50 مليون دولار أرسلتها السعودية إلى الأردن .. هل تنقذ الاقتصاد المتدهور!؟

وطن – أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة العربية السعودية أرسلت 50 مليون دولار إلى الأردن اليوم لمساعدتها في تمويل ميزانيتها.

وهذه الأموال هي الدفعة الرابعة من أصل خمسة وافقت المملكة العربية السعودية على إرسالها كمساعدات اقتصادية للأردن في عام 2018.

في قمة مكة في ذلك العام، وافقت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت على إرسال 50 مليون دولار سنويًا إلى الأردن، في نهاية المطاف سيكون هناك 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023، وفقا للوكالة.

تقدر ميزانية الأردن لعام 2022 بحوالي 15 مليار دولار، وفقًا لـ”جوردان تايمز”.

تعمل الحكومة الأردنية على سد الثغرات الضريبية وتوسيع قاعدتها الضريبية دون زيادة الضرائب.

وقال وزير المالية محمد العسعس هذا الأسبوع إن هذا الجهد جزء من التزام الأردن بالإصلاحات الهيكلية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.

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لقد حقق الأردن بعض النجاح في هذا الصدد.

في كانون الأول (ديسمبر)، رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش توقعات الأردن من “السلبية” إلى “المستقرة”، مما يعكس ثقة أكبر في قدرة المملكة الهاشمية على سداد الديون.

وقالت فيتش في بيان “جمع الإيرادات القوي سيؤدي إلى تضييق العجز المالي الأردني هذا العام.”

ويعاني الاقتصاد الأردني في الوقت الحالي.

وأدت عمليات الإغلاق القاسية المتعلقة بـ COVID-19 في عام 2020 إلى إلحاق أضرار جسيمة بالشركات.

وسجلت بطالة الشباب نسبة غير مسبوقة بلغت 50٪ في عام 2020.

كما قفزت بطالة الإناث من 24٪ إلى 33٪ من 2019 إلى 2020 ، حسبما أفاد البنك الدولي العام الماضي.

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