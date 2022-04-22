الجمعة, أبريل 22, 2022
الرئيسيةالهدهد50 مليون دولار أرسلتها السعودية إلى الأردن .. هل تنقذ الاقتصاد المتدهور!؟
الهدهد

50 مليون دولار أرسلتها السعودية إلى الأردن .. هل تنقذ الاقتصاد المتدهور!؟

تعمل الحكومة الأردنية على سد الثغرات الضريبية وزيادة تحصيل الإيرادات وسط صراعها الاقتصادي

باسل النجار
كتب باسل النجار
السعودية ترسل 50 مليون دولار إلى الأردن watanserb.com
الملك الأردني عبدالله الثاني

وطن – أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة العربية السعودية أرسلت 50 مليون دولار إلى الأردن اليوم لمساعدتها في تمويل ميزانيتها.

وهذه الأموال هي الدفعة الرابعة من أصل خمسة وافقت المملكة العربية السعودية على إرسالها كمساعدات اقتصادية للأردن في عام 2018.

في قمة مكة في ذلك العام، وافقت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت على إرسال 50 مليون دولار سنويًا إلى الأردن، في نهاية المطاف سيكون هناك 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023، وفقا للوكالة.

تقدر ميزانية الأردن لعام 2022 بحوالي 15 مليار دولار، وفقًا لـ”جوردان تايمز”.

تعمل الحكومة الأردنية على سد الثغرات الضريبية وتوسيع قاعدتها الضريبية دون زيادة الضرائب.

وقال وزير المالية محمد العسعس هذا الأسبوع إن هذا الجهد جزء من التزام الأردن بالإصلاحات الهيكلية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضاً: 

لقد حقق الأردن بعض النجاح في هذا الصدد.

في كانون الأول (ديسمبر)، رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش توقعات الأردن من “السلبية” إلى “المستقرة”، مما يعكس ثقة أكبر في قدرة المملكة الهاشمية على سداد الديون.

وقالت فيتش في بيان “جمع الإيرادات القوي سيؤدي إلى تضييق العجز المالي الأردني هذا العام.”

ويعاني الاقتصاد الأردني في الوقت الحالي.

وأدت عمليات الإغلاق القاسية المتعلقة بـ COVID-19 في عام 2020 إلى إلحاق أضرار جسيمة بالشركات.

وسجلت بطالة الشباب نسبة غير مسبوقة بلغت 50٪ في عام 2020.

كما قفزت بطالة الإناث من 24٪ إلى 33٪ من 2019 إلى 2020 ، حسبما أفاد البنك الدولي العام الماضي.

اقرأ أيضاً: 

المصدرالمونيتور
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

السفير السعودي في اليمن يكشف لأول مرة تفاصيل محاولة الاعتداء عليه من قبل قطاع طرق (شاهد)

الهدهد

دعوات في الكونغرس الأمريكي لفتح تحقيق “جنائي” في صفقة “ابن سلمان” النتنة مع “كوشنر”

الهدهد

صحيفة إسرائيلية: الأردن ودول خليجية استسمحت إسرائيل ضرورة تحمل النقد الرسمي لها بشأن الأقصى

الهدهد

اعتقال قضاة السعودية جاء بعد تنفيذهم “مهمة حساسة” كلفتهم بها جهات عليا

حياتنا

أجر محمد رمضان بحفل “يوم الاستقلال” في الأردن يُغضب الأردنيين!

الهدهد

الاجتماع الطارئ من أجل القدس.. 3 وزراء خارجية عرب يتغيبون بينهم السعودية

الهدهد

السعودية والإمارات وNSO يواجهون دعاوى قضائية في بريطانيا بسبب التجسس

تقارير

رسائل نصية مسربة تظهر الدور الأمريكي الحاسم في تكليف محمد بن سلمان بمنصبه وعزل “ابن نايف”

الهدهد

الأمير حمزة غائب في مشهد استقبال ملك الأردن العائد من ألمانيا (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا