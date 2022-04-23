السبت, أبريل 23, 2022
الرئيسيةالهدهدشاهد ما يحدث بفندق قرب أحد مساجد الأردن أثناء صلاة التراويح! (فيديو)
الهدهد

شاهد ما يحدث بفندق قرب أحد مساجد الأردن أثناء صلاة التراويح! (فيديو)

بينما "بث التراويح ممنوع لعدم الإزعاج"

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سهرات رمضانية صاخبة في فنادق عاصمة الأردن عمان قرب أحد المساجد watanserb.com
سهرات رمضانية صاخبة في فنادق العاصمة عمان قرب أحد المساجد

وطن – في الوقت الذي منعت فيه السلطات في الأردن منع بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت لعدم إزعاج المجاورين للمساجد، تداول ناشطون مقطع فيديو وصول أصوات الحفلات الغنائية في الفنادق إلى بعد كيلو متر.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد تم سماع إحدى الحفلات المقامة في أحد الفنادق بشكل واضح من على بعد نحو كيلو متر، وهو ما يمثل إزعاجا كبيرا لكل المجاورين للفندق من جميع الجهات.

كما كشف الفيديو الذي تم تصويره من امام أحد المساجد عن قيام المصلين بأداء صلاة التراويح بدون مكبرات الصوت. في حين غطى صوت الحفلة على صوت الإمام والمصلين، الأمر الذي يعد تجاوزا وقحا في حق أداء الشعائر الدينية.

الأوقاف الأردنية تمنع بث الصلوات عبر مكبرات الصوت

كانت وزارة الأوقاف الأردنية أصدرت تعميما بمنع بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت تحت ذريعة الإزعاج للجيران. الامر الذي أثار حالة من الجدل بين الأردنيين.

اقرأ أيضاً: 

وليست هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها موضوع بث الصلوات عبر مكبرات الصوت للجدل في الأردن.

فقد سبق وأصدر وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في حكومة عمر الرزاز، “عبدالناصر أبو البصل” عام 2018 تعميما لمدراء الأوقاف للتعميم على جميع موظفي المساجد بالالتزام بعدم استعمال مكبرات الصوت على مئذنة المسجد إلا لغايات رفع الأذان فقط، والالتزام بفتح جهاز الأذان الموحد وقت الأذان حسب التقويم الصادر عن الوزارة.

وعمم “أبو البصل” حينها كتابا رسميا إلى مدراء الأوقاف، طالب فيه إقامة الصلاة حسب الوقت المحدد للانتظار بعد الأذان، وتكون الإقامة من خلال مكبرات الصوت الداخلية في المسجد فقط. وعدم إذاعة درس وخطبة الجمعة على مكبرات الصوت على المئذنة. والاكتفاء بإذاعتها من مكبرات الصوت داخل المسجد فقط.

وبعد نشره بساعات جاء قرار رئاسة الوزراء بإلغاء التعميم، خاصة بعد أن أثار قرار الأوقاف غضبا عبر مواقع التواصل.

وأصدرت رئاسة الوزراء الأردنية بيانا حينها قالت فيه إنه “فور علم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بمضمون التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المتعلق باستعمال مكبرات الصوت على مآذن المساجد. طلب إلغاء التعميم على الفور نظرا لعدم اطلاع مجلس الوزراء على مضمونه”.

(المصدر: وطن – رصد تويتر) 

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

50 مليون دولار أرسلتها السعودية إلى الأردن .. هل تنقذ الاقتصاد المتدهور!؟

الهدهد

صحيفة إسرائيلية: الأردن ودول خليجية استسمحت إسرائيل ضرورة تحمل النقد الرسمي لها بشأن الأقصى

حياتنا

أجر محمد رمضان بحفل “يوم الاستقلال” في الأردن يُغضب الأردنيين!

الهدهد

الاجتماع الطارئ من أجل القدس.. 3 وزراء خارجية عرب يتغيبون بينهم السعودية

الهدهد

الأمير حمزة غائب في مشهد استقبال ملك الأردن العائد من ألمانيا (فيديو)

الهدهد

انتحار النائب الأردني السابق معتصم العواملة بجانب قبر شقيقه! (شاهد)

حياتنا

غضب في الأردن بعد كتابة اسم صحابي جليل على حاويات القمامة! (فيديو)

الهدهد

إياس الزمر .. انسحب رفضاً لمواجهة إسرائيلي في دبي وصحيفة سعودية: “انسحب خوفا”!

الهدهد

الملكة نور الحسين تعترض على ترجمة مجلة أمريكية لكلمة “فتنة” وتؤكد أن خطاب اعتذار “حمزة” للملك تم تحت ضغوط

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC