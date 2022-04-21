الجمعة, أبريل 22, 2022
الرئيسيةالهدهد"لابيد" يفضح وزير خارجية الإمارات: "هذا موقفهم مما نفعل في الأقصى"
الهدهد

“لابيد” يفضح وزير خارجية الإمارات: “هذا موقفهم مما نفعل في الأقصى”

"الإمارات تقدر ما تفعله إسرائيل في الأقصى"

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
لابيد و عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات watanserb.com
لابيد و عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات

وطن – فضح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، وكشف دعم الإمارات لما تفعله اسرائيل بحق المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه .

“لابيد” نقل على لسان “ابن زيد”، قوله إن بلاده “تقدر ما تفعله إسرائيل في الأقصى”.

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد

وقال وزير خارجية الإمارات لنظيره الإسرائيلي: إنه “يتفهم الصعوبات التي تواجهها إسرائيل على الأرض”.

اقرأ أيضاً: 

بينما أضاف الوزير الإسرائيليّ -حسبما أوردت وسائل اعلام عبرية: “ناقشنا صعوبة التعامل مع الأخبار المزيفة المناهضة لإسرائيل التي توزع في العالم العربي. واتفقنا على مواصلة العمل معا”.

كما ذكر أنه ناقش مع عبدالله بن زايد “أهمية العلاقات بين الدول والجهود المبذولة لتعميقها وتقويتها”.

ويشهد المسجد الأقصى مؤخرا اقتحامات من قبل المستوطنين اليهود تحت حراسة الاحتلال، ما دفع الفلسطينيين للمرابطة فيه وصد اعتداءات الصهاينة الذي يسعون لذبح قرابين مزعومة داخل المسجد المبارك.

اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

وتنتهي الخميس، الاقتحامات المتعلقة بعيد الفصح اليهودي، الذي بدأ الأحد الماضي. وبلغ عدد إجمالي المقتحمين 3670 مستوطنا على مدار 5 أيام.

اقرأ أيضاً: 

شيراز ماضي
شيراز ماضي
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا