الجمعة, أبريل 22, 2022
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السفير السعودي في اليمن يكشف لأول مرة تفاصيل محاولة الاعتداء عليه من قبل قطاع طرق (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
السفير السعودي في اليمن watanserb.com
السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر

وطن – كشف السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر عن حادثة غريبة تعرض لها في وقت سابق خلال عودته من المملكة لليمن عن طريق البر.

وقال “آل جابر” خلال حواره مع برنامج “الليوان” الذي يقدمه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر ويذاع على قناة “روتانا خليجية” إنه تعرض لمحاولة اعتداء من قبل قطاع طرق مسلحين في اليمن.

وأوضح إنه فوجئ بمطب صناعي فتوقفت السيارة وهاجمه خمسة أشخاص مسلحين، طلبوا منه إعطائهم أمواله وأسلحته وعدم المقاومة.

وأضاف أنه تحدث معهم باعتبارهم “أصل العروبة” فتفاعلوا معه وقرروا عدم سرقته واستضافته، قائلا إن “الظروف الاقتصادية والمعيشية اضطرتهم لهذا الخطأ”.

كما تحدث آل جابر عن تفاصيل تصديه لمحاولة سابقة لاقتحام السفارة السعودية في صنعاء. قائلا إن أحد الأشخاص التابعين للحوثيين، يدعى عبد الحكيم، جاء إلى مقر السفارة برفقة 10 سيارات مسلحة و80 مقاتلا.
وطالب الشخص بالإفراج عن أخيه المقبوض عليه في المدينة المنورة، مهددا باقتحام السفارة.

وقال السفير السعودي إنه تواصل معه وعرض عليه خيارين؛ إما المواجهة أو الجلوس معه لمعرفة قصة أخيه ومنحه تأشيرة للسعودية وتوكيل محام.

وقد بادر الشخص بالاعتذار للسفير وقبل الخيار الثاني، على حد قول آل جابر.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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