أرسنال يعمق جراح مانشستر يونايتد بخسارة ثقيلة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وطن – عمق فريق أرسنال جراح منافسه الضيف مانشستر يونايتد، بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هد وحيد، في إطار منافسات الجولة ال34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أصحاب الأرض فريق أرسنال ” المدفعجية” أولى أهداف اللقاء بهدف مبكر، جاء في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب نونو تافاريس.

وعزز أرسنال نتيجة اللقاء بهدف ثاني جاء من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة ال32، من توقيع النجم المهاري بوكايو ساكا.

كما وأدرك فريق مانشستر يونايتد هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال34. عن طريق البرتغالي كريستانو رونالدو، وسجل جرانيت شاكا الهدف القاتل لصالح المدفعجية بعد تمريرة رائعة من النجم المصري محمد النني في الدقيقة ال70.

ويعد هذا الانتصار الثاني لفريق المدفعجية بعد فوزه على تشيلسي في المباراة الماضية، بينما تلقى منافسه الخسارة الثانية على التوالي والعاشرة له خلال منافسات الموسم الجاري.

كما وشهدت المباراة تكافؤ الفرص بين فريق أرسنال ومانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، طيلة مجريات دقائق المباراة على صعيد التسديدات. حيث وصل عدد التسديدات لكلا الفريقين إلى 14 تسديدة.

💪 A strong first half at home

⚡️ Keep up that energy lads

🔴 2-1 🔵 (HT)#ARSMUN pic.twitter.com/UuclpthT2z

— Arsenal (@Arsenal) April 23, 2022