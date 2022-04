موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2022

وطن – يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، السبت، في قمة إياب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا على ملعب ” محمد الخامس” في دولة المغرب.

وستنطلق صافرة بدء المباراة الحاسمة والقوية بين كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022، في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

Only good vibes in today's training🤩 pic.twitter.com/LqghIr9z0W

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة الثانية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية صباحاً. أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس فستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والرجاء المغربي، عبر شبكة قنوات “”Bein sport، التي تمتلك حقوق البث لكافة مباريات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

The penultimate training before #RCAASC is now completed ✅

Full focus 😤 pic.twitter.com/qum0qL5VyE

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 20, 2022