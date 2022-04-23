عُماني يخطف الأنفاس بنزوله ثاني أكبر فالق صخري في العالم بجبل شمس (فيديو)

وطن – نشر موقع “CNN عربية”، تقريرا عن المرشد السياحي العماني محمد الهادي ومغامرته للنزول من ثاني أكبر فالق صخري في العالم في جبل “شمس” في محافظة الداخلية بولاية الحمراء.

جبل شمس بولاية الحمراء

ووثق الهادي عملية نزوله وتدليه عبر الحبل من ارتفاع 150مترا عبر طائرة “درون”، في حين يعتبر جبل شمس أكبر وأعلى قمة في سلطنة عُمان، حيث يصل ارتفاع أعلى قمة إلى 3,009 متر فوق سطح البحر.

وتعليقا على الحدث، قال موقع “CNN” إن مغامرة “الهادي” للنزول من الفالق الصخري العظيم (حسب ما يسميه الهادي) فريدة من نوعها، وسترفع لكل من يشاهدها هرمونات الأدرينالين حتمًا.

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ما هو الفالق الصخري؟

والفالق الصخري هو عبارة عن شق او انفصال بين الجبال عن بعضها. ويمكن مشاهدة هذا الفالق من ارتفاع 2,600 متر فوق سطح البحر.

من جانبه، قال محمد الهادي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: “عند مشاهدة الفالق. تشعر وكأنك جسم صغير بين كل هذا الجمال والخيال”.

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الإعداد الجيد قبل بدء المغامرة

وأوضح أنه حرص على تحضير نفسه جيدًا لهذه التجربة من خلال النوم الكافي قبل القيام بالمغامرة، وشرب كمية كبيرة من الماء، لأن الارتفاع أحيانًا يمكن أن يتسبب بالشعور بالدوار.

وأوضح الهادي: “إذا لم تتبع إجراءات السلامة المطلوبة، يمكن أن يسبب لك ذلك كارثة أنت بغنى عنها”.

وبحسب الفيديو الذي صوره، كان الهادي يركز على جمال الموقع حتى يعرف جميع الأشخاص بوجوده، سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.

واكد “الهادي” في مقابلته مع “CNN” على أنه يسعى إلى التعرّف على أماكن جديدة وجميلة في سلطنة عمان، التي تتميز بتاريخها العريق وحضارتها القديمة.

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