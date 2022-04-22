مصر.. ولي أمر يمارس الرذيلة مع سيدة داخل فصل مدرسة في نهار رمضان!

وطن– استغاث عدد من آباء طلاب إحدى المدارس في مصر، من حدوث واقعة ممارسة الرذيلة بين ولي أمر وسيدة، في الطابق العلوي من المدرسة.

ونقلت صحيفة “القاهرة 24” المحلية، عن أحد أولياء الأمور، وشاهد عيان قوله إنه صعد للطابق العلوي بعد سماعه صوت صرخات من أعلى المدرسة لسيدة. وذلك في نهار رمضان.

وتابع: “بالفعل وجدت واقعة ممارسة رذيلة بين رجل وسيدة في فصل بالمدرسة في نهار رمضان”.

وأشار الشاهد إلى أن إدارة المدرسة التي تقع في القاهرة، وعدد من المعلمين طلبوا منه الابتعاد عن الواقعة حينما بدأ تصويرها.

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أولادنا في خطر

وأكد ولي الأمر، أنه حاول إنقاذ صورة المدرسة من الواقعة المشينة، مردفاً: “أولادنا في خطر بعد مشاهدة الواقعة وخاصة أننا صورناهم”.

وأضاف: “المدرسة بقت مثل السنتر التعليمي والطلاب يدخلون بالمطاوي والآلات الحادة، وإدارة المدرسة طلبت عدم نشر الفيديو”.

ونشرت الصحيفة شهادة سيدة من أولياء الأمور، وقالت إنها رأت السيدة وهي تخرج من المدرسة، وعليها علامات اعتداء جنسي.

وتابعت: “بعض أفراد أسرة السيدة حاولوا إخفاء الموضوع بادعاء أنها زوجة من كانت تمارس معه الرذيلة”.

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زوجته وليست ممارسة رذيلة

وقالت ولية أمر أخرى: ” مدير المدرسة كان على علم بالواقعة، ولكنه أبلغ أولياء الأمور بأنه خلاف بين ولي أمر وزوجته وليس حالة ممارسة رذيلة”.

وتقدم أولياء أمور المدرسة بشكوى للجهات الرسمية، خاصة بعد توثيق الواقعة بالفيديو، وتداوله.

وبدأت الأجهزة الأمنية بفحص مقاطع فيديو وتعليقات أولياء الأمور لكشف ملابسات الواقعة.

هذا ولم تقم إدارة المدرسة بأي إجراءات للإبلاغ عن الواقعة حتى الآن.

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