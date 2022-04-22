الجمعة, أبريل 22, 2022
الرئيسيةرياضةالأهلي المصري يقصي الرجاء بشق الأنفس من دوري أبطال أفريقيا (شاهد)
رياضة

الأهلي المصري يقصي الرجاء بشق الأنفس من دوري أبطال أفريقيا (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
نتيجة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

وطن – تأهل حامل اللقب الأهلي المصري إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل أمام الرجاء المغربي بهدف لكليهما، مستفيداً من تقدمه في مباراة الذهاب على ميدانه.

أهداف الأهلي والرجاء

وافتتح صاحب الأرض الرجاء البيضاوي مباراة قمة العودة بهدف مبكر، جاء في الدقيقة الخامسة من توقيع الكونغولي فابريس نغوما برأسية رائعة على يمين شباك حارس الأهلي الشناوي.

كما وأردك فريق الأهلي ” المارد الأحمر” هدف التعادل في الدقيقة ال44 عن طريق محمد عبد المنعم برأسية ساحرة من ركلة ركنية نفذها النجم التونسي علي معلول.

اقرأ أيضاً: 

وتأهل فريق الأهلي إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا بشق الأنفس، بنتيجة في مباراة الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

وشهدت أحداث مباراة العودة بين كلا الفريقين، إهدار فريق الأهلي ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الشوط الأول من اللقاء، تولى تنفيذها معلول، لكن حارس الرجاء أنس الزنيتي تصدى لها ببراعة.

تشكيلة الأهلي المصري

ولعب فريق الأهلي بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني بتشكيلة أساسية أمام صاحب الأرض الرجاء المغربي، حيث كان في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع التشكيلة جاء كلاً من اللاعبين، محمد هاني، علي معلول، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، علي معلول. كما وفي خط الوسط آتى كلاً من: حسين الشحات، عمرو السولية، أليو ديينغ.

اقرأ أيضاً: 

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

تشكيلة الرجاء المغربي

ودخل المدرب المغربي رشيد الطاوسي المباراة في تشكيلة أساسية أمام حامل اللقب الأهلي المصري، حيث تواجد في حراسة المرمى أنس الزنيتي.

كما وجاء في دفاع التشكيلة كلاً من: جبيرا، إلياس حداد، جمال حركاس، عبد الإله مذكور. أما في وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، محمد المكازي، محسن متولي، بدر بولهرود.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، محمد زريدة، حميد أحداد، فابريس نغوما.

وسيواجه فريق الأهلي المصري في دور النصف النهائي للمرة ال17 من البطولة الأفريقية، أمام نظيره وفاق سطيف الجزائري بعد نجاح الأخير في إقصاء الترجي التونسي.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: 

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا