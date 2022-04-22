الجمعة, أبريل 22, 2022
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عشيقة بوتين تظهر مجدداً بمظهر مختلف .. شاهدوا الصّور

وسط مزاعم بأنها كانت تختبئ في شاليه سويسري أو مخبأ نووي سيبيريا

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
watanserb.com

وطن – نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن عودة ظهور “عشيقة بوتين” ألينا كاباييفا، 38 عامًا، في العاصمة الروسية موسكو مما أثار تكهنات بأنها التجأت إلى نفس علاجات التجميل التي التجأ إليها الزعيم الروسي.

عشيقة فلاديمير بوتين ألينا كاباييفا
عشيقة فلاديمير بوتين ألينا كاباييفا

يعتقد على نطاق واسع أن كاباييفاهي عشيقة يوتين وهي أم لأربعة أطفال. على الرغم من أن بوتين لم يعترف بهم رسميًا.

ظهور عشيقة بوتين الأخير

وأثار ظهورها الأخير في بروفة الجمباز الإيقاعي في موسكو تكهنات بأنها التجأت إلى عمليات التجميل “البوتوكس” مثل بوتين.

ظهور عشيقة بوتين الأخير في بروفة الجمباز الإيقاعي في موسكو
ظهور عشيقة بوتين الأخير في بروفة الجمباز الإيقاعي في موسكو

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في الواقع، لم يعاقب الغرب بعد كاباييفا، فبالإضافة إلى كونها عشيقة سرية لبوتين، تعمل هذه الأخيرة كرئيسة مجلس إدارة مجموعة National Media Group – وهي شركة تلفزيونية تابعة للكرملين.

ويعتقد أن كاباييفا وأبنائها قد تم إرسالهم إلى شاليه خاص في سويسرا أو إلى ملجأ في جبال الأورال أو القطب الشمالي أو سيبيريا.

عشيقة بوتين
عشيقة بوتين (يمين)

وقد تم تصوير بوتين وكاباييفا معًا في عدة مناسبات، وكشفت التحقيقات التي أجرتها مؤسسة مكافحة الفساد، التي أنشأها خصم بوتين المسجون أليكسي نافالني، أن العديد من الأوليغارشية الروسية قد منحوا هدايا وأموالا وأصولا لعائلة كابيفا.

وقد طالب نافالني من زنزانته بأن تواجه كافايفا عقوبات.

حياتها الخاصة

نادرًا ما تظهر لاعبة الجمباز السابقة في الأماكن العامة، كما التقط لها فيديو وهي ترقص في بطولة الجمباز الإيقاعي في موسكو في ديسمبر من العام الماضي، قبل أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا.

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وقد كان هذا آخر ظهور علني لها قبل هذا الأسبوع.

يذكر أنه منذ عام 2008 والشائعات تربط بين كاباييفا مع بوتين. حينها كانت نائبة مقرّبة من الكرملين.

وبحسب ما ورد، لديها أسطول من سيارات ليموزين. كما شوهدت وهي محاطة بمجموعة من حراس في زيارات لمقهى في موسكو. مما يشير إلى أنها مؤهلة للحصول على رقابة من أمن الدولة.

كما اعتبرها العديد من الروس سببًا لانفصال زواج بوتين من السيدة الأولى السابقة ليودميلا، البالغة من العمر 63 عامًا، والدة ابنتيه البالغتين.

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ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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