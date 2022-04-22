الجمعة, أبريل 22, 2022
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الهدهد

تحذير من تيليغرام بعد حصول مؤسسه على الجنسية الإماراتية: “بات يفتقد الأمان”

"مؤشر جديد على اختراق الإمارات لتطبيق تيليغرام"

باسل النجار
كتب باسل النجار
مؤسس تيليغرام يحصل على الجنسية الإماراتية watanserb.com
مؤسس تيليغرام يحصل على الجنسية الإماراتية

وطن – حذّر ناشطون من تطبيق “تيليغرام”، بعدما كشف النقاب عن حصول الملياردير الروسي بافل دوروف مؤسس التطبيق والذي يعيش في دبي منذ عام 2017، على الجنسية الإماراتية، لتصبح الجنسية الرابعة التي يحصل عليها بعد روسيا وجزر سانت كيتس ونيفيس وفرنسا .

وذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية أن مؤسس تطبيق “تيليغرام” حصل على جنسية دولة الإمارات في فبراير 2021. بحسب ما نقلته عن مصدرين مقربين من الملياردير الروسي

ووفقا لبيانات مجلة “فوربس” الأمريكي يحتل مؤسس “تيليغرام” بافيل دوروف المرتبة الثالثة في ترتيب أغنى أغنياء روسيا، وتقدر ثروته بحوالي 15.1 مليار دولار.

ودوروف إلى جانب كونه مؤسس تطبيق “تيليغرام” هو أيضا مؤسس أكبر شبكة اجتماعية روسية وهي “فكونتاكتي”، ويقوم حاليا في الإمارات.

من جهته، حذّر الأمين العام لحزب التجمع الوطني د.عبدالله العودة النشطاء والمهتمين من استخدام التطبيق في المحادثات الحساسة.

واعتبر العودة في تغريدةٍ له بتويتر أنّ ذلك مؤشراً جديداً على اختراق الإمارات لتطبيق تيليغرام وأنه يفتقد للأمان.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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