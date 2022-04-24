باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه (فيديو)

وطن – توج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخ مسيرته الكروية، قبل 4 جولات لختام الموسم بعد تعادله الإيجابي أمام لنس بهدف لكليهما داخل قلعة ملعب ” حديقة الأمراء”.

باريس سان جيرمان ولقب الدوري الفرنسي

وعادل فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، بعدد الألقاب الذي توج بها مع نظيره سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.

🔟 ألقاب 𝟏𝟗𝟖𝟔 – 𝟏𝟗𝟗𝟒 – 𝟐𝟎𝟏𝟑 – 𝟐𝟎𝟏𝟒 – 𝟐𝟎𝟏𝟓 – 𝟐𝟎𝟏𝟔 – 𝟐𝟎𝟏𝟖 – 𝟐𝟎𝟏𝟗 – 𝟐𝟎𝟐𝟎 – 𝟐𝟎𝟐𝟐 🔴 #𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝟭𝟬𝗡𝗦 🔵

pic.twitter.com/yb67gij5Zs — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 23, 2022

وخيم التعادل الإيجابي بين المتصدر سان جيرمان ولنس بهدف لكليهما، في منافسات الجولة ال34 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

"بطل يا أخي!" 🏆 فرحة الباريسيين عقب صافرة النهاية! 🎉 🔴 #𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝟭𝟬𝗡𝗦 🔵

pic.twitter.com/ojPOOvbmG6 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 23, 2022

وسجل جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي هدف التقدم لصالح باريس سان جيرمان بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت على يمين شباك مرمى لنس في الدقيقة ال68.

اقرأ أيضاً:

لنس وهدف التعادل

كما وأدرك لنس هدف التعادل في الدقيقة ال88 عن طريق اللاعب كورنتان جان، من خلال هجمة مرتدة وسريعة.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق لنس كيفين دانسو في الدقيقة ال57، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الثانية الحمراء في وجهه. ليخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

هدف لانس التعادل 🟡🔥. pic.twitter.com/iyXR0cLeLG — سعود | Kroos 📊 (@Kr_os0) April 23, 2022

اقرأ أيضاً:

وتفوق الفريق الباريسي على منافسه لنس على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصل عدد تسديداته إلى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 66%، على عكس منافسه الذي وصل عدد تسديداته 8 تسديدات باتجاه شباك المرمى والاستحواذ بنسبة 34%.

كما ويستعد الفريق الباريسي للمواجهة السهلة أمام فريق ستراسبورغ، في افتتاح الجولة ال35 من منافسات الدوري الفرنسي نهاية الأسبوع الحالي.

ويتربع فريق سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 78 نقطة، بفارق كبير عن الوصيف أولمبيك مارسيليا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 62 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

قد يهمك أيضاً: