موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

وطن- يستضيف ملعب “الإمارات” موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، السبت، في قمة منافسات الجولة ال33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

وستقام المواجهة القوية بين كلا الفريقين في منافسات دوري ” البريميرليج”، عند الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، التي تمتلك حقوق النقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو المصري علي محمد علي.

تشكيلة مانشستر يونايتد

وسيدخل المدرب الألماني رالف رانغنيك، في تشكيلة أساسية متوقعة أمام أرسنال، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دي خيا.

وسيكون في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، تيليس، فيكتور لينديلوف، هاري ماغواير، دييغو دالوت، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من: برونو فيرنانديز، بول بوجبا، لينغارد.

وسيتعمد في هجوم الفريق على الثلاثي، كريستيانو رونالدو، جادون سانشو، أنثوني إيلانغا.

تشكيلة أرسنال

وسيلعب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف مانشستر يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى آرون رامسديل.

Great to see you back at London Colney, @JohanDjourou ❤️ pic.twitter.com/OrWycwUFp9 — Arsenal (@Arsenal) April 22, 2022

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: بن وايت، روبت هولدينج، غابرييل سانتوس، نونو تافاريس، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، محمد النني، جرانيت شاكا، مارتين أوديغارد، إيميل سيمث رووي.

Four shots… nothing but net ✅ @GabiMartinelli 🔥 Who's ready for some Thursday training? ⏳ pic.twitter.com/RZszW4vC8O — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2022

كما وفي هجوم تشكيلة الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، بوكايو ساكا، إيدي نيكيتاه.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وجاء فريق أرسنال “المدفعجية” في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، كما وآتى منافسه مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

قد يهمك أيضاً: