موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2022

وطن – يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، السبت، في قمة إياب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا على ملعب ” محمد الخامس” في دولة المغرب.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وستنطلق صافرة بدء المباراة الحاسمة والقوية بين كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022، في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

Only good vibes in today's training🤩 pic.twitter.com/LqghIr9z0W — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 20, 2022

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية صباحاً. أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والرجاء المغربي، عبر شبكة قنوات “”Bein sport، التي تمتلك حقوق البث لكافة مباريات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

The penultimate training before #RCAASC is now completed ✅

Full focus 😤 pic.twitter.com/qum0qL5VyE — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 20, 2022

وسينقل أحداث اللقاء عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، ومعدل ترميز 27500، كما ومعدل تصحيح الخطأ 2/3. وباستقطاب أفقي.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة الأهلي والرجاء المغربي عبر شبكة قنوات “”Bein sport، المعلق التونسي رؤوف خليف.

لقطات من مران الأهلي اليوم بالدار البيضاء 📸🦅💪 pic.twitter.com/kZqLFlhvZy — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 20, 2022

وسيدير مجريات أحداث المباراة بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، الحكم السنغالي ماجويت نداي.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

وسيدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام الرجاء المغربي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع التشكيلة سيأتي كلاً من: محمد هاني، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد عبد المنعم، كما وسيكون في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، عمرو السولية. حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد عبد القادر.

لقطات من تدريب الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي بدوري الأبطال📸🦅💪#افريقيا_يا_اهلى pic.twitter.com/DQKCaMQQRX — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 21, 2022

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، محمد شريف، بيرسي تاو. فيما يستمر غياب أكرم توفيق، بدر بانون.

يشار إلى أن فريق الأهلي المصري قد حقق الفوز على الرجاء المغربي. بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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