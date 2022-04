عمران خان لآلاف المؤيدين: “لن نقبل العبودية، انتظروا ندائي للزحف نحو إسلام اباد”

وطن – شهدت مدينة لاهور الباكستانية، تجمعاً بشرياً هائلاً، دعماً لرئيس الوزراء السابق عمران خان الذي أطيح به مؤخراً .

ونشر عمران خان على حسابه الرسمي في تويتر، فيديو، للحشود الضخمة التي تجمّعت تأييداً له، وعلق: “أشكرك يا لاهور على الدعم الهائل. وأكبر جلسة خلال 26 عامًا في السياسة. والجمهور الأكثر استجابة وشغفًا”.

Thank you Lahore for the massive support & the biggest jalsa in my 26 years in politics; and the most responsive and passionate audience. #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/T9UC6x16xm

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 22, 2022