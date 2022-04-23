ماذا يفعل 6 من ممثلي ومنتجي الأفلام الإباحية في رمضان بالسعودية! (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مؤكدة عن استقبال السعودية مؤخرا لمجموعة من منتجي وممثلي الأفلام الإباحية.

وأكدت المعلومات بأن 6 من ممثلي الأفلام الإباحية “الشاذة” ومنتجين ومصورين سمحت لهم السعودية بالدخول وأقاموا فيها لمدة خمسة أيام.

كما أوضحت المعلومات بأن هؤلاء الممثلين والمنتجين احتفلوا بـ”عيد الفصح” اليهودي في المملكة بتاريخ 15 أبريل، الموافق 14 رمضان.

وبحسب ما هو متداول، فقد نشر الممثلين الإباحيين “الشاذين” صورا لهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجدهم في المملكة، معبرين عن سعادتهم لما رأوه هناك.

ونشر الممثل الإباحي “الشاذ” كولدو غوران، صورة له أثناء تواجده في البوليفارد في الرياض، مع تعليق “الاستمتاع في السعودية”.

كما نشر الممثل الإباحي فيكتور روم فينوس، عبر “تويتر” صورة تجمعه وبقية الفريق يؤكد فيها انهم احتفلوا بعيد الفصح اليهودي.

🔴هام

أكثر من 6 ممثلي أفلام !إباحية شـ ـاذ*ة ومنتجين ومصورين سمحت لهم الحكومة #السعودية بالتواجد على أرض الحرمين لمدة 5 أيام، واحتفلوا بعيد الفصح اليهودي بتاريخ 15 أبريل، الموافق 14 رمضان. pic.twitter.com/6bnZ5wkWJC — مفتاح (@keymiftah79) April 22, 2022

وليست هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها السعودية ممثلين إباحيين.

حيث تداول ناشطون في مارس/آذار الماضي مقطع فيديو يرصد لحظة وصول ممثل ومنتج الأفلام الإباحية، فيتالي زودورفيتسكي، للرياض بدعوة من الهيئة العامة للترفيه التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ.

ووثق الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة وصول ” زودورفيتسكي” لمطار الرياض.

في حين تجمع عدد من المعجبين لالتقاط الصور معه، بعد وصوله بدعوة من الهيئة العامة للترفيه.

وكان ممثل الأفلام الإباحية فيتالي زودورفيتسكي قد وثق عبر حسابه في “تويتر” لحظة سفره إلى السعودية.

ونشر فيديو رصد لحظة صعوده الطائرة الخاصة التي أرسلت إليه لإحضاره، حيث بدا غير مصدق لما يحدث له، مبديا إعجابه بفخامة الطائرة.

(المصدر: وطن – رصد تويتر)

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