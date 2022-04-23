موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

وطن – يستضيف ملعب الكامب نو موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، الأحد، المؤجلة من الجولة ال21 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

وستنطلق المباراة القوية بين برشلونة ورايو فاليكانو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

أراوخو يعاني من آلام في الركبة اليمنى. ستُجرى له فحوصات إضافية للوقوف على مدى الإصابة.

pic.twitter.com/OEifdnNAeb — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 21, 2022

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في منافسات الدوري الإسباني كالعادة، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق النقل للمباريات للموسم الحالي.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي. كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

🙌 675 مباراة بقميص #برشلونة 💙❤ 🤩 سيرخيو بوسكيتس يصبح اللاعب الثالث الأكثر ظهوراً بألوان النادي 👍 👏 ألف مبروك @5sergiob ! pic.twitter.com/UhBbQg7z6K — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 22, 2022

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين برشلونة وفاليكانو، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق المصري أحمد الطيب.

تاريخ المواجهات في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة في مبارياته السبع الأخيرة على ميدانه أمام منافسه رايو فاليكانو في دوري الليغا الإسبانية، كما ويمكن أن يحقق الفوز الثامن للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وسجل برشلونة في 17 مبارياته ال18 على أرضه أمام منافسه فاليكانو في الدوري الممتاز، حيث حقق الفوز في 15 مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة وحيدة داخل ملعب الكامب نو في عام 2000.

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كما ويطمح فريق فاليكانو أن يصبح رابع فريق صاعد يفوز في كلتا المباراتين ضد برشلونة هذا الموسم بالدوري، والأولى منذ سالامانكا في موسم 1997-1998.

⚡️ ¡¡¡FINAAAAAAAL EN EL RCDE STADIUM!!! (0-1)

¡Muy trabajada e importantísima 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 para llegar a los 3⃣7⃣ puntos en la clasificación!

⚽️ Sergi Guardiola #EspanyolRayo #VamosRayo pic.twitter.com/jeRJMx4sCR — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) April 21, 2022

وجاء فريق برشلونة “البلوغرانا” في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 78 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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