عشيقة بوتين تظهر مجدداً بمظهر مختلف .. شاهدوا الصّور

وطن – نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن عودة ظهور “عشيقة بوتين” ألينا كاباييفا، 38 عامًا، في العاصمة الروسية موسكو مما أثار تكهنات بأنها التجأت إلى نفس علاجات التجميل التي التجأ إليها الزعيم الروسي.

يعتقد على نطاق واسع أن كاباييفاهي عشيقة يوتين وهي أم لأربعة أطفال. على الرغم من أن بوتين لم يعترف بهم رسميًا.

ظهور عشيقة بوتين الأخير

وأثار ظهورها الأخير في بروفة الجمباز الإيقاعي في موسكو تكهنات بأنها التجأت إلى عمليات التجميل “البوتوكس” مثل بوتين.

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في الواقع، لم يعاقب الغرب بعد كاباييفا، فبالإضافة إلى كونها عشيقة سرية لبوتين، تعمل هذه الأخيرة كرئيسة مجلس إدارة مجموعة National Media Group – وهي شركة تلفزيونية تابعة للكرملين.

ويعتقد أن كاباييفا وأبنائها قد تم إرسالهم إلى شاليه خاص في سويسرا أو إلى ملجأ في جبال الأورال أو القطب الشمالي أو سيبيريا.

وقد تم تصوير بوتين وكاباييفا معًا في عدة مناسبات، وكشفت التحقيقات التي أجرتها مؤسسة مكافحة الفساد، التي أنشأها خصم بوتين المسجون أليكسي نافالني، أن العديد من الأوليغارشية الروسية قد منحوا هدايا وأموالا وأصولا لعائلة كابيفا.

وقد طالب نافالني من زنزانته بأن تواجه كافايفا عقوبات.

حياتها الخاصة

نادرًا ما تظهر لاعبة الجمباز السابقة في الأماكن العامة، كما التقط لها فيديو وهي ترقص في بطولة الجمباز الإيقاعي في موسكو في ديسمبر من العام الماضي، قبل أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا.

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وقد كان هذا آخر ظهور علني لها قبل هذا الأسبوع.

يذكر أنه منذ عام 2008 والشائعات تربط بين كاباييفا مع بوتين. حينها كانت نائبة مقرّبة من الكرملين.

وبحسب ما ورد، لديها أسطول من سيارات ليموزين. كما شوهدت وهي محاطة بمجموعة من حراس في زيارات لمقهى في موسكو. مما يشير إلى أنها مؤهلة للحصول على رقابة من أمن الدولة.

كما اعتبرها العديد من الروس سببًا لانفصال زواج بوتين من السيدة الأولى السابقة ليودميلا، البالغة من العمر 63 عامًا، والدة ابنتيه البالغتين.

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