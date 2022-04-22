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الملاكم مايك تايسون يبرح أحد الركاب المخمورين ضربا على متن طائرة (شاهد)

بواسطة
سالم حنفي
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مايك تايسون watanserb.com
الملاكم السابق وبطل العالم بالوزن الثقيل مايك تايسون

وطن – نشر موقع “TMZ” المختص بأخبار النجوم والمشاهير مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الملاكم السابق وبطل العالم بالوزن الثقيل، مايك تايسون، بضرب راكب مخمور على متن طائرة متوجهة من مطار مدينة سان فرانسيسكو إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووفقا للفيديو المنشور، فقد ظهر الراكب ثملا ويقوم بممازحة “تايسون” بطريقة مزعجة. حتى اضطر “تايسون” إلى القيام من مقعده ليسدد لكمات سريعة ومن نوع خفيف بعض الشيء على وجه الشاب، لإيقافه عند حده، إلا أنها تركت آثاراً واضحة على وجهه.

وأكد الموقع الذي نقل عن شهد عيان، بأن الملاكم البالغ 56 سنة “كان ودوداً ولطيفاً في البداية مع الشاب والركاب الآخرين، إلى درجة أنه التقط معه صورة “سيلفي” شخصية”.

إلا أن الراكب الذي كان جالساً خلفه تماماً، عاد إلى مواصلة مزاحه والاقتراب من أذنيه ليسمعه ما كان يقول. فطلب منه تايسون التوقف مراراً، لكنه استمر على ما كان فيه من إزعاج. لذلك نال من تايسون ما اضطره إلى طلب عناية طبية، توجه بعدها إلى الشرطة وتقدم ضده بشكوى.

(المصدر: تويتر – وطن)

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مصدرTMZ
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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