“لا يتعلق الأمر بالمال” .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

وطن – تحدث النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بشأن تجديد عقده مع إدارة الريدز الذي سينتهي مع الفريق في صيف عام 2023.

تجديد عقد محمد صلاح

وأكد نجم ليفربول صلاح في تصريح صحفي مع مجلة “FOUR FOUR TWO” البريطانية، إن ” التفاوض بشأن عقدي مع النادي لا يتعلق بالمال على الإطلاق، ولا أعرف ماذا سيحدث؟!”.

وأضاف المصري صلاح، ” لا أعلم إذا كنت سأبقى مع ليفربول لسنوات طويلة أم لا، ويتبقى عام واحد لعقدي، كما وأعتقد أن الجماهير تعرف ما أريده”.

Mo Salah doesn't know where his long-term future lies 👀 pic.twitter.com/lznGSS3wv1 — ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2022

كما وأردف، ” نادي ليفربول يعني لي الكثير، لقد استمعت بلعب كرة القدم هنا أكثر من أي مكان أخر، وأعطيت كل ما لديّ والجميع رأى ذلك. لقد عشت الكثير من اللاحظات الرائعة هنا وكذلك التتويج بالعديد من البطولات والجوائز الفردية مع الفريق”.

فشل مفاوضات التجديد مع ليفربول

ورد هداف فريق ليفربول صلاح على احتمالية فشل المفاوضات مع الريدز، قائلاً: ” أنا ليست قلقاً بشأن تجديد عقدي، فالموسم الحالي لم ينتهي بعد، كما وأتمنى أن ينتهي بأفضل صورة ممكنة وهذا هو الأهم. وبعدها سنرى ما سيحدث في الموسم الأخير بشأن التعاقد”.

محمد صلاح: نادي ليفربول يعني لي الكثير ، لقد قدمت كل شي من اجلهم ، حققت البطولات معهم ، سجلت الاهداف لهم حققت الجوائز الفردية ، انهم مثل العائلة لكن مشكلة عقدي معهم لا تتعلق بالمال pic.twitter.com/vyLmrrkmLW — E P L W O R L D (@EPLworld) April 22, 2022

وتابع، ” لم أفكر في حقيقة أنني سأبلغ الثلاثين عاماً من عمري، ولقد سألت العديد من زملائي بشأن ذلك، وقالوا لي أنه شعور مختلف عندما تبلغ الثلاثين من العمر، لكنني لا أعرف، أنا أهتم بالحياة وكرة القدم ولا أهتم بالسن”.

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كما واستكمل صلاح، ” هناك الكثير من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم تجاوزوا سن ال32 وال33 من أعمارهم مثل ميسي وبنزيما ورونالدو وزلاتان وليفاندوفسكي وغيرهم، لكنهم يؤدون بشكل مميز. لذا لست قلقاً”.

الحديث عن المستقبل

كما وعلق هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول، ” بالطبع سيكون الرحيل عن النادي لحظة حزينة، بالنظر إلى الأجواء التي أراها في الآنفيلد وتعليق اللافتات لي. داخل المدرجات وهتاف الجماهير باسمي”.

وختم حديثه، ” أتمنى أن أكون الهداف التاريخي لليفربول، قبل الرحيل عن الفريق. تسجيل أكثر من 300 هدفاً هو أمر صعب .. لكن دعونا نرى”.

Mo Salah on his new contract: “I don’t know, I have one year left. I think the fans know what I want, but in the contract it’s not everything about the money at all. So I don’t know, I can’t tell you. I have one year left and the fans know what I want.” #awlive [fourfourtwo] pic.twitter.com/7ckSqdXLRy — Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 22, 2022

ووصل عدد أهداف المصري صلاح مع ليفربول إلى 155 هدفاً. بقيمص الريدز، بينما ما زال الإنجليزي آيان راش يتربع على عرش صدارة هدافي ليفربول برصيد 346 هدفاً.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق ليفربول يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة، خلف المتصدر وحامل اللقب السابق مانشستر سيتي برصيد 76 نقطة لهذا الموسم.

( المصدر: وطن +FOUR FOUR TWO)

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