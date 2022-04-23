لماذا طرد قيس سعيد رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا من تونس!

وطن – كشف موقع “أفريكان إنتليجنس” بأن فتحي باشاغا رئيس الوزراء الليبي المكلف من برلمان شرق ليبيا الموالي للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الذي جعل من العاصمة التونسية قاعدة له، اضطر لمغادرة البلاد بعد تحذيره من عدم قدرته على ممارسة أنشطته السياسية هناك.

تونس تطلب من فتحي باشاغا المغادرة

ووفقا للموقع، فقد شهدت العلاقات الدبلوماسية بين فتحي باشاغا وتونس منعطفا نحو الأسوأ.

حيث أنه منذ عدة أشهر، يقوم برحلات متكررة إلى العاصمة التونسية (كان آخر وصول له في 17 أبريل).

مع ذلك، فإن رئيس الوزراء المعين من قبل مجلس النواب في طبرق خلفًا لعبد الحميد الدبيبة، الذي يتولى السلطة في طرابلس. طُلب منه عدم استخدام تونس قاعدة خلفية لطموحاته السياسية.

اقرأ أيضاً:

وكشف الموقع بأن “باشاغا” ، الذي كان يقيم في فندق فورسيزونز الفاخر في قمرت، طار من مطار تونس مساء يوم 19 أبريل عائداً إلى بنغازي.

محاولات “باشاغا” للدخول إلى طرابلس

ولفت الموقع إلى أنه بعد انتخابه في فبراير بالتحالف مع رئيس البرلمان عقيلة صالح والرجل القوي في الشرق خليفة حفتر، يبحث باشاغا الآن عن طريقة للعودة إلى طرابلس ليحل محل الدبيبة.

لكن الوصول إلى العاصمة لا يزال ممنوعا من قبل القوات التابعة للحكومة في السلطة.

سبب غضب تونس من “باشاغا”

وأشار الموقع إلى ان شائعة مستمرة بأن باشاغا وأنصاره كانوا على وشك محاولة الوصول إلى العاصمة من نقطة الحدود في الذهيبة، قد أثارت انزعاج أجهزة الأمن التونسية والدبيبة.

ونتيجة لذلك، استدعى الدبيبة في 16 أبريل السفير التونسي لدى طرابلس أسعد عجيلي لمناقشة قضايا أمن الحدود.

وأكد الموقع أن هذا الحادث يعكس ا التقارب بين قيس سعيد والدبيبة فيما يتعلق بالمسألة الليبية الحساسة. حيث يحتاج الرئيس التونسي إلى الحفاظ على علاقات ودية مع السلطات في طرابلس.

كما لفت الموقع إلى انه وفوق كل شيء، فهو ملتزم بنفس نهج نظيره الجزائري عبد المجيد تبون .

وأوضح الموقع أن الدعم المالي الذي قدمته الجزائر العاصمة، التي وعدت بدفع مساعدة طارئة قيمة قدرها 300 مليون دولار لتونس في ديسمبر / كانون الأول. قد أكمل تعزيز العلاقات بين تونس والجزائر العاصمة.

الرئيس “تبون” يعارض حكومة “باشاغا”

واكد الموقع على ان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من أشد المعارضين لحكومة باشاغا بسبب تحالفه مع حفتر المدعوم من القاهرة خصم الجزائر الكبير في الشأن الليبي.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس الجزائري استقبل في 18 أبريل الدبيبة برفقة اللواء محمد الحداد ورئيس المخابرات في طرابلس محمد خليفة حسين الأياب .

اقرأ أيضاً: