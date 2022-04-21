الجمعة, أبريل 22, 2022
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رياضة

قرار صادم من “الفيفا” لأنصار المنتخب الجزائري!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
الفيفا يلغي حجز التذاكر المدفوعة الخاصة بمباريات المنتخب الجزائري في كأس العالم watanserb.com
الفيفا يلغي حجز التذاكر المدفوعة الخاصة بمباريات الجزائر في كأس العالم

وطن – قالت وسائل إعلام جزائرية، إنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وجه ضربة قوية لأنصار المنتخب الوطني الجزائري قبل مونديال قطر 2022.

وبحسب جريدة “النهار” الجزائرية، فقد ألغت الفيفا عمليات حجز التذاكر المدفوعة الخاصة بمباريات الخضر في منافسة كأس العالم.

وكانت عملية بيع التذاكر اطلقت قبل انطلاق المباريات الفاصلة من بينها مباراة الخضر أمام الكاميرون.

كما ستقوم “الفيفا” بتعويض أصحاب التذاكر خلال 30 يوما عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

ولم يتمكن منتخب الجزائر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وخسر الجزائريون الثلاثاء الماضي، أمام الكاميرون 1-2 في الوقت الإضافي، في إياب المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، عقب الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وبعد المباراة، تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطلب إلى نظيريه الأفريقي والدولي، من أجل إعادة مباراة الكاميرون.

ويعود السبب غي الطلب الجزائري إلى الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي ارتكبها حكم المباراة الجامبي باكاري جاساما، قبل أن يرفع الاتحاد الجزائري شكواه إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وألغى جاساما هدفين للجزائر الأول بداعي التسلل والثاني بحجة لمس الكرة ليد المهاجم الجزائري إسلام سليماني.

كما شهد الشوط الأول تدخلا قويا على اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، رأى مراقبون أنه يستحق ركلة جزاء.

وشهدت المباراة لمسة يد واضحة على لاعب الكاميرون داخل منطقة الجزاء لم يعرها غاساما أي اهتمام.

وعقب الهزيمة سادت حالة من الصدمة وعدم التصديق في الجزائر، بينما انهار المدرب، جمال بلماضي، على أرض الملعب.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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