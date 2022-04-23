صفاء الكوربيجي إعلامية من ذوي الهمم اعتقلها السيسي وأخفاها قسراً لهذا السبب

وطن – أفادت منظمات حقوقية مصرية باعتقال الإعلامية المصرية “صفاء الكوربيجي”، وإخفائها قسريا منذ 3 أيام بعد انتقادات وجهتها للنظام عبر مقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل.

وصفاء الكوربيجي، إعلامية مصرية من ذوي الهمم تعمل صحافية بـ”ماسبيرو” ـ التلفزيون الحكومي الرسمي ـ .

كنت اعتقد اننا وصلنا للقاع ، لكن اتضح ان القاع درجات … ومن اقل درجات القاع انك تقبض علي سيدة من ذو الهمم لمجرد انها قالت كلمة حق … اي اجرام هذ ما هي الملة التي تتبِعونها ايها الأنجاس ؟؟؟؟؟؟@mohamed041979#صفاء_الكوربيجي #العيد_ثورة pic.twitter.com/yDbuf8WIV5 — Magdy Elsherif (@Magdy__Elsherif) April 23, 2022

منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) التي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، نقلت عن محام مطلع قوله:”قوة أمنية ألقت القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها فجر الأربعاء. ولا نعرف مكان احتجازها ولا التهم الموجهة لها.”

كما نقلت المنظمة عن محامي “الكوربيجي” قوله: “سأرفع دعوى قضائية عاجلة ضد وزير الداخلية والنائب العام. للكشف عن مكان احتجازها وتمكيني من حضور التحقيقات.”

محام: قوة أمنية ألقت القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي من منزلها فجر الأربعاء، ولا نعرف مكان احتجازها ولا التهم الموجهة لها.

محامي الكوربيجي : سأرفع دعوى قضائية عاجلة ضد وزير الداخلية والنائب العام للكشف عن مكان إحتجازها وتمكيني من حضور التحقيقات pic.twitter.com/8KyLs10Ber — DAWN Egypt (@DAWN__EGYPT) April 23, 2022

وتصدر وسم باسمها ضمن الوسوم الأعلى تداولا بتويتر مصر، بعد أنباء اعتقالها وإخفائها قسريا.

وجاء ذلك بسبب نشرها فيديوهات على صفحاتها بمواقع التواصل، تنتقد فيها سياسة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي الاقتصادية. إضافة إلى رفض دخول الإسرائيليين إلى سيناء.

وفي هذا السياق، علق الإعلامي والحقوقي المصري هيثم أبوخليل:”الصحفية صفاء الكوربيجي مختطفة ومختفية قسرياً منذ 3 أيام لأنها تحدثت عن الغلاء وبيع البلد ورفضت حفلات العدو في سيناء”.

وتابع متسائلا: “أين النيابة.. أين القانون؟ وأين الدستور؟.. وأين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. أين نقابة الصحفيين؟.. أين المجلس القومي للمرأة؟.”

ودون ناشط آخر:”اتفاجئت إن الأستاذة صفاء الكوربيجي قعيدة. مُتخيلين فجر العصابة لأى مدى.”

اتفاجئت إن الأستاذة #صفاء_الكوربيجي قعيدة مُتخيلين فجر العصابة لأى مدى ، المشهد دا ذكرنى لما دخلوا على المصابين بالمستشفى الميدانى برابعة واى حد فيه الروح خلصوا عليه ، افـ ـجــر خلق الله فى الارض هم عسكر مصر بلا منازع .. pic.twitter.com/FeNMS6dryL — ⁦✌️ ⁩عــــ⁦❣️⁩ـــائدون✌️⁩ (@allahghalep) April 23, 2022

وأضاف:”المشهد دا ذكرنى لما دخلوا على المصابين بالمستشفى الميدانى برابعة العدوية. وأى حد فيه الروح خلصوا عليه، أفجــر خلق الله في الأرض هم عسكر مصر بلا منازع.” حسب وصفه.

آلاف من معتقلي الرأي في مصر

ويشن نظام السيسي حملات اعتقال مسعورة ضد معارضيه من شتى التيارات، منذ صعوده لسدة الحكم عقب الانقلاب الذي نفذه ضد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

دعوة #صفاء_الكوربيجي النزول لصلاة العيد من #العصيان_المدني وكذلك: – حملة #ثورة_المساجد

– حملة #اسحب_فلوسك

– حملة #سحب_الثقة_من_السيسي

– كل فرد يبني مجموعة 5أفراد

– دمج صورة حسابك مع علم مصر الأخضر تأكيدا لرفض علم وانقلاب وحكم العسكر كله #عصيان_مدني ويخدم بناء التيار الشعبي pic.twitter.com/oDfa7GnFKX — محمود فتحي – Mahmoud Fathy (@MMFathy01) April 22, 2022

وبات يقبع في معتقلات السيسي أكثر من 65 ألف معتقل، وفق إحصائيات منظمات حقوقية مطلعة.

كما توفي العديد من المعتقلين داخل السجون جراء الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الذي يتعرضون له.

وكان آخر هذه الجرائمة الصادمة داخل سجون النظام المصري، هي وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، بعد تعذيبه ونقله لمستشفى العباسية للأمراض النفسية في حالة حرجة.

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ولم يكتف نظام السيسي بالقبضة الحديدة والحكم بالحديد والنار، بل تمادى إلى أكثر من ذلك بتمجيد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي في أعمال درامية تجسد شخصيته، على واقع عينه وهو حي في خطوة لاقت سخرية وانتقادات واسعة.

وجاء مسلسل “الاختيار3” ضمن سلسلة الدراما التلفزيونية التي تخضع للموافقة الحكومية، والتي أطلقتها شركات الإنتاج التي اختارتها أجهزة المخابرات المصرية، كلما احتاج إلى إنجاز وهمي لتشتيت الانتباه عن الأزمة التي تمر بها مصر.

(المصدر: وطن – متابعات)

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