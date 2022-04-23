السبت, أبريل 23, 2022
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بوتين يُطهّر دائرته المقربة .. 4 حالات انتحار “مشبوهة” لمسؤولين بشركات غاز روسية! (صور)

هناك أوجه تشابه في وفاة كبار المديرين وأفراد أسرهم!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com
بوتين

وطن – تتزايد المخاوف من أن فلاديمير بوتين يأمر بتطهير وحشي لدائرته المقربة في أعقاب أربع “حالات انتحار” مفترضة لمديرين تنفيذيين في صناعة الغاز -بما في ذلك عقيد سابق في جهاز الأمن الفيدرالي- والتي وصفتها عدة مصادر بأنها “مشبوهة”.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد زعم جينادي جودكوف أن هناك أوجه تشابه في وفاة كبار المديرين وأفراد أسرهم من شركات الغاز الروسية.

وقال إنه يتم اتباع استراتيجية: “لا تدع الفئران تفلت، قد يتكلمون”.

وتأتي اتهامات “جودكوف” بعد الانتحار المزعوم لسيرجي بروتوسينيا، نائب رئيس مجلس إدارة سابق لشركة Novotek – وهي شركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بروسيا.

انتحار سيرجي بروتوسينيا
سيرجي بروتوسينيا

كما أن نتاليا زوجة بروتوسينيا، البالغة من العمر 53 عامًا وابنتهما المراهقة ماريا، تعرضتا للطعن من قبل بروتوسينيا.

وقبل ذلك بأيام قليلة، عُثر على المليونير فلاديسلاف أفاييف، 51 عامًا ، نائب الرئيس السابق لشركة Gazprombank والمسؤول السابق في الكرملين، ميتًا في منزله بموسكو.

فلاديسلاف أفاييف عثر عليه ميتًا في منزله بموسكو
فلاديسلاف أفاييف

كما عثر معه على زوجته يلينا (47 عاما) وابنته ماريا (13 عاما) ميتين.

وتم تصنيف كلتا الحالتين على أنهما مشبوهتان ويعتقد البعض أنهما تم التخطيط لهما على أنهما انتحار، على الرغم من استمرار المحققين في التحقيق.

الحادثتان “توحدهما أماكن عمل الضحايا السابقة – وكلاهما مرتبط بالدائرة المقربة من بوتين”.

إضافة إلى هاتين الحالتين، كانت هناك حالتا وفاة رئيسيتين بارزتين في قطاع الغاز هذا العام.

وتم العثور على جثة الكسندر تيولاكوف، 61 عاما، مسؤول أمني على مستوى نائب المدير العام بعد يوم واحد فقط من غزو أوكرانيا في 25 فبراير.

الكسندر تيولاكوف عثر على جثته بعد يوم واحد فقط من غزو أوكرانيا
الكسندر تيولاكوف

وتم العثور عليه مشنوقًا في منزله الذي تبلغ تكلفته 500 ألف جنيه إسترليني. لكن التقارير تقول إنه تعرض للضرب المبرح قبل أن “يقتل نفسه”. مما أدى إلى تكهنات بوجود شيء آخر يلعبه.

وقبل ثلاثة أسابيع، عثر على ليونيد شولمان، 60 عامًا ، رئيس النقل في شركة غازبروم إنفست، ميتًا بطعنات متعددة في حمامه.

ليونيد شولمان
ليونيد شولمان

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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