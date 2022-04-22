الجمعة, أبريل 22, 2022
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رياضة

أول ضحايا إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الجديد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أول ضحايا قرارات مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي إريك تين هاج watanserb.com
مدرب مانشستر يونايتد الجديد إريك تين هاج

وطن – من المتوقع أن يسحب الهولندي إريك تين هاج 52 عاماً، مدرب مانشستر يونايتد الجديد إشارة القيادة من المدافع الإنجليزي هاري ماغواير من أجل الحفاظ على استقرار فريق الشياطين الحمر مع بداية الموسم المقبل.

أولى قرارات إريك تين هاج

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، بأن المدرب الهولندي إريك الذي سيتولى تدريب فريق مانشستر يوناتيد بدءا من الموسم المقبل، والقادم من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي. سيتخذ العديد من القرارات من أجل الحفاظ على الانضباط داخل غرفة تبديل الملابس بالفريق.

وأردفت الشبكة، ” ملف إشارة قيادة مانشستر يونايتد يعد من أبرز الملفات. أمام المدرب الجديد إريك هاج، حيث استقر على نزع إشارة القيادة من النجم الإنجليزي هاري ماغواير الموسم القادم”.

كما وأوضحت، أن المدرب الهولندي إريك تين هاج. يرغب في سحب إشارة القيادة من القائد ماغواير، نتيجة عدم استغلال اللاعب لها بشكل جيد، إلى جانب عدم تقدمه الدور الإيجابي وتراجع مستواه مع الفريق في الآونة الأخيرة.

رونالدو وحمل إشارة القيادة

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد تحدثت في وقت سابق، عن وجود خلاف بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي هاري ماغواير على حمل إشارة القيادة مع فريق الشياطين الحمر الإنجليزي، إلا أن اللاعب قد نفى صحة تلك الأنباء وعدم وجود خلاف مع الدون رونالدو.

مانشستر يونايتد وإريك هاج

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، الخميس، في بيان صحفي له نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، عن التعاقد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج القادم من صفوف نادي أياكس لتدريب الفريق. مع بداية الموسم المقبل حتى موسم عام 2025.

كما وحقق الهولندي إريك العديد من الألقاب مع فريق أياكس أمسترادم. منذ توليه تدريب الفريق 2017، كان من أبرزها التتويج بلقب الدوري مرتين، والتأهل إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لأول كرة في تاريخه منذ فترة التسعينات.

ويحتل فريق أياكس الذي يتولى تدريبه حتى نهاية الموسم الحالي، في صدارة ترتيب الدوري الهولندي الممتاز. برصيد 72 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط مع الوصيف بي أس في الذي جاء في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

( المصدر: وطن + سكاي سبورتس)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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