الملاكم مايك تايسون يبرح أحد الركاب المخمورين ضربا على متن طائرة (شاهد)

وطن – نشر موقع “TMZ” المختص بأخبار النجوم والمشاهير مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الملاكم السابق وبطل العالم بالوزن الثقيل، مايك تايسون، بضرب راكب مخمور على متن طائرة متوجهة من مطار مدينة سان فرانسيسكو إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.

ووفقا للفيديو المنشور، فقد ظهر الراكب ثملا ويقوم بممازحة “تايسون” بطريقة مزعجة. حتى اضطر “تايسون” إلى القيام من مقعده ليسدد لكمات سريعة ومن نوع خفيف بعض الشيء على وجه الشاب، لإيقافه عند حده، إلا أنها تركت آثاراً واضحة على وجهه.

I thought it was an unspoken rule not to mess with Mike Tyson. pic.twitter.com/Sy5i2wbZhm — Avi Yemini (@OzraeliAvi) April 21, 2022

وأكد الموقع الذي نقل عن شهد عيان، بأن الملاكم البالغ 56 سنة “كان ودوداً ولطيفاً في البداية مع الشاب والركاب الآخرين، إلى درجة أنه التقط معه صورة “سيلفي” شخصية”.

إلا أن الراكب الذي كان جالساً خلفه تماماً، عاد إلى مواصلة مزاحه والاقتراب من أذنيه ليسمعه ما كان يقول. فطلب منه تايسون التوقف مراراً، لكنه استمر على ما كان فيه من إزعاج. لذلك نال من تايسون ما اضطره إلى طلب عناية طبية، توجه بعدها إلى الشرطة وتقدم ضده بشكوى.

(المصدر: تويتر – وطن)

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