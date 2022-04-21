“لابيد” يفضح وزير خارجية الإمارات: “هذا موقفهم مما نفعل في الأقصى”

وطن – فضح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، وكشف دعم الإمارات لما تفعله اسرائيل بحق المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه .

“لابيد” نقل على لسان “ابن زيد”، قوله إن بلاده “تقدر ما تفعله إسرائيل في الأقصى”.

وقال وزير خارجية الإمارات لنظيره الإسرائيلي: إنه “يتفهم الصعوبات التي تواجهها إسرائيل على الأرض”.

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بينما أضاف الوزير الإسرائيليّ -حسبما أوردت وسائل اعلام عبرية: “ناقشنا صعوبة التعامل مع الأخبار المزيفة المناهضة لإسرائيل التي توزع في العالم العربي. واتفقنا على مواصلة العمل معا”.

كما ذكر أنه ناقش مع عبدالله بن زايد “أهمية العلاقات بين الدول والجهود المبذولة لتعميقها وتقويتها”.

ويشهد المسجد الأقصى مؤخرا اقتحامات من قبل المستوطنين اليهود تحت حراسة الاحتلال، ما دفع الفلسطينيين للمرابطة فيه وصد اعتداءات الصهاينة الذي يسعون لذبح قرابين مزعومة داخل المسجد المبارك.

وتنتهي الخميس، الاقتحامات المتعلقة بعيد الفصح اليهودي، الذي بدأ الأحد الماضي. وبلغ عدد إجمالي المقتحمين 3670 مستوطنا على مدار 5 أيام.

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