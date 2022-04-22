صور تعذيب منى الشريف تهز السعودية والنائب العام يصدر أوامر صارمة!

وطن– تصدرت ضحية عنف جديدة في السعودية، تدعى منى الشريف، التريند عبر مواقع التواصل، بعد تداول صور صادمة لما فعله زوجها بها.

معنفة جدة

وفي التفاصيل، نشرت شقيقة الضحية منى، صوراً للأخيرة وهي ترقد في المستشفى بين الحياة والموت.

وكتبت شقيقة معنفة جدة: ” أختي المواطنة منى الشريف دخلت مستشفى شرق جدة يوم 19/9/1443 بعد اعتداء زوجها عليها. حيث قام بفقع عينها وأفقدها بصيرتها أمام أبنائها السبعة”.

وأضافت: “زوجها قام بشرطها بسكين في أنحاء متفرقة من جسدها خمس منها في وجهها. وأصيبت بنزيف في الدماغ وكسور متفرقة في جسمها وحبسها في البيت ولم يسعفها”.

وكشفت شقيقة الضحية أن زوج منى حاول الاعتداء أيضاً على المسعفين الذين نقلوها إلى المستشفى في جدة. مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بالاعتداء عليها.

وعقبت : “هذه المرة الرابعة التي يعتدي عليها ونفذ بسبب علاقاته، لم يبق لي مكان إلا أنتم يا أهلي في تويتر. أختي بياناتها ومكانها موضح أرجو من الجميع إنقاذها”.

الضحية منى أنقذوها

وتصدر هاشتاج #الضحية_منى_انقذوها، التريند في المملكة، طالب خلاله الناشطون بسرعة إلقاء القبض على الجاني، ومحاسبته.

وكشف المحامي السعودي عبدالله الجهيمي تفاصيل أخرى مروعة، حيث طالب في البداية بالمساعدة في في الوصول إليها.

ثم أعلن الجهيمي أنه تمكن من الوصول لمعنفة جدة، وقال: ” شفت أشياء يشيب منها الراس. والله لو وريتكم الصور، يمكن تروحون تذبحونه في وسط بيته، ويمكن ما يبرد خاطركم بعد.”

ونشر الجهيمي فيديو يوثق قيام الزوج بحلق شعر زوجته تماماً وحواجبها أيضاً، تأديباً لها.

السافل المنحط زوجها كان يعذبها بشكل قاسي جدًا. هنا حلق شعرها غصب؛ لتأديبها. pic.twitter.com/422sPcOiJ5 — عبدالله بن خضران الجهيمي (@Juhaieeem) April 22, 2022

تعذيب وتشويه

وكشفت شقيقة الضحية في تصريحات صحفية، أن تعنيف شقيقتها – أم لثمانية أبناء- تسبب بفقدانها لبصرها وتعرضها لكسور في الرأس والجمجمة.

وأكدت شقيقة معنفة جدة، أن منى ترقد بمستشفى شرق جدة، وحالتها الصحية حرجة نتيجة العنف الذي تعرضت له من زوجها.

وقالت إن شقيقتها فقدت بصرها بعينها اليمنى، وتعاني كسورا في الظهر والجمجمة والرأس والأنف والضلوع.

وكشفت أن زوج معنفة جدة كان يتلذذ بتعذيبها، فشوه وجهها وقطع لسانها وإصبعها. مشيرة إلى أن شقيقتها تعرضت للعنف في منتصف رمضان في منزلها واستمرت بإصاباتها لخمسة أيام محاولاً التستر على فعلته.

لكن أحد أفراد العائلة أبلغ الشرطة والإسعاف الذي حضر لنقلها للمستشفى وسط حماية أمنية.

تهديد بالقتل

وقالت شقيقة منى، إن زوج الأخيرة تغير بشكل ملحوظ وأصبح يعنفها بشكل أكبر حيث قام بربطها قبل شهرين وحلق شعر رأسها وحاجبيها.

وأضافت: “حين حاولت الهروب منه لمنزل عائلتها هددها بقتل أحد أبنائها”.

وفي وقت لاحق، أصدر النائب العام في السعودية سعود المعجب، أمراً بإيقاف شخص اعتدى على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة.

وبينما لم يتم الإشارة صريحاً إلى أن المقصود زوج الضحية منى، إلا أن مشاركة الجهيمي للخبر، وتوجهه بالشكر للنائب العام، أكدا أنه المقصود.

ونقلت صحيفة “أخبار 24” المحلية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، قوله إن الأمر جاء بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات بمحافظة جدة عن قدوم امرأة، تعرَّضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة.

وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية للنيابة العامة.

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