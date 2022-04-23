السبت, أبريل 23, 2022
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صفاء الكوربيجي إعلامية من ذوي الهمم اعتقلها السيسي وأخفاها قسراً لهذا السبب

يقبع في معتقلات السيسي أكثر من 65 ألف معتقل وفق إحصائيات منظمات حقوقية

باسل النجار
كتب باسل النجار
صفاء الكوربيجي watanserb.com
صفاء الكوربيجي

وطن – أفادت منظمات حقوقية مصرية باعتقال الإعلامية المصرية “صفاء الكوربيجي”، وإخفائها قسريا منذ 3 أيام بعد انتقادات وجهتها للنظام عبر مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل.

وصفاء الكوربيجي، إعلامية مصرية من ذوي الهمم تعمل صحافية بـ”ماسبيرو” ـ التلفزيون الحكومي الرسمي ـ .

منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) التي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، نقلت عن محام مطلع قوله:”قوة أمنية ألقت القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها فجر الأربعاء. ولا نعرف مكان احتجازها ولا التهم الموجهة لها.”

كما نقلت المنظمة عن محامي “الكوربيجي” قوله: “سأرفع دعوى قضائية عاجلة ضد وزير الداخلية والنائب العام. للكشف عن مكان احتجازها وتمكيني من حضور التحقيقات.”

وتصدر وسم باسمها ضمن الوسوم الأعلى تداولا بتويتر مصر، بعد أنباء اعتقالها وإخفائها قسريا.

وجاء ذلك بسبب نشرها فيديوهات على صفحاتها بمواقع التواصل، تنتقد فيها سياسة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي الاقتصادية. إضافة إلى رفض دخول الإسرائيليين إلى سيناء.

وفي هذا السياق، علق الإعلامي والحقوقي المصري هيثم أبوخليل:”الصحفية صفاء الكوربيجي مختطفة ومختفية قسرياً منذ 3 أيام لأنها تحدثت عن الغلاء وبيع البلد ورفضت حفلات العدو في سيناء”.

وتابع متسائلا: “أين النيابة.. أين القانون؟ وأين الدستور؟.. وأين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. أين نقابة الصحفيين؟.. أين المجلس القومي للمرأة؟.”

ودون ناشط آخر:”اتفاجئت إن الأستاذة صفاء الكوربيجي قعيدة. مُتخيلين فجر العصابة لأى مدى.”

وأضاف:”المشهد دا ذكرنى لما دخلوا على المصابين بالمستشفى الميدانى برابعة العدوية. وأى حد فيه الروح خلصوا عليه، أفجــر خلق الله في الأرض هم عسكر مصر بلا منازع.” حسب وصفه.

آلاف من معتقلي الرأي في مصر 

ويشن نظام السيسي حملات اعتقال مسعورة ضد معارضيه من شتى التيارات، منذ صعوده لسدة الحكم عقب الانقلاب الذي نفذه ضد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وبات يقبع في معتقلات السيسي أكثر من 65 ألف معتقل، وفق إحصائيات منظمات حقوقية مطلعة.

كما توفي العديد من المعتقلين داخل السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الذي يتعرضون له.

وكان آخر هذه الجرائمة الصادمة داخل سجون النظام المصري، هي وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، بعد تعذيبه ونقله لمستشفى العباسية للأمراض النفسية في حالة حرجة.

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ولم يكتف نظام السيسي بالقبضة الحديدة والحكم بالحديد والنار، بل تمادى إلى أكثر من ذلك بتمجيد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي في أعمال درامية تجسد شخصيته، على واقع عينه وهو حي في خطوة لاقت سخرية وانتقادات واسعة.

وجاء مسلسل “الاختيار3” ضمن سلسلة الدراما التلفزيونية التي تخضع للموافقة الحكومية، والتي أطلقتها شركات الإنتاج التي اختارتها أجهزة المخابرات المصرية، كلما احتاج إلى إنجاز وهمي لتشتيت الانتباه عن الأزمة التي تمر بها مصر.

(المصدر: وطن – متابعات)

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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