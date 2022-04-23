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رياضة

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني watanserb.com
مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

وطن – يستضيف ملعب الكامب نو موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، الأحد، المؤجلة من الجولة ال21 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

وستنطلق المباراة القوية بين برشلونة ورايو فاليكانو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في منافسات الدوري الإسباني كالعادة، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق النقل للمباريات للموسم الحالي.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي. كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين برشلونة وفاليكانو، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق المصري أحمد الطيب.

تاريخ المواجهات في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة في مبارياته السبع الأخيرة على ميدانه أمام منافسه رايو فاليكانو في دوري الليغا الإسبانية، كما ويمكن أن يحقق الفوز الثامن للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وسجل برشلونة في 17 مبارياته ال18 على أرضه أمام منافسه فاليكانو في الدوري الممتاز، حيث حقق الفوز في 15 مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة وحيدة داخل ملعب الكامب نو في عام 2000.

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كما ويطمح فريق فاليكانو أن يصبح رابع فريق صاعد يفوز في كلتا المباراتين ضد برشلونة هذا الموسم بالدوري، والأولى منذ سالامانكا في موسم 1997-1998.

وجاء فريق برشلونة “البلوغرانا” في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 78 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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