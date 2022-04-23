شاهد ما يحدث بفندق قرب أحد مساجد الأردن أثناء صلاة التراويح! (فيديو)

وطن – في الوقت الذي منعت فيه السلطات في الأردن منع بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت لعدم إزعاج المجاورين للمساجد، تداول ناشطون مقطع فيديو وصول أصوات الحفلات الغنائية في الفنادق إلى بعد كيلو متر.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد تم سماع إحدى الحفلات المقامة في أحد الفنادق بشكل واضح من على بعد نحو كيلو متر، وهو ما يمثل إزعاجا كبيرا لكل المجاورين للفندق من جميع الجهات.

كما كشف الفيديو الذي تم تصويره من امام أحد المساجد عن قيام المصلين بأداء صلاة التراويح بدون مكبرات الصوت. في حين غطى صوت الحفلة على صوت الإمام والمصلين، الأمر الذي يعد تجاوزا وقحا في حق أداء الشعائر الدينية.

في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك منع صلاة التراويح بمكبرات الصوت بزعم عدم إزعاج المجاورين؛ سهرات رمضانية صاخبة في فنادق العاصمة عمان. pic.twitter.com/A90C12c6yu — Yousef Altawarh (@YAltawarh) April 23, 2022

الأوقاف الأردنية تمنع بث الصلوات عبر مكبرات الصوت

كانت وزارة الأوقاف الأردنية أصدرت تعميما بمنع بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت تحت ذريعة الإزعاج للجيران. الامر الذي أثار حالة من الجدل بين الأردنيين.

اقرأ أيضاً:

وليست هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها موضوع بث الصلوات عبر مكبرات الصوت للجدل في الأردن.

فقد سبق وأصدر وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في حكومة عمر الرزاز، “عبدالناصر أبو البصل” عام 2018 تعميما لمدراء الأوقاف للتعميم على جميع موظفي المساجد بالالتزام بعدم استعمال مكبرات الصوت على مئذنة المسجد إلا لغايات رفع الأذان فقط، والالتزام بفتح جهاز الأذان الموحد وقت الأذان حسب التقويم الصادر عن الوزارة.

وعمم “أبو البصل” حينها كتابا رسميا إلى مدراء الأوقاف، طالب فيه إقامة الصلاة حسب الوقت المحدد للانتظار بعد الأذان، وتكون الإقامة من خلال مكبرات الصوت الداخلية في المسجد فقط. وعدم إذاعة درس وخطبة الجمعة على مكبرات الصوت على المئذنة. والاكتفاء بإذاعتها من مكبرات الصوت داخل المسجد فقط.

برمضان "الشهر الفضيل" صوت الأغاني والحفلات يضل للفجر ولما نحكي مع الشرطة يحكولنا انتو مو اول ناس بتشكوا ومع هيك يضل صوت الأغاني عالي ولأخر يوم برمضان والحفلات مستمرة! أما إقامة الصلاة صارت ازعاج وهلا الكل لازم يلتزم فيها!

الله يستر الأردن بس من اللي جاي#الأردن #عمان pic.twitter.com/jMhkOdIKz7 — Lamees (@LNsour5) December 9, 2018

وبعد نشره بساعات جاء قرار رئاسة الوزراء بإلغاء التعميم، خاصة بعد أن أثار قرار الأوقاف غضبا عبر مواقع التواصل.

وأصدرت رئاسة الوزراء الأردنية بيانا حينها قالت فيه إنه “فور علم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بمضمون التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المتعلق باستعمال مكبرات الصوت على مآذن المساجد. طلب إلغاء التعميم على الفور نظرا لعدم اطلاع مجلس الوزراء على مضمونه”.

(المصدر: وطن – رصد تويتر)