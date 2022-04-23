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الهدهد

عُماني يخطف الأنفاس بنزوله ثاني أكبر فالق صخري في العالم بجبل شمس (فيديو)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مغامر عماني ينزل الفالق الصخري العظيم في جبل شمس watanserb.com
مغامر عماني ينزل الفالق الصخري العظيم في جبل شمس

وطن – نشر موقع “CNN عربية”، تقريرا عن المرشد السياحي العماني محمد الهادي ومغامرته للنزول من ثاني أكبر فالق صخري في العالم في جبل “شمس” في محافظة الداخلية بولاية الحمراء.

جبل شمس بولاية الحمراء

ووثق الهادي عملية نزوله وتدليه عبر الحبل من ارتفاع 150مترا عبر طائرة “درون”، في حين يعتبر جبل شمس أكبر وأعلى قمة في سلطنة عُمان، حيث يصل ارتفاع أعلى قمة إلى 3,009 متر فوق سطح البحر.

وتعليقا على الحدث، قال موقع “CNN” إن مغامرة “الهادي” للنزول من الفالق الصخري العظيم (حسب ما يسميه الهادي) فريدة من نوعها، وسترفع لكل من يشاهدها هرمونات الأدرينالين حتمًا.

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ما هو الفالق الصخري؟

والفالق الصخري هو عبارة عن شق او انفصال بين الجبال عن بعضها. ويمكن مشاهدة هذا الفالق من ارتفاع 2,600 متر فوق سطح البحر.

من جانبه، قال محمد الهادي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: “عند مشاهدة الفالق. تشعر وكأنك جسم صغير بين كل هذا الجمال والخيال”.

 الإعداد الجيد قبل بدء المغامرة

وأوضح أنه حرص على تحضير نفسه جيدًا لهذه التجربة من خلال النوم الكافي قبل القيام بالمغامرة، وشرب كمية كبيرة من الماء، لأن الارتفاع أحيانًا يمكن أن يتسبب بالشعور بالدوار.

وأوضح الهادي: “إذا لم تتبع إجراءات السلامة المطلوبة، يمكن أن يسبب لك ذلك كارثة أنت بغنى عنها”.

وبحسب الفيديو الذي صوره، كان الهادي يركز على جمال الموقع حتى يعرف جميع الأشخاص بوجوده، سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.

واكد “الهادي” في مقابلته مع “CNN” على أنه يسعى إلى التعرّف على أماكن جديدة وجميلة في سلطنة عمان، التي تتميز بتاريخها العريق وحضارتها القديمة.

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المصدرCNN
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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