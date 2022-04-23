بوتين يُطهّر دائرته المقربة .. 4 حالات انتحار “مشبوهة” لمسؤولين بشركات غاز روسية! (صور)

وطن – تتزايد المخاوف من أن فلاديمير بوتين يأمر بتطهير وحشي لدائرته المقربة في أعقاب أربع “حالات انتحار” مفترضة لمديرين تنفيذيين في صناعة الغاز -بما في ذلك عقيد سابق في جهاز الأمن الفيدرالي- والتي وصفتها عدة مصادر بأنها “مشبوهة”.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد زعم جينادي جودكوف أن هناك أوجه تشابه في وفاة كبار المديرين وأفراد أسرهم من شركات الغاز الروسية.

وقال إنه يتم اتباع استراتيجية: “لا تدع الفئران تفلت، قد يتكلمون”.

وتأتي اتهامات “جودكوف” بعد الانتحار المزعوم لسيرجي بروتوسينيا، نائب رئيس مجلس إدارة سابق لشركة Novotek – وهي شركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بروسيا.

كما أن نتاليا زوجة بروتوسينيا، البالغة من العمر 53 عامًا وابنتهما المراهقة ماريا، تعرضتا للطعن من قبل بروتوسينيا.

وقبل ذلك بأيام قليلة، عُثر على المليونير فلاديسلاف أفاييف، 51 عامًا ، نائب الرئيس السابق لشركة Gazprombank والمسؤول السابق في الكرملين، ميتًا في منزله بموسكو.

كما عثر معه على زوجته يلينا (47 عاما) وابنته ماريا (13 عاما) ميتين.

وتم تصنيف كلتا الحالتين على أنهما مشبوهتان ويعتقد البعض أنهما تم التخطيط لهما على أنهما انتحار، على الرغم من استمرار المحققين في التحقيق.

الحادثتان “توحدهما أماكن عمل الضحايا السابقة – وكلاهما مرتبط بالدائرة المقربة من بوتين”.

إضافة إلى هاتين الحالتين، كانت هناك حالتا وفاة رئيسيتين بارزتين في قطاع الغاز هذا العام.

وتم العثور على جثة الكسندر تيولاكوف، 61 عاما، مسؤول أمني على مستوى نائب المدير العام بعد يوم واحد فقط من غزو أوكرانيا في 25 فبراير.

وتم العثور عليه مشنوقًا في منزله الذي تبلغ تكلفته 500 ألف جنيه إسترليني. لكن التقارير تقول إنه تعرض للضرب المبرح قبل أن “يقتل نفسه”. مما أدى إلى تكهنات بوجود شيء آخر يلعبه.

وقبل ثلاثة أسابيع، عثر على ليونيد شولمان، 60 عامًا ، رئيس النقل في شركة غازبروم إنفست، ميتًا بطعنات متعددة في حمامه.

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