الجمعة, أبريل 22, 2022
الرئيسيةرياضة"لا يتعلق الأمر بالمال" .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع...
رياضة

“لا يتعلق الأمر بالمال” .. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول watanserb.com
محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي

وطن – تحدث النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بشأن تجديد عقده مع إدارة الريدز الذي سينتهي مع الفريق في صيف عام 2023.

تجديد عقد محمد صلاح

وأكد نجم ليفربول صلاح في تصريح صحفي مع مجلة “FOUR FOUR TWO” البريطانية، إن ” التفاوض بشأن عقدي مع النادي لا يتعلق بالمال على الإطلاق، ولا أعرف ماذا سيحدث؟!”.

وأضاف المصري صلاح، ” لا أعلم إذا كنت سأبقى مع ليفربول لسنوات طويلة أم لا، ويتبقى عام واحد لعقدي، كما وأعتقد أن الجماهير تعرف ما أريده”.

كما وأردف، ” نادي ليفربول يعني لي الكثير، لقد استمعت بلعب كرة القدم هنا أكثر من أي مكان أخر، وأعطيت كل ما لديّ والجميع رأى ذلك. لقد عشت الكثير من اللاحظات الرائعة هنا وكذلك التتويج بالعديد من البطولات والجوائز الفردية مع الفريق”.

فشل مفاوضات التجديد مع ليفربول

ورد هداف فريق ليفربول صلاح على احتمالية فشل المفاوضات مع الريدز، قائلاً: ” أنا ليست قلقاً بشأن تجديد عقدي، فالموسم الحالي لم ينتهي بعد، كما وأتمنى أن ينتهي بأفضل صورة ممكنة وهذا هو الأهم. وبعدها سنرى ما سيحدث في الموسم الأخير بشأن التعاقد”.

وتابع، ” لم أفكر في حقيقة أنني سأبلغ الثلاثين عاماً من عمري، ولقد سألت العديد من زملائي بشأن ذلك، وقالوا لي أنه شعور مختلف عندما تبلغ الثلاثين من العمر، لكنني لا أعرف، أنا أهتم بالحياة وكرة القدم ولا أهتم بالسن”.

اقرأ أيضاً:

كما واستكمل صلاح، ” هناك الكثير من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم تجاوزوا سن ال32 وال33 من أعمارهم مثل ميسي وبنزيما ورونالدو وزلاتان وليفاندوفسكي وغيرهم، لكنهم يؤدون بشكل مميز. لذا لست قلقاً”.

الحديث عن المستقبل

كما وعلق هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول، ” بالطبع سيكون الرحيل عن النادي لحظة حزينة، بالنظر إلى الأجواء التي أراها في الآنفيلد وتعليق اللافتات لي. داخل المدرجات وهتاف الجماهير باسمي”.

وختم حديثه، ” أتمنى أن أكون الهداف التاريخي لليفربول، قبل الرحيل عن الفريق. تسجيل أكثر من 300 هدفاً هو أمر صعب .. لكن دعونا نرى”.

ووصل عدد أهداف المصري صلاح مع ليفربول إلى 155 هدفاً. بقيمص الريدز، بينما ما زال الإنجليزي آيان راش يتربع على عرش صدارة هدافي ليفربول برصيد 346 هدفاً.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق ليفربول يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة، خلف المتصدر وحامل اللقب السابق مانشستر سيتي برصيد 76 نقطة لهذا الموسم.

( المصدر: وطن +FOUR FOUR TWO)

قد يهمك أيضاً: 

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا