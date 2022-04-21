رونالدو ينشر أول صورة لابنته التي توفي توأمها (شاهد)

شكر "الدون" كل من دعمه بعد وفاة ابنه

وطن – نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أوّل صورة لابنته التي أنجبتها شريكته جورجينا رودريغز، والتي توفي توأمها قبل أيام.

ابنة رونالدو

وشارك رونالدو وجورجينا الصورة الأولى لطفلتهما على موقع انستغرام.

وعلى حساب “رونالدو” في الموقع، تظهر ابنة رونالدو الجديدة وهو يحملها ويبتسم مع أطفاله الأربعة الآخرين وشريكته رودريغيز.

وكتب “أخيرا في البيت السعيد. انضمت جورجينا وطفلة إلينا معًا. نريد أن نشكر الجميع على الكلمات والإيماءات الرقيقة. دعمكم كان مهماً جدًا وشعرنا جميعًا بالحب والاحترام الذي تحظى به عائلتنا. حان الوقت الآن لنكون ممتنين (للحياة) التي رحبنا بها للتو في هذا العالم”.

كان الزوجان قد قالا إن ابنتهما المولودة حديثًا كانت تمنحهما “القوة” بعد الموت المأساوي لطفله الرضيع.

كان التوأم، اللذان وُلدا في 18 أبريل، هما الطفلان الخامس والسادس لمهاجم مانشستر يونايتد.

أصبح رونالدو أبًا لأول مرة في يونيو 2010 لابنه كريستيانو جونيور ثم أصبح أبًا لتوأم وابنته إيفا وابنه ماتيو ، المولود في يونيو 2017 في الولايات المتحدة عن طريق تأجير الأرحام.

وكان رونالدو أعلن وفاة أحد طفليه التوأم بعد ولادة جورجينا رودريغيز .

وأكد لاعب كرة القدم البرتغالي الوفاة عبر منشور على موقع “انستجرام”، مساء الاثنين.

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فيما توجه بالشكر لفريق الأطباء والممرضات الذين ساعدوا رودريجيز أثناء الولادة.

وكتب رونالدو: “ببالغ الحزن يجب أن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة.”

واختتم كرستيانو منشوره بالقول:”طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائما.”

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