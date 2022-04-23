الإنتخابات الفرنسية: فاز ماكرون أم لوبان .. في النهاية سيشتد اضطهاد المسلمين!

وطن – نشر موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، مقالاً للباحث (ريان فريشي)، اعتبر فيه أنه سواء انتصر ماكرون أو لوبان في الإنتخابات الرئاسية الفرنسية، ففي النهاية لا بد أن يشتد اضطهاد المسلمين.

تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان إلى الجولة الأخيرة من الانتخابات.

المسلمون الفرنسيون، الذين دعم الكثير منهم المرشح اليساري المهزوم، جان لوك ميلينشون، قلقون الآن بشأن ما يخبئه المستقبل. فمن المرجح أن يكون لهذه الانتخابات تداعيات دائمة على الجالية المسلمة الفرنسية.

على الرغم من كل ما يميزهما عن الآخر، أظهر المرشحان المتعارضان توحيدًا ملحوظًا في تناول الإسلام و “مشكلة المسلمين”.

بعد انتخابه في عام 2017، لم يضيع ماكرون وقتًا في استهداف الأقلية الفرنسية المسلمة ومراقبتها.

لقد مارس أقصى قدر من الضغط على أعضاء المجتمع المدني المسلمين، مما جعل عملهم اليومي صعبًا بشكل لا يطاق ، وشدد قبضة الدولة على ممارساتهم الدينية.

تم حل الخدمات التي أنشأتها واستخدمتها الجالية المسلمة الفرنسية فعليًا بين عشية وضحاها بموجب مرسوم وزاري.

كما تم إغلاق أكثر من 718 مسجدًا ومدارس إسلامية ومنظمات يديرها إسلاميون، بعد أن تم التحقيق في أكثر من 24000 مؤسسة ومصادرة أموال بقيمة 46 مليون يورو (50 مليون دولار) من أقلية محرومة اقتصاديًا بالفعل.

إن سياسة الاضطهاد ضد المسلمين التي ترعاها الدولة محجوبة عن عمد من وجهة النظر الدولية.

في حالة إعادة انتخابه، سيواصل ماكرون هذه السياسة ويوسعها، ومن الطبيعي أن نفترض أن لوبان سيفعل الشيء نفسه.

كلاهما يعتبر الدين الإسلامي وممارساته المرئية “تهديدات حضارية”، ويرى أن “الانفصالية الإسلامية” يجب أن تعارض بشكل قاطع. حتى أن وزير داخلية ماكرون وصف نهج لوبان تجاه الإسلام بأنه “لين”.

الخوف المشترك

إذا بدا أن اليمين المتطرف يصل إلى مستويات معادية للإسلام أكبر من المركز السياسي في فرنسا، فمن المحتمل أن يكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يتلاشى هذا الاختلاف.

من المسلّم به أن لوبان ذهبت إلى أبعد من ماكرون في اقتراح حظر ارتداء الحجاب. لكن ماكرون انتقده بشدة لسنوات.

إضفاء الطابع المؤسسي على الاضطهاد ضد المسلمين لن يؤدي إلا إلى زيادة التشاؤم في المستقبل.

إذا أعيد انتخابه، فمن المرجح أن يجد ماكرون الإلهام في مقترحات لوبان الجريئة، وإن كانت طبيعية معادية للإسلام. الحقيقة المحزنة بالنسبة لمواطني فرنسا المسلمين هي أن كلا المرشحين سيحكمان بقوة معادية للإسلام ، مع فارق بسيط.

بغض النظر عن النتيجة في صناديق الاقتراع، فقد فاز بالفعل الاضطهاد ضد المسلمين.

عانى الحزبان اللذان هيمنا على المؤسسة السياسية الفرنسية لفترة طويلة – الاشتراكيون والجمهوريون – من هزائم ساحقة في انتخابات هذا الشهر. مما أدى إلى تراجع أعدادهم إلى أقل من عشرة.

ومن الواضح أنه تم استبدالهم بالقوى السياسية لماكرون ولوبان، اللذين تعززت وجهات نظرهما المعادية للإسلام من خلال عقدين من “الحرب على الإرهاب” والخوف المشترك من تراجع فرنسا على المسرح العالمي.

كانت المقاربات السياسية القديمة بحاجة إلى التجديد، ولم يكن مفاجئًا أن الشخصيات السياسية الرئيسية من حزبي “الجمهورية إلى الأمام”و”التجمع الوطني” قد بلغوا سن الرشد مع اندلاع الحرب على الإرهاب.

كانت الإمبريالية الاستعمارية الفرنسية السابقة ، بعيدة كل البعد عن الرفض ، تتطلب ببساطة تحديثًا للأجيال.

الماضي الاستعماري

على الرغم من أنها ربما ظهرت في البداية كما لو كانت فرنسا في المقعد الخلفي لهذه الحرب التي استمرت عقدين على الإسلام، وعلى الرغم من كونها أرضًا خصبة للتعصب ضد المسلمين بسبب ثقافتها المناهضة للدين ومبدأ العلمانية، إلا أن ماضيها الاستعماري مرّ حتمًا.

من خلال اضطهادها ضد الإسلام وإرادة إمبريالية متجددة لقيادة أوروبا، أصبحت فرنسا الآن شخصية بارزة في الحرب على الإرهاب.

ومع ذلك، فإن طموح فرنسا أكبر منها. اتخذت الأمة بالفعل خطوات لإغراء نظرائها الأوروبيين ليحذوا حذوها في سياساتها المعادية للمسلمين.

مع تولي فرنسا حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، استخدم ماكرون هذه المنصة لتصوير الحكم المناهض للمسلمين في البلاد كوسيلة فعالة لمنع الإرهاب ، بل ودفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني استراتيجية أمنية مشتركة على غرار رؤية فرنسا.

كنتيجة مباشرة لهذه البيئة القمعية المتزايدة يغادر المزيد والمزيد من مسلمي فرنسا البلاد.

هذا أمر مفهوم ، لكن مع وجود ملايين المسلمين في فرنسا، فإنه ليس حلاً قابلاً للتطبيق للجميع. ماذا سيحدث إذن لأولئك الذين بقوا على التراب الفرنسي؟.

نظرًا لأن المسلمين الفرنسيين قد فشلوا باستمرار بسبب السياسات الانتخابية، يشعر الكثيرون أن صندوق الاقتراع لم يعد حلاً سياسيًا قابلاً للتطبيق.

ومع ازدياد خطورة الوضع الداخلي، تتجذر الآثار الروحية والنفسية والسياسية لهذا الاضطهاد.

على المسرح الدولي، يجب على المسلمين وحلفائهم أن يعارضوا بشدة تعصب فرنسا المعادي للإسلام.

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