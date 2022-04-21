الخميس, أبريل 21, 2022
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ضيف غريب يقتحم استديو القناة الثانية بتلفزيون الكويت ويثير الجدل (فيديو)

جاء الضيف وغادر دون أن يشعر المذيعان به

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ضيف غريب يقتحم استديو القناة الثانية بتلفزيون الكويت ويثير الجدل (فيديو) watanserb.com
لم ير المذيعان ضيفهما أبدا

وطن– تفاجأ متابعو القناة الثانية في تلفزيون الكويت، بضيف غير متوقع، اقتحم الاستديو دون أن يشعر المذيعان الأساسيان به.

إهمال أم صدفة؟

وبفيديو متداول، يظهر مذيعي نشرة الأخبار بالإنجليزية، وهم يسردون الأنباء، لتظهر فجأة قطة تسير خلفهما بخفة دون أن يشعرا بها.

وأثار الفيديو جدلاً بين الناشطين، فمنهم من رأى منها فرصة للسخرية، وآخرون اتهموا وزارة الإعلام بالإهمال.

ومن أبرز التعليقات، ما كتبته الإعلامية الكويتية فجر السعيد: “معالي الوزير المزيون .. قطوه تتمشى باستوديو الاخبار القناة 2″.

وسخرت أخرى بالقول: ” يمكن جاي يحلل موضوع النشرة ويتكلم عن القطط في حرب اوكرانيا”.

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بينما علق متابع :” زين شفنا شي غير مجلس الأمه”.

وذكرت بعض الحسابات الإخبارية أن وكيل وزارة الإعلام في الكويت، سعود الخالدي أحال أربع إدارات في القناة الثانية للتحقيق في الواقعة. لكن لم يصدر الخبر من مصدر رسمي.

سلسلة أخطاء سابقة

وسبق أن شهد تلفزيون الكويت سلسلة من الأخطاء، جعلته مثار سخرية المتابعين.

فقبل عامين، فجر مشهد في إحدى المسلسلات الكويتية حالةً من السخرية والغضب في آن واحد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أن التلفزيون الكويتي لا يُفرق بين الأنبياء.

وظهرت الممثلة فاطمة الحوسني في أحد مشاهدها في مسلسل “محمد علي رود” وهي تدعو وتناجي الله قائلة: “يا منجي يوسف من بطن الحوت”، في خلط بين قصة النبيين يوسف ويونس عليهما السلام.

تلفزيون الكويت

وأصدر “تلفزيون الكويت” اعتذاراً عن الخطأ الذي ورد في مسلسل “محمد علي رود”، الذي يعتبر واحداً من أضخم المسلسلات الرمضانية الخليجية ذلك العام، وقال إنه أحال الأمر للتحقيق.

ودشن المغردون هاشتاج #تلفزيون_الكويت، ينددون خلاله بالأخطاء والسقطات الكارثية التي وقعت بها المسلسلات الكويتية منذ بداية السباق الدرامي الرمضاني.

خطأ كارثي

كما رصد الجمهور خطأً كارثياً في الأوبريت الوطني “إنتوا لها” الذي أنتجه تلفزيون الكويت . حين نشروا صورة لطفل صغير اكتشف النشطاء أنها تعود للرئيس السوري بشار الأسد في طفولته.

وتظهر صورة بشار الأسد في طفولته، في الثانية الثالثة في الأوبريت الذي يتغنى بإنجازات أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في ظل أزمة “كورونا”، على أنها صورة تعود للأمير.

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المصدررصد وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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