، قبل 4 جولات لختام الموسم بعد تعادله الإيجابي أمام لنس بهدف لكليهما داخل قلعة ملعب ” حديقة الأمراء”.

باريس سان جيرمان ولقب الدوري الفرنسي

وعادل فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، بعدد الألقاب الذي توج بها مع نظيره سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

وخيم التعادل الإيجابي بين المتصدر سان جيرمان ولنس بهدف لكليهما، في منافسات الجولة ال34 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت على يمين شباك مرمى لنس في الدقيقة ال68.

اقرأ أيضاً: 

لنس وهدف التعادل

كما وأدرك لنس هدف التعادل في الدقيقة ال88 عن طريق اللاعب كورنتان جان، من خلال هجمة مرتدة وسريعة.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق لنس كيفين دانسو في الدقيقة ال57، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الثانية الحمراء في وجهه. ليخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

اقرأ أيضاً: 

وتفوق الفريق الباريسي على منافسه لنس على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصل عدد تسديداته إلى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 66%، على عكس منافسه الذي وصل عدد تسديداته 8 تسديدات باتجاه شباك المرمى والاستحواذ بنسبة 34%.

كما ويستعد الفريق الباريسي للمواجهة السهلة أمام فريق ستراسبورغ، في افتتاح الجولة ال35 من منافسات الدوري الفرنسي نهاية الأسبوع الحالي.

ويتربع فريق سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 78 نقطة، بفارق كبير عن الوصيف أولمبيك مارسيليا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 62 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

قد يهمك أيضاً: 

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC