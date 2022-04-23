تسريب حصري لـِ”وطن” .. نور الدين بوشيحة مستشار محمد بن زايد يحرّض على المغرب وملكها (فيديو)

خـاص – حصلت (وطن) على تسريب للناشط الليبي المثير للجدل نور الدين بوشيحة، يصف فيه المغرب بـ”دولة احتلال”. ويعلن فيه دعمه الكامل لجبهة البوليساريو واستقلال ما يعرف بـ”الجمهورية الصحراوية” عن المغرب الذي يتمسك بسيادته على الصحراء ويؤكد أنها جزء من ترابه.

نور الدين بوشيحة مستشار محمد بن زايد

نور الدين نصر بوشيحة، هو المدير السابق لمكتب القيادي الليبي الراحل محمود جبريل، ويعمل بشكل سري مستشارا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كما أنه يحمل جواز سفر إماراتي.

وظهر “بوشيحة” في مؤتمر أقيم بإسبانيا تحت عنوان “المنتدى الشبابي العالمي للتضامن مع الصحراء الغربية”، ليعلن تضامنه مع جبهة البوليساريو المتمردة ويعلن بوضوح أن المغرب دولة احتلال تنتهك حقوق الشعب الصحراوي، حسب وصفه.

وسرب لنا مصدرنا المطلع كلمة الناشط الليبي المقرب من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، كاملة موثقة بالفيديو.

وسبق أن حصلت (وطن) على وثائق رسمية تثبت حصول “بوشيحة” على الجنسية الإماراتية. وأنه يحمل جواز سفر إماراتي برقم هوية “784-1988-7668534-6”.

ويقيم نور الدين بوشيحة، الآن في إسبانيا ويرجح أنه حامل للجنسية الإسبانية أيضا. ويتردد بشكل دوري على ليبيا والإمارات. وسبق أن أقام في أبوظبي بين عامي 2012 و2013.

نور الدين بوشيحة: “المغرب دولة احتلال”

وفي التسريب المصور الذي فرغته (وطن)، عبر نور الدين بوشيحة، عن سعادته البالغة كونه ضيفا في ملتقى الشباب العالمي للتضامن مع قضية الصحراء الغربية، التي وصفها بأنها “قضية عز شرف وشهامة لكل إنسان على وجه الأرض.”

كما شبه مستشار ابن زايد النزاع الحالي على الصحراء المغربية بالقضية الفلسطينية.

شبه قضية الصحراء المغربية بالقضية الفلسطينية

وقال ما نصه:”وكما أننا ندافع عن القضية الفلسطينية وندعهما. يجب علينا أيضا أن نوضح للعالم كله أنه يوجد قضية عادلة أخرى هي قضية الصحراء الغربية المحتلة من قبل المملكة المغربية.”

وشدد نور الدين بوشيحة، في كلمته على وجوب الوقوف وقفة جادة “من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية لأهالي تلك الأراضي المحتلة من قبل المملكة المغربية” ـ يقصد ما يطلق عليها من قبل البوليساريو الجمهورية الصحراوية ـ، حسب زعمه.

كما اتهم “بوشيحة” المغرب بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال والشباب.

واستطرد:”أنا أعرف القضية الصحراوية منذ أن كنت صغيرا في ليبيا. حيث كان يدرس معي أطفالا من الجمهورية العربية الصحراوية. وأنا سعيد جدا أنني تعرفت على أشخاص من هذا البلد الشهم، وأهنئهم على شجاعتهم ومقاومتهم.”

بوشيحة يؤكد على دعم جبهة البوليساريو

وعاد الناشط الليبي ـ الذي يعد أحد أذرع الإمارات البارزة ـ للتأكيد في حديثه، على دعم جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي ضد المغرب “لتحرير بلدهم بأسرع وقت ممكن”. حسب زعمه.

وأضاف:”إن شاء الله النصر قريب جدا مع الضغوط الدولية. ويجب علينا وعلى كل النشطاء بالخارج تقديم شكاوى ودعاوى ضد المملكة المغربية، لانتهاكها حقوق الإنسان.”

الإمارات مولت ودعمت المؤتمر

واختتم نور الدين بوشيحة كلمته بالقول:”يجب إيقاف هذا العبث الذي يحدث في دولة الصحراء الغربية. وشكرا ونتمنى لهم الاستقلال في أسرع وقت.”

هذا وكشف ذات المصدر لـ(وطن) أنه هذا المؤتمر الذي شارك به الناشط الليبي لدعم البوليساريو، قامت الإمارات بتمويله ودعمه سرا.

العقل المدبر للحكومة الموازية في ليبيا

و”بوشيحة” هو العقل المدبر للحكومة الموازية في ليبيا وهو الذي دبر الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية. ويعمل على إقناع الغرب بأنه هو صاحب الشرعية عبر حكومة باشاغا، يقول المصدر.

ويُعرف الناشط الليبي المحسوب على الإمارات، بعداءه لحركات الإسلام السياسي. وسبق أن اتهم القيادي في حزب العدالة والبناء الليبي نزار كعوان بمحاولة اغتياله.

وعام 2015 انتشر تسريب لنور الدين بوشيحة، مع صالح لطيوش أحد أعيان وشيوخ قبيلة المغاربة في مدينة أجدابيا، دعا فيه الأول الثاني لإثارة الفوضى داخل أجدابيا، وإلى انتفاضة مسلحة بهدف القضاء على المجموعات المسلحة المتشددة في المدينة، بحسب التسريب.

نورالدين بوشيحة من دعى شيخ المغاربة في اجدابيا لمقابلة جبريل والنفقات على حسابهم في القاهرة بشريط صوتي. pic.twitter.com/pWopybzrfQ — اخبار بنغازي (@bngazy22) April 22, 2016

ووفقا للتسريب الذي رصدته (وطن) آنذاك فقد دعا بوشيحة، شيخ المغاربة إلى اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة مع القيادي المطرود من حركة فتح محمد دحلان والقيادي الليبي الراحل محمود جبريل، بهدف التنسيق.

كما قال بوشيحة ـ وفق التسريب ـ إنه نسق مع مؤسسات مجتمع مدني داخل المدينة للتحريض على الانتفاضة المسلحة يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر 2015.

#ليبيا

الشيخ صالح لاطيوش و نور الدين بو شيحة ينفيان المكالمة الهاتفية المسربة المنتشرة على صفحات الفيسبوك pic.twitter.com/j9Rys8iOUy — Tariq Gibrel (@tariqgibrel) December 10, 2015

ووقتها نفى “بوشيحة: صحة هذا التسريب وقال إنه سيقاضي كل وسائل الإعلام التي نشرت التسريب ونسبته دون التثبّت منه.

نور الدين بوشيحة ومحمد دحلان

كما أكد المصدر أن نور الدين، شريك للقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان في عدة مشاريع وشركات بأوروبا.

وسبق أن انفردت (وطن) بنشر تسجيل عام2016، يتحدث فيه “بوشيحة” مع القيادي الفلسطيني الهارب، حول كيفية تفجير الحرب الأهلية في شوارع ليبيا.

نورالدين بوشيحة يعمل لحساب دحلان أي الإمارات وهو من وراء الاغتيالات بالمنطقة الشرقية وخاصة بنغازي بتمويل إماراتي. pic.twitter.com/a8QSrt85H4 — اخبار بنغازي (@bngazy22) April 22, 2016

وفي الاتصال يتبين بأن “دحلان” يحث نور الدين على الاستعجال في إثارة الفتن والقلاقل داخل مدينة طرابلس. وإشعالِ فوضى عارمة بها مع تحشيد إعلامي على طريقة ما قاموا به في بنغازي.

غرفة عمليات الإمارات السرية في ليبيا

ويشار أيضا إلى أنه في يونيو من العام 2016 استطاعت “وطن” الحصول على تسريب يتضمن تفاصيل غرفة عمليات عسكرية أنشأتها الإمارات في ليبيا بقيادة “دحلان” وبمساعدة “بوشيحة” بالإضافة لعدد من الشخصيات الفرنسية والأردنية والإماراتية.

وكان هذا التسريب الذي كشفه لنا آنذاك أحد العاملين السابقين لدى بوشيحة، بعد أن فر من ليبيا لدولة أوروبية، تضمن وصف لهذه الغرفة أوضح أنها كانت محصنة بشكل تام، عبر أسلحة دقيقة شملت رشاشان فوق الغرفة يعملان عن بعد وطائرات رصد.

وشمل ذلك أيضا “صالة رئيسية” وحجرات أخرى مملؤة بالعشرات من الأجهزة الإلكترونية والكمبيوترات والشاشات التي تعرض صوراً حية للاستطلاع والمراقبة لمدينة بنغازي طوال 24 ساعة.

ووفق التسريب كانت تتواجد في القاعدة أيضا طائرة هيلوكوبتر بدون طيار صغيرة. وكذلك منصتان للصواريخ عالية الدقة. وعددٌ أخر من الطائرات بدون طيار تجوب سماء بنغازي على مدار الساعة.

علاقات مشبوهة مع شخصية تونسية

هذا ولفت المصدر أيضا إلى أن نور الدين بوشيحة، لديه علاقات مشبوهة مع شخصية تونسية ـ صاحب قناة تلفزيونية عاد لتونس بعد سقوط بن علي ـ . ومعروف أن “بوشيحة” كان ومازال له دورا تخريبيا كبيرا في تونس.

وسبق أن تداول ناشطون تونسيون تسجيلا مسربا يتضمن تحريضه على تهييج الشارع والرأي العام ضد حركة النهضة، وتنظيم التظاهرات متوعدا دعم الاحتجاجات ضدها بالمال والإعلام.

نور الدين بوشيحة وقلب نظام الحكم في تونس

التسجيلات المسربة التي أحدثت ضجة كبيرة آنذاك، كان “بوشيحة” يدعو فيها شخصية أمنية تونسية نافذة، إلى استغلال المظاهرات في تونس لقلب نظام الحكم والتحريض ضد الإسلاميين.

#ليبيا

الإنتربول الدولي يلقي القبض علي( نورالدين بوشيحة)

رئيس منظمة شباب ليبيا في مطار #تونس الدولي وسيتم نقلة الي العاصمة الليبية #طرابلس — شباب طرابلس (@shbabt2014) April 16, 2015

كما سبق أن ألقي القبض عليه من طرف الأمن التونسي بمطار قرطاج في العام 2017، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بمليون وثلاثة مائة ألف يورو.

هده صورة نورالدين بوشيحه. اللي تم القبض عليه في مطار تونس وسيتم نقله الى طرابلس pic.twitter.com/Jx9TFzGsaq — abdulrahman (@Ahojtripoli) April 17, 2015

نور الدين بوشيحة وبدر العساكر

وسبق أن تحدثت تقارير عن علاقة قوية لنور الدين بوشيحة، مع بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويقال أنهما كانا زملاء سابقين في الدراسة.

نور الدين بوشيحه من ممرض بعقد بمستشفى بنغازي إلى مدير مكتب محمود جبريل إلى كلب من كلاب الامارات التي يلعبون بها pic.twitter.com/Dkfn9VVhgy — ﮼عبدالعزيز ﮼بادي (@azeez305) December 27, 2015

وكان بوشيحة يعمل “مخبرا” في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وبحسب شهادة نشطاء ليبيين، فقد كان نور الدين يعمل مخبرا في المستشفيات الليبية، عبر التخفي في هيئة ممرض وأحيانا طبيب نفسي.

(المصدر: وطن)

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