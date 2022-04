القبض على 4 رجال اغتصبوا سحلية مهددة بالانقراض في الهند

وطن – في واحدة من أكثر الحوادث غرابة ، ألقت الشرطة الهندية القبض على أربعة رجال اغتصبوا سحلية مهددة بالانقراض قبل أن يقتلوها ويقومون بأكلها، في واحدة من أكثر محميات الغابات المحمية في البلاد.

ووفقا لموقع “تريبيون“، ووقع الحادث في 29 مارس في محمية ساهيادري للنمور، في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند ، وفقًا لما ذكره نائب .

وبحسب الموقع، فقد ألقت مصائد الكاميرات في الغابة ، والمخصصة لتعقب النمور ، القبض على الرجال المتهمين وهم يتعدون على منتزه تشاندولي الوطني في المحمية. حيث اعتقل مسؤولو الغابات الرجال بين 1 و 5 أبريل / نيسان ، ووجدوا على هواتفهم صوراً ومقاطع فيديو لهم وهم يغتصبون سحلية (ورلة) بنغالية. ثم يقتلونها ويأكلونها.

