نصائح للقادة لمنع الإرهاق الوظيفي 

وطن– نشرت مجلة نيوزويك الامريكية تقريرا استعرضت من خلاله مجموعة من النصائح التي يمكن للقادة إتباعها لتقليل الإرهاق الوظيفي.

سواء كان موظفوك يعملون عن بعد، أو وفقًا لجدول زمني مختلط، فإن الاحتمالات بأنهم يشعرون بضغوط السنوات الماضية واردة جدا.

يمكن للقائد إتباع هذه الاستراتيجيات لمعالجة وتقليل إرهاق الموظفين في مكان العمل.

تحويل الإرهاق إلى طاقة

في حين أن القيادة لا تتعلق بك، فهي تبدأ منك. إن فريقك يتبع أفعالك وحاول خلال اجتماعاتك القادمة، الاستفسار حول مستويات طاقة فريق عملك وسيمكنك هذا بالتالي من تحويل “الإرهاق” إلى “الطاقة”.

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خلق مساحة للتفاعلات خارج العمل

إن الإرهاق الوظيفي يجعل الموظفين يشعرون بالتعب، لذا ينصح بتجربة اجتماع Zoom مع الموظفين أو ليالي ألعاب الفيديو. حيث يمكن للجميع أن يكونوا على طبيعتهم لفترة من الوقت ويتعلمون من بعضهم البعض.

التركيز على المكافآت الجوهرية

للقضاء على الإرهاق، حوّل تركيزك من المكافآت الخارجية مثل المال والمكانة إلى المكافآت الجوهرية مثل إنجاز شيء ذي معنى.

ركز على الفوائد النوعية كمحتوى الوظيفة، وتأثير عملك، والنمو الشخصي وفرص تنمية المهارات. والقيمة المضافة الخاصة بك والأشياء غير الملموسة مثل التحفيز الفكري والتفاعل الاجتماعي.

خلق توازن بين العمل ومتطلبات الحياة

يجب على القائد أن يفعل كل ما يتطلبه لبناء ثقافة داعمة تخلق توازن صحي بين العمل والحياة. عندما تجعل التوازن قيمة أساسية، لا يحدث الإرهاق وتزداد بالتالي تفاعلات ومردود الموظفين.

الحديث حول الصحة النفسية

يجب على القادة تشجيع الموظفين على اخذ أيام للصحة العقلية الشخصية. كما يجب عليهم الاطمئنان على صحة موظفيهم هذا يعني التحدث بصراحة عن الصحة العقلية وتشجيع الموظفين على فعل الشيء نفسه.

اسأل ما يحتاجه موظفوك

يعاني الجميع حتى قبل جائحة كورونا من ضغوط العمل وضغوط الحياة. ويمكن للقادة تقديم خيارات وفرص خالية من المخاطر للموظفين لتجربة طرق لتلبية الاحتياجات يمكن أن تساهم في خلق الإبداع.

السماح للموظفين بتجربة أشياء جديدة

لتقليل إرهاق الموظفين، يمكن أن تسمح لموظفيك بتبادل الأدوار مع بعضهم البعض لفترة معينة، وهي خطوة رائعة أثبتت فعاليتها لتجربة شيء جديد كما يمكن للقادة تقديم جلسات أسبوعية للتطوير الذاتي وإدارة الإجهاد.

إعطاء الأولوية للحياة العائلية للموظفين

يحدث الإرهاق عندما يكون العمل والحياة غير مستقران. لذا يجب على القادة أن يشجع موظفيهم على قضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم.

خلق ثقافة تحترم حدود الموظف

إن إنشاء ثقافة الشركة بطريقة لا يشعر من خلالها الموظفون بالحاجة إلى الارتباط بهواتفهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، يمنع بشكل استباقي إرهاق الموظفين.

ولتعزيز هذه الثقافة، من المهم الحرص على خلق التوازن بين العمل والحياة. يمكنك للقادة على سبيل المثال تقديم إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع للموظفين للتطوع في منظمة غير ربحية يشعرون بشغف حيالها.

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