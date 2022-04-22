حليمة بولند تؤدي صلاة التراويح وقيام الليل بمكياج كامل ورموش! (فيديو)

وطن– أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، جدلاً واسعاً بإطلالتها أثناء صلاة التراويح، وقيام الليل.

قيام ليل وتراويح!

وظهرت حليمة في صورة عبر “سناب شات”، وهي ترتدي عباءة ملونة، وتغطي شعرها، وتضع مكياجاً كاملاً.

وعلقت: “إلى القيام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، دعواتكم لنا بهذه الأيام المباركة”.

وسبق أن ظهرت حليمة بفيديو وهي ترتدي عدسات لاصقة ملونة، وتضع مساحيق تجميل خفيفة، أثناء توجهها لقيام الليل والتراويح أيضاً.

قد يهمك أيضاً:

حليمة تبرر

وبررت الإعلامية الكويتية حينها الأمر قائلة: “اللي يقولولي ليش حاطة عدسات وميك أب حق القيام، حبايبي توني مخلصة من تغطيتي الإعلامية بالأفينيوز للمحل اللي شفتوه”.

وتابعت: “علطول ما مداني أبدل، وعبايتي وشيلتي بالسيارة، خلصت من الإعلان وعلطول لبست عبايتي وجيت للقيام هنا بالمسجد”.

وأكدت حليمة أنها لم تمتلك الوقت بأن تعود إلى المنزل، وتقوم بإزالة المكياج والعدسات، منوهة أنها كانت على وضوء.

قد يهمك أيضاً:

وسخر الناشطون من حليمة وتوثيقها قيامها بالعبادات وقيام الليل، بينما اتهمها آخرون بتشويه صورة الإسلام بصلاتها بكامل مكياجها وكأنها متوجهة لحفلة زفاف، وليس إلى جامع.

حجاب حليمة بولند

هذا وقد ارتدت حليمة الحجاب في وقت سابق كترويج وإعلان لعلامة تجارية فقط.

ونشرت حليمة حينها مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها على (سناب شات)، ظهرت خلالها وهي تعلم متابعاتها طريقة لف الحجاب.

وعلقت: (الطريقة كاملة لحجاب الهبة الجديدة بنات من ملافع نيروز).

وسخر الجمهور من شكل الإعلامية في حينها، والذي اختلف تماماً بسبب عمليات التجميل، خاصة شفاهها، ورأوا أن حجم رأسها لا يتناسب مع جسدها.

اقرأ أيضاً: