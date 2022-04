موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

وطن- يستضيف ملعب “الإمارات” موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، السبت، في قمة منافسات الجولة ال33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المواجهة القوية بين كلا الفريقين في منافسات دوري ” البريميرليج”، عند الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

وستبث مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، التي تمتلك حقوق النقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو المصري علي محمد علي.

وسيدخل المدرب الألماني رالف رانغنيك، في تشكيلة أساسية متوقعة أمام أرسنال، حيث سيتواجد في حراسة المرمى دي خيا.

وسيكون في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، تيليس، فيكتور لينديلوف، هاري ماغواير، دييغو دالوت، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من: برونو فيرنانديز، بول بوجبا، لينغارد.

وسيتعمد في هجوم الفريق على الثلاثي، كريستيانو رونالدو، جادون سانشو، أنثوني إيلانغا.

وسيلعب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف مانشستر يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى آرون رامسديل.

