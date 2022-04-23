ردة فعل صادمة لنجم الهلال السعودي سالم الدوسري بعد وقوعه ضحية مقلب رامز جلال (شاهد)

وطن – عاش سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي، لحظات من الرعب والصدمة بعد وقوعه ضحية مقلب الفنان المصري رامز جلال في برنامجه الرمضاني ” رامز موفي ستار”.

سالم الدوسري ومقلب رامز جلال

وأظهرت لقطات من الحلقة ال21 من برنامج المقالب الذي يقدمه المصري جلال مع الضيف سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي ” الزعيم الآسيوي”، من الخوف والرعب الذي شعر بها اللاعب. وعلى وجه الخصوص فقرة الثعبان الذي يمسك به رامز جلال من أجل إخافة الضيوف داخل السيارة.

كما وحذر جلال لزميلة نجم الأكشن الشهير فان دام مع بداية الحلقة مع نجم الهلال الدوسري، قائلاً: ” خذ بالك ده أهم لاعب في آسيا، الهلالية مش راح يسيبونا لو جراله حاجة خذ بالك”.

اقرأ أيضاً:

سخرية رامز جلال

وسخر الفنان المصري جلال مقدم برنامج مقالب ” رامز موفي ستار”، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر، بعد بث حلقه مع النجم السعودي الدوسري، قائلاً: ” الحمد الله سالم الدوسري خرج من المقلب سالم”.

وتصدر اللاعب محركات البحث للترند السعودي ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ورصد وطن أبرز التعليقات من قبل النشطاء بعد وقوع نجم نجم الهلال السعودي الدوسري ضحية مقلب رامز جلال.

اقرأ أيضاً:

فقد غرد عمر قائلاً: ” شخصية الدوسري خارج الملعب شخصية تجبرك على احترامها .. إنسان جميل بأسلوبه وطيبته وحلقته مع رامز موفي ستار وضحت لنا الكثير، حبيت للأمانة”.

بينما علق آخر، ” وش سويت بولدنا يا رامز”، كما وفي تغريده أخرى، ” أعظم ما قيل في الحب بنت أختي لما خافت على سالم الدوسري من رامز قالت: أرجوك لا تموت أنا أحبك”.

مواجهة الهلال والشارقة

ويستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة قوية، السبت، أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال آسيا 2021-2022.

يشار إلى أن حامل اللقب يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر فريق الاتحاد برصيد 60 نقطة لهذا الموسم.

( المصدر: وطن + مواقع التواصل)

قد يهمك أيضاً: