كيم كارديشيان تصف حالتها لأول مرة أثناء تصوير شريطها الجنسي الشهير

وطن– مع تزايد الشائعات حول وجود شريط جنسي آخر لها، شارك معجبو كارداشيان على وسائل التواصل الإجتماعي لقطات من المسلسل الواقعي الشهير Keeping Up With The Kardashians ، تظهر اعترافات كيم حول تعاطي مخدر ”اكستازي” عندما كانت في العشرينات من عمرها. وفقا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

اعترافات كيم الجريئة

وفي إحدى الحلقات من المسلسل، أفشت كيم سرها لكل من شقيقتها كيندال جينر وحبيب شقيقتها السابق “سكوت ديسيك”.

وصدم ديسيك عندما سمع اعتراف تناول كيم الكوكايين. كما قالت أختها كيندال بأنها لم تكن تعلم أبدًا أن أختها كانت تتناول المخدرات.

وفي اعتراف جريء وصادم، كشفت نجمة تلفزيون الواقع أنها تناولت المخدرات في العشرينيات من عمرها. حيث كانت على وشك الزواج من المنتج الموسيقي ديمون توماس في عام 2000.

وأكدت كيم بأن الجميع يعرف حقيقة أنها كانت منتشية عندما تزوجت للمرة الأولى وصوّرت الفيديو الجنسي مع راي جيه. بل ووصفت حالتها حينها بأن حنكها كان يرتجف من تأثير المخدرات.

قد يهمك أيضاً:

القصة لم تنته بعد

وكان قد أثار الفيديو الإباحي المسرّب لكيم جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. ويبدو أن هذه القصة المثيرة لم تنته بعد.

حيث هناك شائعات تتحدث عن إمكانية تسرب المزيد من اللقطات لقصة كيم وراي خلال المدة التي قضياها معا. على الرغم من أن كيم، البالغة من العمر 41 عامًا، استدعت محاميها وهددت صديقها السابق إذا قام بهذه الخطوة مجددا.

كانت كيم غير معروفة في عام 2002، عندما تسرب الشريط. وكانت تشتغل كمصممة أزياء لأخت راي، المغنية براندي.

راي و الذي اسمه الحقيقي ويليام راي نوروود جونيور، هو أيضًا أول ابن عم لمغني الراب سنوب دوج.

انفصل الثنائي في عام 2006 ووصف كل منهما الآخر بأنه “صديقان حميمان”.

كيم تتأهب لمنع تسريب شريط جنسي آخر خاص بها

لكن كل هذا تغير مؤخرًا، خاصة بعد أن اتصلت كيم بالمحامين على أمل أن يتمكنوا من منع شريط جنسي آخر خاص بها من الظهور على الملأ.

وتشعر كيم بالقلق من أن يقوم المغني راي بالتخطيط لكسب الملايين من الدولارات. وذلك من خلال مشاركة مقاطع جنسية أخرى مسجلة مع الجمهور ونشرها على نطاق واسع.

بالفعل، أنفقت كيم آلاف الدولارات حيث عملت على تعيين فريق من المحامين. وذلك لأنها مصممة على حماية عائلتها “بأي ثمن” حيث أنها أخبرت المحاميين “هذا لن يحدث مرة أخرى معي ولو على جثتي”.

هدد الشريط الجنسي الأول بإفساد مسيرة كيم المهنية قبل أن تبدأ بالفعل. ولكن في النهاية هو الذي ساهم في إطلاق شهرتها على نطاق واسع.

اقرأ أيضاً: