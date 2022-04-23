أرسنال يعمق جراح مانشستر يونايتد بخسارة ثقيلة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وطن – عمق فريق أرسنال جراح منافسه الضيف مانشستر يونايتد، بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هد وحيد، في إطار منافسات الجولة ال34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثلاثية أرسنال في مرمى مانشستر يونايتد

وأحرز أصحاب الأرض فريق أرسنال ” المدفعجية” أولى أهداف اللقاء بهدف مبكر، جاء في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب نونو تافاريس.

وعزز أرسنال نتيجة اللقاء بهدف ثاني جاء من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة ال32، من توقيع النجم المهاري بوكايو ساكا.

آرسنال يفاجئ اليونايتد بهدف مكبر

من يتحمل مسؤولية الهدف ؟#الدوري_الإنكليزي #beINPL pic.twitter.com/eun3lvtPDd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2022

كما وأدرك فريق مانشستر يونايتد هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال34. عن طريق البرتغالي كريستانو رونالدو، وسجل جرانيت شاكا الهدف القاتل لصالح المدفعجية بعد تمريرة رائعة من النجم المصري محمد النني في الدقيقة ال70.

لحظه گل عزیز دلم ساکا جونم 💖 pic.twitter.com/0LQ6nyXdEP — Misagh🪗 (@MisaghLaghaei) April 23, 2022

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ويعد هذا الانتصار الثاني لفريق المدفعجية بعد فوزه على تشيلسي في المباراة الماضية، بينما تلقى منافسه الخسارة الثانية على التوالي والعاشرة له خلال منافسات الموسم الجاري.

تمريرة من النني 🎯

قذيفة من تشاكا 🚀

هدف رائع في شباك اليونايتد ⚽🔥pic.twitter.com/k3DzuzP3Nu — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) April 23, 2022

تكافؤ الفرص

كما وشهدت المباراة تكافؤ الفرص بين فريق أرسنال ومانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، طيلة مجريات دقائق المباراة على صعيد التسديدات. حيث وصل عدد التسديدات لكلا الفريقين إلى 14 تسديدة.

💪 A strong first half at home ⚡️ Keep up that energy lads 🔴 2-1 🔵 (HT)#ARSMUN pic.twitter.com/UuclpthT2z — Arsenal (@Arsenal) April 23, 2022

وتفوق أرسنال على الشياطين الحمر على صعيد الاستحواذ، حيث وصلت استحواذه في المباراة بنسبة 56%، على عكس الأخير الذي وصل نسبته 44%.

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ويستعد فريق أرسنال للمواجهة القادمة أمام وست هام يونايتد، كما سيلتقي اليونايتد في مواجهة صعبة في ظل المستوى المتراجع له أمام تشيلسي في منافسات دوري “البريميرليج” الممتاز.

وبهذا الفوز رفع فريق المدفعجية رصيده إلى 60 نقطة. في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند النقطة 54 نقطة في المركز السادس للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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