السفير السعودي في اليمن يكشف لأول مرة تفاصيل محاولة الاعتداء عليه من قبل قطاع طرق (شاهد)

وطن – كشف السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر عن حادثة غريبة تعرض لها في وقت سابق خلال عودته من المملكة لليمن عن طريق البر.

وقال “آل جابر” خلال حواره مع برنامج “الليوان” الذي يقدمه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر ويذاع على قناة “روتانا خليجية” إنه تعرض لمحاولة اعتداء من قبل قطاع طرق مسلحين في اليمن.

وأوضح إنه فوجئ بمطب صناعي فتوقفت السيارة وهاجمه خمسة أشخاص مسلحين، طلبوا منه إعطائهم أمواله وأسلحته وعدم المقاومة.

وأضاف أنه تحدث معهم باعتبارهم “أصل العروبة” فتفاعلوا معه وقرروا عدم سرقته واستضافته، قائلا إن “الظروف الاقتصادية والمعيشية اضطرتهم لهذا الخطأ”.

هزم قُطّاع الطرق بذكاءه..

السفير السعودي في اليمن "محمد آل جابر" يكشف تفاصيل واقعة محاولة الاعتداء عليه من قُطّاع طرق مسلحين في اليمن@almodifer#محمد_آل_جابر_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/45v0uBr5Z1 — الليوان (@almodifershow) April 22, 2022

كما تحدث آل جابر عن تفاصيل تصديه لمحاولة سابقة لاقتحام السفارة السعودية في صنعاء. قائلا إن أحد الأشخاص التابعين للحوثيين، يدعى عبد الحكيم، جاء إلى مقر السفارة برفقة 10 سيارات مسلحة و80 مقاتلا.

وطالب الشخص بالإفراج عن أخيه المقبوض عليه في المدينة المنورة، مهددا باقتحام السفارة.

إما نموت أو تموت أنت..

السفير السعودي في اليمن "محمد آل جابر" يروي تفاصيل تصديه لمحاولة اقتحام السفارة السعودية خلال فترة سيطرة الحوثيين على صنعاء@almodifer#محمد_آل_جابر_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/mPGVcyexd9 — الليوان (@almodifershow) April 22, 2022

وقال السفير السعودي إنه تواصل معه وعرض عليه خيارين؛ إما المواجهة أو الجلوس معه لمعرفة قصة أخيه ومنحه تأشيرة للسعودية وتوكيل محام.

وقد بادر الشخص بالاعتذار للسفير وقبل الخيار الثاني، على حد قول آل جابر.

(المصدر: تويتر – وطن)

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