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الهدهد

ماذا يفعل 6 من ممثلي ومنتجي الأفلام الإباحية في رمضان بالسعودية! (شاهد)

بعد استقبالها ممثل الأفلام الإباحية فيتالي زودورفيتسكي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ممثلو ومنتجو أفلام إباحية يتواجدون في السعودية watanserb.com
ممثلو ومنتجو أفلام إباحية يتواجدون في السعودية

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مؤكدة عن استقبال السعودية مؤخرا لمجموعة من منتجي وممثلي الأفلام الإباحية.

وأكدت المعلومات بأن 6 من ممثلي الأفلام الإباحية “الشاذة” ومنتجين ومصورين سمحت لهم السعودية بالدخول وأقاموا فيها لمدة خمسة أيام.

كما أوضحت المعلومات بأن هؤلاء الممثلين والمنتجين احتفلوا بـ”عيد الفصح” اليهودي في المملكة بتاريخ 15 أبريل، الموافق 14 رمضان.

وبحسب ما هو متداول، فقد نشر الممثلين الإباحيين “الشاذين” صورا لهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجدهم في المملكة، معبرين عن سعادتهم لما رأوه هناك.

ونشر الممثل الإباحي “الشاذ” كولدو غوران، صورة له أثناء تواجده في البوليفارد في الرياض، مع تعليق “الاستمتاع في السعودية”.

كما نشر الممثل الإباحي فيكتور روم فينوس، عبر “تويتر” صورة تجمعه وبقية الفريق يؤكد فيها انهم احتفلوا بعيد الفصح اليهودي.

وليست هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها السعودية ممثلين إباحيين.

حيث تداول ناشطون في مارس/آذار الماضي مقطع فيديو يرصد لحظة وصول ممثل ومنتج الأفلام الإباحية، فيتالي زودورفيتسكي، للرياض بدعوة من الهيئة العامة للترفيه التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ.

ووثق الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة وصول ” زودورفيتسكي” لمطار الرياض.

في حين تجمع عدد من المعجبين لالتقاط الصور معه، بعد وصوله بدعوة من الهيئة العامة للترفيه.

وكان ممثل الأفلام الإباحية فيتالي زودورفيتسكي قد وثق عبر حسابه في “تويتر” لحظة سفره إلى السعودية.

ونشر فيديو رصد لحظة صعوده الطائرة الخاصة التي أرسلت إليه لإحضاره، حيث بدا غير مصدق لما يحدث له، مبديا إعجابه بفخامة الطائرة.

(المصدر: وطن – رصد تويتر) 

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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