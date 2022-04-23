مانشستر سيتي ينذر ريال مدريد بعد فوزه العريض على واتفورد (شاهد)

وطن- وجه مانشستر سيتي رسالة تحذيرية إلى منافسه في دوري الأبطال ريال مدريد، عقب فوزه الكبير على واتفورد بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مانشستر سيتي واتفورد

وتألق النجم البرازيلي غابرييل خيسويس مع فريق مانشستر سيتي ” السماوي” في المباراة، عقب تسجيله سوبر هاتريك في الدقائق ال3 وال23وال49 من ركلة جزاء وال53.

كما وأحرز زميله رودريغو كاسكانتي هدف في الدقيقة ال34، كما وجاء الهدف الوحيد للفريق الضيف واتفورد في الدقيقة ال28. عن طريق حسان كامارا.

كما وشهدت المباراة تفوق السيتي على نظيره واتفورد بالطول وبالعرض طيلة مجريات دقائق أحداث المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 21 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 75%.

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على عكس فريق واتفورد الذي وصل عدد تسديداته إلى 5 تسديدات فقط، كما وجاء نسبة الاستحواذ بنسبة 25 %.

وكان فوز مانشستر سيتي على ميدان ملعب الاتحاد، الثلاثاء، بمثابة رسالة نارية إلى نادي ريال مدريد، الذي يستعد لمواجهته على ذات الملعب في ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

تشكيلة مانشستر سيتي

ودخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا في تشكيلة أساسية أمام واتفورد، حيث كان في حراسة المرمى إيديرسون.

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من اللاعبين، روبن دياس، جواو كانسيلو، إيميرك لابورتي، زينشينكو، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: كيفين دي بروين، كاسكانتي، فرناندينيو.

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كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، جاك غريليش، رحيم ستيرلينغ، غابرييل خيسوس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

واعتلي فريق السيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 80 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف ليفربول، بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 22 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

(المصدر: وطن + تويتر)

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