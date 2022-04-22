القبض على 4 رجال اغتصبوا سحلية مهددة بالانقراض في الهند

وطن – في واحدة من أكثر الحوادث غرابة ، ألقت الشرطة الهندية القبض على أربعة رجال اغتصبوا سحلية مهددة بالانقراض قبل أن يقتلوها ويقومون بأكلها، في واحدة من أكثر محميات الغابات المحمية في البلاد.

ووفقا لموقع “تريبيون“، ووقع الحادث في 29 مارس في محمية ساهيادري للنمور، في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند ، وفقًا لما ذكره نائب .

وبحسب الموقع، فقد ألقت مصائد الكاميرات في الغابة ، والمخصصة لتعقب النمور ، القبض على الرجال المتهمين وهم يتعدون على منتزه تشاندولي الوطني في المحمية. حيث اعتقل مسؤولو الغابات الرجال بين 1 و 5 أبريل / نيسان ، ووجدوا على هواتفهم صوراً ومقاطع فيديو لهم وهم يغتصبون سحلية (ورلة) بنغالية. ثم يقتلونها ويأكلونها.

Four men arrested for gang r#ping a monitor lizard Four men have been arrested for allegedly r#ping a Bengal monitor lizard at the Sahydari Tiger Reserve in Maharashthra, India. According to reports, the four men who are hunters are identified as, Sandeep Tukram, Pawar pic.twitter.com/byM47QhybJ — Lukman Opawoye (@OpawoyeLaw_Tax) April 20, 2022

وقال ضابط قسم الغابات فيشال مالي: “لم أر قط جريمة كهذه من قبل”. “الرجال في العشرينات والثلاثينيات من العمر ، ويبدو أنهم فعلوا ذلك من أجل المتعة. لم يكن هناك أجندة دينية أو السحر الأسود”.

تم التعرف على الرجال وهم سانديب باوار ، ومانجيش كامتكار ، وأكشاي كامتكار ، ورامش غاغ ، وجميعهم من السكان المحليين. ووجهت إليهم التهم بموجب قانون (حماية) الحياة البرية الهندي لعام 1972. ومنحتهم محكمة محلية الإفراج بكفالة الأسبوع الماضي.

السحالي مهددة بالانقراض في الهند

وذكر التقرير أن السحالي المراقبة في الهند مهددة بالانقراض ، وهي من الأنواع المحمية بموجب القانون. ويمكن معاقبة المخالفين بالسجن سبع سنوات. حيث سجل تقرير صادر عن جماعات الدفاع عن الحياة البرية 82 حالة اعتداء جنسي على حيوانات في الهند بين عامي 2010 و 2020. وكان هذا من بين 500000 حالة من الجرائم المتعلقة بالحيوانات التي تشمل التعذيب والقتل.

ووفقا للتقرير، تشمل أحدث حالات الاعتداء الجنسي على الحيوانات قيام رجل باغتصاب وقتل ماعز حامل في جنوب الهند. ورجل يبلغ من العمر 60 عامًا اغتصب أنثى كلب ضال العام الماضي.

وأثناء خروج المشتبه بهم بكفالة ، قالت مالي إن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحادثة تم إرسالها إلى مختبر الطب الشرعي لبناء أدلة للقضية. حيث يسعى مسؤولو الغابات أيضًا إلى الحصول على مشورة قانونية بشأن اتهام المتهمين بموجب قانون يجرم الجنس غير الطبيعي بين البشر والحيوانات.

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