“لا يتعلق الأمر بالمال” .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

وطن – تحدث النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بشأن تجديد عقده مع إدارة الريدز الذي سينتهي مع الفريق في صيف عام 2023.

وأكد نجم ليفربول صلاح في تصريح صحفي مع مجلة “FOUR FOUR TWO” البريطانية، إن ” التفاوض بشأن عقدي مع النادي لا يتعلق بالمال على الإطلاق، ولا أعرف ماذا سيحدث؟!”.

وأضاف المصري صلاح، ” لا أعلم إذا كنت سأبقى مع ليفربول لسنوات طويلة أم لا، ويتبقى عام واحد لعقدي، كما وأعتقد أن الجماهير تعرف ما أريده”.

كما وأردف، ” نادي ليفربول يعني لي الكثير، لقد استمعت بلعب كرة القدم هنا أكثر من أي مكان أخر، وأعطيت كل ما لديّ والجميع رأى ذلك. لقد عشت الكثير من اللاحظات الرائعة هنا وكذلك التتويج بالعديد من البطولات والجوائز الفردية مع الفريق”.

ورد هداف فريق ليفربول صلاح على احتمالية فشل المفاوضات مع الريدز، قائلاً: ” أنا ليست قلقاً بشأن تجديد عقدي، فالموسم الحالي لم ينتهي بعد، كما وأتمنى أن ينتهي بأفضل صورة ممكنة وهذا هو الأهم. وبعدها سنرى ما سيحدث في الموسم الأخير بشأن التعاقد”.

وتابع، ” لم أفكر في حقيقة أنني سأبلغ الثلاثين عاماً من عمري، ولقد سألت العديد من زملائي بشأن ذلك، وقالوا لي أنه شعور مختلف عندما تبلغ الثلاثين من العمر، لكنني لا أعرف، أنا أهتم بالحياة وكرة القدم ولا أهتم بالسن”.

كما واستكمل صلاح، ” هناك الكثير من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم تجاوزوا سن ال32 وال33 من أعمارهم مثل ميسي وبنزيما ورونالدو وزلاتان وليفاندوفسكي وغيرهم، لكنهم يؤدون بشكل مميز. لذا لست قلقاً”.

كما وعلق هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول، ” بالطبع سيكون الرحيل عن النادي لحظة حزينة، بالنظر إلى الأجواء التي أراها في الآنفيلد وتعليق اللافتات لي. داخل المدرجات وهتاف الجماهير باسمي”.

وختم حديثه، ” أتمنى أن أكون الهداف التاريخي لليفربول، قبل الرحيل عن الفريق. تسجيل أكثر من 300 هدفاً هو أمر صعب .. لكن دعونا نرى”.

