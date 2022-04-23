السبت, أبريل 23, 2022
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رياضة

أرسنال يعمق جراح مانشستر يونايتد بخسارة ثقيلة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي watanserb.com
أهداف أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وطن – عمق فريق أرسنال جراح منافسه الضيف مانشستر يونايتد، بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هد وحيد، في إطار منافسات الجولة ال34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثلاثية أرسنال في مرمى مانشستر يونايتد

وأحرز أصحاب الأرض فريق أرسنال ” المدفعجية” أولى أهداف اللقاء بهدف مبكر، جاء في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب نونو تافاريس.

وعزز أرسنال نتيجة اللقاء بهدف ثاني جاء من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة ال32، من توقيع النجم المهاري بوكايو ساكا.

كما وأدرك فريق مانشستر يونايتد هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال34. عن طريق البرتغالي كريستانو رونالدو، وسجل جرانيت شاكا الهدف القاتل لصالح المدفعجية بعد تمريرة رائعة من النجم المصري محمد النني في الدقيقة ال70.

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ويعد هذا الانتصار الثاني لفريق المدفعجية بعد فوزه على تشيلسي في المباراة الماضية، بينما تلقى منافسه الخسارة الثانية على التوالي والعاشرة له خلال منافسات الموسم الجاري.

تكافؤ الفرص

كما وشهدت المباراة تكافؤ الفرص بين فريق أرسنال ومانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، طيلة مجريات دقائق المباراة على صعيد التسديدات. حيث وصل عدد التسديدات لكلا الفريقين إلى 14 تسديدة.

وتفوق أرسنال على الشياطين الحمر على صعيد الاستحواذ، حيث وصلت استحواذه في المباراة بنسبة 56%، على عكس الأخير الذي وصل نسبته 44%.

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ويستعد فريق أرسنال للمواجهة القادمة أمام وست هام يونايتد، كما سيلتقي اليونايتد في مواجهة صعبة في ظل المستوى المتراجع له أمام تشيلسي في منافسات دوري “البريميرليج” الممتاز.

وبهذا الفوز رفع فريق المدفعجية رصيده إلى 60 نقطة. في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند النقطة 54 نقطة في المركز السادس للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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