لماذا يجب عليك الإحماء قبل التدريب؟

وطن– يعد الإحماء قبل التدريب مشكلة متسامية بالنسبة للتمرين البدني لأي شخص. لا يهم إذا كنا رياضيين عرضيين أو عاديين أو من النخبة. يجب ألا نبدأ أي تمرين بدون الشعور بالحرارة أولًا.

شرح موقع “دياريو فيزيو” الإسباني، الأسباب التي يعتبر من خلالها الإحماء ضروريا. وكيف تؤثر على الوقاية من الإصابة وما هي العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند التخطيط للإحماء الجيد.

الإحماء قبل التدريب: لماذا هو ضروري جدا

جسم الإنسان آلة دقيقة. وحتى الرياضيين الأكثر احترافا ليسوا قادرين على القيام بالتمرينات اللازمة إلا بعد مرحلة الإحماء. فعندما نذهب لممارسة الرياضة، نحتاج إلى التناغم وتنشيط أنفسنا تدريجياً. إنها ليست نزوة أو عادة تافهة. إنه أمر حاسم في جانبين رئيسيين:

ضمان الأداء الرياضي المطلوب.

منع الإصابات المحتملة وانعدام الشعور الراحة.

التحضير للكثافة

وفق ترجمة “وطن”، عندما يكون الهدف هو تطوير نشاط بدني مكثف إلى حد ما، فإن الإحماء يكون ضروري. عندها فقط سنكون قادرين على تقديم أفضل ما لدينا. فنحن بحاجة إلى التطور والتعود تدريجيًا على الجهد والطلب. عندها فقط سنكون قادرين على الوصول إلى القوة النهائية التي نريدها.

في الحقيقة، إن أهمية الإحماء متطابقة في جميع التخصصات الرياضية. وفي الواقع، الأنماط المتبعة لتحقيق ذلك متشابهة. فضلا عن أن الهدف الأساسي منه هو إعداد جسم الإنسان لثلاثة مجالات رئيسية:

القلب والدورة الدموية.

العظام والمفاصل.

العضلات.

بحسب الموقع، تستفيد جميع أعضاء الجسم هذه من التنشيط التدريجي المذكور أعلاه. من خلال القيام بذلك، يمنع الرياضي الإجهاد والصدمات التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جسدية أثناء ممارسته الرياضية.

4 فوائد مستمدة من الإحماء بشكل صحيح

يريح العضلات والأوتار ويقلل الألم. زيادة المرونة. يحسن القدرة على التحمل العضلي. يرفع المستوى الهرموني ويزيد الطاقة. يوسع الأوعية الدموية وينشط الدورة الدموية ويجلب المزيد من الدم إلى العضلات.

الوقاية من الإصابات أثناء التدريب

بالنسبة لمعظم الرياضيين، فإن الإصابات هي أكبر الآلام التي يتعين عليهم التعامل معها. دعونا الآن نرى كيف يرتبط كلا العنصرين.

لقد تم إثبات أن الإطالة أمر حاسم في تقليل مخاطر الإصابة، حيث يحتاج جسمنا إلى الاستعداد للجهد الرياضي الذي ينتظره. عندما نقوم بالإحماء تزيد درجة حرارة الجسم ببطء. وبالتالي تتكيف العضلات مع الحركة والجهد العام المطلوب دون ذكاء أو أزمات أو مشاكل. وهكذا تبدأ العضلات تدريجيا تتكيف مع ما سيُطلب منهم. وبالتالي؛ هي في وضع مثالي للقيام بالحركة والنشاط المطلوبان.

في سياق آخر، تحدث العديد من المواقف السيئة وغير المتوقعة، نتيجة نقص الإحماء أو انعدامه. وبالتالي يتعرض الشخص لحالات الالتواءات والتقلصات وتمزق العضلات.

لذلك، لا مجال للشك: إذا أردنا ممارسة الرياضة؛ يجب أن نبدأ بإحماء مناسب. وسنركز بشكل خاص على أجزاء الجسم التي ستلعب الدور الأكثر أهمية في هذا التمرين.

الاحماء قبل التدريب

يعد الإحماء قبل البدء في التدريب أمرًا ضروريًا للتمرين البدني لأي شخص.

كيف يجب أن نقوم بالإحماء قبل التدريب؟

يجب أن تتكيف كل عملية إحماء مع نوع النشاط الرياضي الذي سيتم القيام به. الإحماء للسباحة ليس هو نفسه عند لعب كرة القدم أو تدريب القوة بالأوزان. على أي حال، هناك جزءان مختلفان يتم احترامهما دائمًا:

يهدف الإحماء العام إلى زيادة معدل ضربات القلب تدريجياً. بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير المزيد من الدم للعضلات وزيادة درجة حرارة الجسم. وبالمثل، يجب أن يفضل الاستطالات العضلية اللازمة وإعداد الأربطة والأوتار.

يتم تنفيذ الإحماء المحدد بعد التمرين وحتى النهاية. فهو يتضمن تطورات محددة لتلك العضلات وأجزاء أخرى من الجسم ستكون مطلوبة بشكل أكبر في التدريب. يختلف اختلافًا كبيرًا. لذلك، لكل نشاط رياضي طريقة في الاحماء.

التخطيط القياسي للإحماء المناسب

من المهم معرفة واحترام المراحل التي يجب أن تتضمنها عملية الإحماء الرياضية. لا يمكن أن تتجاوز أي منهم لتكون عملية الإحماء جيدة:

ضمان تحريك وتنشيط كافة الأعضاء. إنه يعمل على تحضير وتهيئة جميع المفاصل للتمرين

تحفيز الجهاز القلبي الوعائي. يتم استخدام الأنشطة التي تهدف إلى تسريع النبض.

تمديد بشكل ثابت وتنشيط العضلات بشكل عام. يكون التمديد بين خفيف ومعتدل.

شد بنشاط العضلات التي ستشارك في النشاط الرياضي المراد القيام به.

اختتام التمارين بتمارين مختلفة تتلاءم مع الرياضة المحددة التي سيتم ممارستها بعد ذلك.

تستغرق هذه العملية عادةً ما بين 15 و 30 دقيقة، حسب الحالة. بمجرد الانتهاء، سنكون قادرين على بدء التدريب المناسب في ظروف ممتازة.

من جهتها، توصي منظمة الصحة العالمية بممارسة الرياضة كمصدر صحي للرفاهية الشخصية. الآن، يجب علينا جميعًا التصرف بمسؤولية. لذلك، يجب علينا دائمًا الإحماء قبل التدريب والقيام بذلك بالطريقة المناسبة.

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